Estas son las rutas de BinniBus para llegar gratis a todos los eventos de la Guelaguetza 2026

Inician rutas gratuitas de BinniBus para disfrutar de las fiestas de Guelaguetza 2025 (especial)

Cada mes de julio, la Guelaguetza convierte a Oaxaca de Juárez en el centro cultural del país. La danza, música y costumbres de las ocho regiones del estado convergen en diversos eventos, ferias y exposiciones en la capital oaxaqueña, atrayendo a miles de turistas nacionales y extranjeros que buscan disfrutar de las tradiciones de los pueblos originarios de la entidad.

Para facilitar el traslado de turistas y habitantes hacia los principales eventos de la Guelaguetza 2026, el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus habilita rutas gratuitas, según informó la directora Karina Gómez Esteban.

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“Con estas rutas buscamos facilitar el traslado de las y los oaxaqueños, así como de las personas que nos visitan de diferentes partes del país y del mundo, para disfrutar de la Guelaguetza. Nuestro compromiso es ofrecer un servicio seguro, accesible y gratuito que permita disfrutar de las actividades que conforman esta celebración”, aseguró la directora.

Diez rutas gratuitas para los eventos de julio

Desde mis Raíces con mis Sabores. Del 9 al 16 de julio, de 12:00 a 21:00 horas. Salida desde las terminales Yuroo Viguera y Parque del Amor con destino a la Plaza de la Danza.

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Feria del Mezcal. Del 17 al 28 de julio, de 11:00 a 22:00 horas. Los camiones parten del Tecnológico, Paseo Juárez “El Llano” y Parque del Amor hacia el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.

Donají… La Leyenda. Los días 19 y 26 de julio, de 17:00 a 22:00 horas. Salida desde el Tecnológico de Oaxaca–Llano y el Parque del Amor hacia el Auditorio Guelaguetza.

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Lunes del Cerro. El 20 y 27 de julio, de 6:00 a 22:00 horas. Servicio desde el Tecnológico de Oaxaca–Llano y el Parque del Amor hacia el Auditorio Guelaguetza.

Feria del Tejate y el Tamal. El 29 y 30 de julio, de 10:00 a 20:00 horas. Los camiones parten del Tecnológico de Oaxaca hacia la Plaza de la Danza.

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Feria de la Tlayuda. Del 19 al 25 de julio, de 10:00 a 20:00 horas. Salida desde Paseo Juárez “El Llano” hacia el municipio de San Antonio de la Cal.

Feria de Tilcajete. Del 29 al 31 de julio, de 10:00 a 18:00 horas. Recorrido desde Paseo Juárez “El Llano” hacia San Martín Tilcajete.

(Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

Feria del Mezcal de Santiago Matatlán. Del 23 al 26 de julio, de 10:00 a 19:00 horas. Salida desde Paseo Juárez “El Llano” hacia Santiago Matatlán.

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Feria de la Manzana. El 18 y 19 de julio, de 6:00 a 18:00 horas. Traslado desde El Llano hacia Santa Martha Latuvi.

Feria del Nicoatole. El 26 de julio, de 11:00 a 18:00 horas. Partida desde Paseo Juárez “El Llano” con destino a San Agustín Yatareni.

Para mayor información sobre horarios y ajustes en el servicio, el BinniBus recomienda consultar sus redes sociales oficiales. Todos los recorridos son gratuitos y están abiertos al público local y foráneo.

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La Guelaguetza 2026 reúne danza, gastronomía y artesanías de las ocho regiones

Las presentaciones centrales de la Guelaguetza, conocidas como los Lunes del Cerro, se realizarán el 20 y 27 de julio en el Auditorio Guelaguetza, con dos funciones cada día, a las 10:00 y 17:00 horas.

La Guelaguetza reúne a miles de visitantes en el Cerro del Fortín cada julio. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

La programación incluye las Calendas de las Culturas el 18 y 25 de julio. A estos eventos se suman ocho expoferias artesanales y gastronómicas distribuidas en municipios como San Martín Tilcajete, San Antonio Cuajimoloyas, Santiago Matatlán y Santa Martha Latuvi, entre otros.

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La Secretaría de Turismo de Oaxaca estima una derrama económica de 668 millones de pesos durante el mes de la Guelaguetza, con una afluencia proyectada de 149,000 turistas y una ocupación hotelera del 83%. Comercios, restaurantes y prestadores de servicios en la capital oaxaqueña reportan alta demanda desde el inicio de julio.