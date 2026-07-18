México

Estas son las rutas de BinniBus para llegar gratis a todos los eventos de la Guelaguetza 2026

No hace falta pagar pasaje ni buscar estacionamiento para disfrutar la Guelaguetza: el sistema metropolitano de transporte de Oaxaca conecta la ciudad con diez destinos de forma gratuita durante todo julio

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rutas gratuitas BinniBus Fiestas de Guelaguetza 2025 Oaxaca
Inician rutas gratuitas de BinniBus para disfrutar de las fiestas de Guelaguetza 2025 (especial)

Cada mes de julio, la Guelaguetza convierte a Oaxaca de Juárez en el centro cultural del país. La danza, música y costumbres de las ocho regiones del estado convergen en diversos eventos, ferias y exposiciones en la capital oaxaqueña, atrayendo a miles de turistas nacionales y extranjeros que buscan disfrutar de las tradiciones de los pueblos originarios de la entidad.

Para facilitar el traslado de turistas y habitantes hacia los principales eventos de la Guelaguetza 2026, el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus habilita rutas gratuitas, según informó la directora Karina Gómez Esteban.

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“Con estas rutas buscamos facilitar el traslado de las y los oaxaqueños, así como de las personas que nos visitan de diferentes partes del país y del mundo, para disfrutar de la Guelaguetza. Nuestro compromiso es ofrecer un servicio seguro, accesible y gratuito que permita disfrutar de las actividades que conforman esta celebración”, aseguró la directora.

Diez rutas gratuitas para los eventos de julio

Desde mis Raíces con mis Sabores. Del 9 al 16 de julio, de 12:00 a 21:00 horas. Salida desde las terminales Yuroo Viguera y Parque del Amor con destino a la Plaza de la Danza.

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Feria del Mezcal. Del 17 al 28 de julio, de 11:00 a 22:00 horas. Los camiones parten del Tecnológico, Paseo Juárez “El Llano” y Parque del Amor hacia el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.

Donají… La Leyenda. Los días 19 y 26 de julio, de 17:00 a 22:00 horas. Salida desde el Tecnológico de Oaxaca–Llano y el Parque del Amor hacia el Auditorio Guelaguetza.

Lunes del Cerro. El 20 y 27 de julio, de 6:00 a 22:00 horas. Servicio desde el Tecnológico de Oaxaca–Llano y el Parque del Amor hacia el Auditorio Guelaguetza.

Feria del Tejate y el Tamal. El 29 y 30 de julio, de 10:00 a 20:00 horas. Los camiones parten del Tecnológico de Oaxaca hacia la Plaza de la Danza.

Feria de la Tlayuda. Del 19 al 25 de julio, de 10:00 a 20:00 horas. Salida desde Paseo Juárez “El Llano” hacia el municipio de San Antonio de la Cal.

Feria de Tilcajete. Del 29 al 31 de julio, de 10:00 a 18:00 horas. Recorrido desde Paseo Juárez “El Llano” hacia San Martín Tilcajete.

Casa Hecho en Oaxaca instala sedes en Ciudad de México y Guadalajara para exhibir, vender y promover productos y tradiciones del estado. Oaxaca promueve la Guelaguetza como atractivo turístico y plantea que la cercanía con actividades del Mundial impulse viajes hacia el estado. La sede de Casa Hecho en Oaxaca en Guadalajara se ubica en el Museo Cabañas e incluye actividades de promoción cultural y encuentros de negocios. El proyecto abre mercados para empresas y talleres con el distintivo Hecho en Oaxaca, una certificación para productos elaborados en la entidad. Oaxaca busca aprovechar la Copa Mundial de Futbol 2026 para atraer visitantes y proyectar su cultura, gastronomía, artesanía y producción local. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)
(Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

Feria del Mezcal de Santiago Matatlán. Del 23 al 26 de julio, de 10:00 a 19:00 horas. Salida desde Paseo Juárez “El Llano” hacia Santiago Matatlán.

Feria de la Manzana. El 18 y 19 de julio, de 6:00 a 18:00 horas. Traslado desde El Llano hacia Santa Martha Latuvi.

Feria del Nicoatole. El 26 de julio, de 11:00 a 18:00 horas. Partida desde Paseo Juárez “El Llano” con destino a San Agustín Yatareni.

Para mayor información sobre horarios y ajustes en el servicio, el BinniBus recomienda consultar sus redes sociales oficiales. Todos los recorridos son gratuitos y están abiertos al público local y foráneo.

La Guelaguetza 2026 reúne danza, gastronomía y artesanías de las ocho regiones

Las presentaciones centrales de la Guelaguetza, conocidas como los Lunes del Cerro, se realizarán el 20 y 27 de julio en el Auditorio Guelaguetza, con dos funciones cada día, a las 10:00 y 17:00 horas.

La Guelaguetza reúne a miles de visitantes en el Cerro del Fortín cada julio. Delegaciones de todo Oaxaca participan en la máxima fiesta cultural del estado. El Auditorio Guelaguetza será sede de presentaciones emblemáticas en 2026. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)
La Guelaguetza reúne a miles de visitantes en el Cerro del Fortín cada julio. (Cortesía Gobierno del Estado de Oaxaca)

La programación incluye las Calendas de las Culturas el 18 y 25 de julio. A estos eventos se suman ocho expoferias artesanales y gastronómicas distribuidas en municipios como San Martín Tilcajete, San Antonio Cuajimoloyas, Santiago Matatlán y Santa Martha Latuvi, entre otros.

La Secretaría de Turismo de Oaxaca estima una derrama económica de 668 millones de pesos durante el mes de la Guelaguetza, con una afluencia proyectada de 149,000 turistas y una ocupación hotelera del 83%. Comercios, restaurantes y prestadores de servicios en la capital oaxaqueña reportan alta demanda desde el inicio de julio.

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