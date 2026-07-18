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Cruz Azul remonta al Atlético de San Luis y debuta con triunfo en el Apertura

La Máquina vino de atrás para imponerse 3-2 en San Luis con un doblete de Jéremy Márquez

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Apertura 2026
Juego de Cruz Azul vs Atlético de San Luis jornada 1 Apertura 2026 (Créditos: Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)

Cruz Azul inició la defensa de su título de la Liga MX con una remontada memorable al vencer 3-2 al Atlético de San Luis en el Estadio Libertad Financiera, anteriormente conocido como Alfonso Lastras. La Máquina, que recibió un pasillo de honor por parte del conjunto potosino tras conquistar el campeonato, mostró personalidad para levantarse de una desventaja de dos goles y sumar sus primeros tres puntos del torneo Apertura.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui sufrió en el arranque de la segunda mitad. Apenas reanudadas las acciones, el francés Sébastien Salles-Lamonge abrió el marcador al minuto 46 con una potente volea que sorprendió a la zaga celeste.

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Pocos minutos después, al 50, el español Rafa Llorente aprovechó una desconcentración defensiva para ampliar la ventaja del Atlético de San Luis, haciendo pensar que los locales podrían dar la sorpresa frente al vigente campeón.

El penal cambió el rumbo del encuentro

Juego de Cruz Azul vs Atlético de San Luis jornada 1 Apertura 2026
Juego de Cruz Azul vs Atlético de San Luis jornada 1 Apertura 2026 (Créditos: Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)

Cuando parecía que el panorama era complicado para Cruz Azul, una jugada revisada por el VAR cambió el desarrollo del partido.

Sébastien Salles-Lamonge cometió una falta sobre José Paradela dentro del área al intentar despejar el balón. Tras la revisión arbitral, Adonai Escobedo señaló la pena máxima.

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Gabriel “Toro” Fernández, quien ingresó en la segunda mitad, cobró con precisión desde los once pasos al minuto 63 para acercar a La Máquina y devolverle la confianza al equipo cementero.

A partir de ese momento, Cruz Azul tomó el control absoluto del partido. Los visitantes comenzaron a generar constantes llegadas con Fernández, Paradela y Carlos Rotondi, obligando al arquero Andrés Sánchez a convertirse en la figura del Atlético de San Luis.

Jéremy Márquez firma el triunfo celeste

La Máquina remontó a San Luis con dos goles de Jeremy Márquez
La Máquina remontó a San Luis con dos goles de Jeremy Márquez (X / CRUZ AZUL)

La insistencia del campeón finalmente dio resultados.

Al minuto 81, Jéremy Márquez apareció dentro del área para empujar un servicio de Luka Romero y conseguir el empate que silenció al estadio.

Cuando todo apuntaba a un reparto de puntos, el propio Márquez volvió a convertirse en el héroe de la noche.

En tiempo agregado (90+3), el mediocampista sacó un potente disparo de pierna derecha para vencer nuevamente a Andrés Sánchez y sellar la espectacular remontada de Cruz Azul.

Con este resultado, Joel Huiqui mantiene su invicto al frente del conjunto cementero, acumulando ocho partidos sin conocer la derrota desde que asumió la dirección técnica.

La victoria también confirma que Cruz Azul mantiene el nivel competitivo con el que conquistó el campeonato y se perfila nuevamente como uno de los principales candidatos al título del Apertura.

Atlas derrota al León en otro duelo lleno de emociones

juego de León vs Atlas de la jornada 1 del Apertura 2026 jornada 1
juego de León vs Atlas de la jornada 1 del Apertura 2026 jornada 1 (foto: Andres Alferez / EMX imageStudio Sport)

En otro de los partidos más atractivos de la jornada, Atlas derrotó 3-2 al León en el Estadio León, pese a que el conjunto rojinegro continúa sin director técnico oficial.

Los Zorros tomaron ventaja muy temprano gracias a Luis Henriques de Barros Lopes, quien abrió el marcador apenas al minuto 2.

León respondió mediante Díber Cambindo al 27, aunque el delantero terminó expulsado más adelante, dejando a La Fiera con un hombre menos en un momento clave del encuentro.

Arturo González volvió a adelantar al Atlas al minuto 50 y Aldo Rocha amplió la diferencia desde el punto penal al 73.

Jordi Cortizo acercó nuevamente al León al minuto 77, pero el esfuerzo resultó insuficiente para evitar la derrota.

Con estos resultados, Cruz Azul comienza con autoridad la defensa de su campeonato, mientras que Atlas suma una valiosa victoria como visitante en un arranque de torneo que promete emociones desde sus primeras jornadas.

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