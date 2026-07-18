Estos son todos los hijos de Aylín Mujica: quiénes son sus padres y la historia de su hijo mexicano

Estos son los hijos de Aylín Mujica (Captura de pantalla: Instagram/aylinmujic) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz, Aylín Mujica es considerada como una de las actrices, modelos y conductoras cubanas más influyentes en el mundo del espectáculo.

A pesar de su trayectoria y reconocimiento internacional, la vida personal de Mujica ha sido un motivo de interés para el público en general.

Su faceta como madre es una de las más comentadas debido a la poca información de sus de tres hijos, con los que ha logrado formar su propia familia.

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El reciente fallecimiento de su hijo, Mauro Menéndez ha reavivado la historia familiar de la artista cubana.

Cada uno de sus tres hijos cuenta con una historia y un contexto diferente, marcando etapas significativas en la vida de Mujica.

Mauro Menéndez

Mauro Méndez era el hijo mayor de la artista, fallecido el 17 de julio de 2026 a la edad de 30 años. Nació cuando la actriz tenía apenas 19 años, viviendo gran parte de su vida en Miami.

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Mauro creó una carrera en la música con el nombre artístico de MAAHEZ, desarrolló una carrera como DJ y productor. Su trabajo incluyó géneros como house, tech house, latin house y moombahton.

El lamentable fallecimiento del primogénito de Mujica ocurrió durante un viaje a Barbados, el motivo de su muerte se atribuye a un infarto.

Mauro presentaba un cuadro de neumonía y a pesar de que Aylín Mujica le pidió que no emprendiera el viaje y descansará, Mauro decidió viajar.

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La noticia del fallecimiento de Mauro llegó mientras la actriz se encontraba grabando el programa Top Chef VIP en Colombia, Mauro representaba una pieza Clave en la vida personal de la artista.

La confirmación oficial llegó durante la transmisión de un programa de Telemundo, donde los conductores enviaron condolencias a Mujica.

La televisora emitió un comunicado: “Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones".

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Mauro es hijo de Osamu Menéndez, músico cubano con el que Mujica mantuvo una relación, estuvieron juntos aproximadamente tres años. Contrajeron matrimonio cuando ambos eran muy jóvenes, alrededor de 1993, y su relación concluyó cerca de 1996.

(Instagram)

Alejandro Gaviria Jr

Su segundo hijo es Alejandro Gaviria Jr, nacido en noviembre del año 2000, a pesar de que Alejandro nació y creció en el entorno artístico se desconoce mucha información sobre el joven.

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A pesar de la poca información que existe, se sabe que mantiene una relación cercana con Aylín y con sus hermanos, Alejandro siempre se ha mantenido discreto ante los medios, optando por una vida más reservada.

Su padre es Alejandro Gavira, con quien comparte nombre, un empresario y productor mexicano que mantuvo una relación con Mujica entre los años 1998 y 2008.

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Actualmente Alejandro Gavira padre se encuentra casado con la actriz cubana, Raquel Bigorra.

Aylín Mujica mantuvo una relación con el empresario por casi 10 años Isaac Brekken/Getty Images/AFP

Violeta Valenzuela

La tercera y última hija de Mujica es Violeta Valenzuela, la hija menor de Aylín Mujica nació el 6 de abril de 2010.

Violeta es la única hija mujer de la actriz y aunque aún es una adolescente, aparece ocasionalmente en redes sociales junto a su madre.

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Al igual que sus hermanos, Violeta, creció en un ambiente artístico pero optando por llevar una vida más privada, manteniendo una relación cercana con sus hermanos mayores.

El padre de Violeta es el actor y cantante colombiano Gabriel Valenzuela, con quien Mujica contrajo matrimonio en septiembre de 2010 y se divorció en 2012.

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Violeta es la única hija mujer de la actriz. (IG: aylinmujic)

Actualmente la actriz está pasando por uno de los momentos más complicados en toda su vida tras la pérdida de su hijo Mauro, por lo que muchos colegas del mundo del espectáculo han ofrecido sus condolencias y mensajes llenos de cariño para la actriz.