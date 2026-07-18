Embajador de EEUU destaca cooperación con México: más de 300 prófugos han sido entregados para enfrentar la justicia

Detenidos EEUU fugitivos de México (@USAmbMex/X)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la cooperación bilateral en materia de seguridad entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum continúa dando resultados concretos, al informar que desde enero de 2025 las autoridades estadounidenses han detenido a más de 450 prófugos de la justicia mexicana.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el diplomático destacó que esta coordinación ha permitido fortalecer el combate contra la delincuencia y facilitar la entrega de personas requeridas por las autoridades mexicanas para enfrentar procesos judiciales por diversos delitos.

PUBLICIDAD

Ronald Johnson destaca resultados de la cooperación entre México y Estados Unidos

En su publicación, Ronald Johnson aseguró que el trabajo conjunto entre ambos gobiernos refleja el compromiso de combatir a la delincuencia organizada y evitar que personas buscadas por la justicia encuentren refugio fuera de México.

“La cooperación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando resultados. Desde enero de 2025, las autoridades de los Estados Unidos han detenido a más de 450 prófugos buscados por México”, escribió el embajador.

PUBLICIDAD

El funcionario estadounidense añadió que varios de esos fugitivos ya fueron entregados a las autoridades mexicanas, donde enfrentarán procesos penales por delitos de alto impacto.

Más de 300 fugitivos fueron entregados a México

Detenidos EEUU fugitivos de México (@USAmbMex/X)

Ronald Johnson precisó que los 300 fugitivos entregados enfrentarán delitos por los cuales son requeridos se encuentran:

Homicidio.

Abuso.

Trata de personas.

El embajador subrayó que la cooperación entre ambos países permite fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación operativa y cumplimiento de solicitudes judiciales.

Asimismo, destacó que la colaboración en materia de seguridad se mantiene como uno de los principales ejes de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Los delincuentes no tienen dónde esconderse”

En el mismo mensaje, Johnson sostuvo que los resultados alcanzados demuestran la eficacia del trabajo coordinado entre ambos gobiernos.

“Cuando trabajamos juntos, los delincuentes rinden cuentas y demostramos que no tienen dónde esconderse”, expresó.

La declaración del diplomático ocurre en un contexto de estrecha colaboración entre las instituciones de seguridad de ambos países para localizar y capturar personas con órdenes de aprehensión vigentes, así como para combatir redes del crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera.

PUBLICIDAD

Seguridad, uno de los pilares de la relación bilateral

Detenidos EEUU fugitivos de México (@USAmbMex/X)

La cooperación en materia de seguridad ha cobrado especial relevancia durante los últimos meses, con acciones enfocadas en el combate al narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas y la captura de objetivos prioritarios buscados por las autoridades mexicanas.

Las extradiciones, deportaciones y entregas de fugitivos forman parte de los mecanismos de coordinación existentes entre ambos gobiernos para impedir que presuntos delincuentes evadan la acción de la justicia al cruzar la frontera.

PUBLICIDAD

El mensaje de Ronald Johnson busca destacar los avances alcanzados mediante esta colaboración institucional, al señalar que cientos de personas buscadas por delitos graves ya enfrentan procesos judiciales en México.

Cooperación bilateral continúa fortaleciendo acciones contra el crimen

Las declaraciones del embajador estadounidense ponen de relieve la importancia de la coordinación permanente entre las agencias de seguridad de México y Estados Unidos para combatir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho.

PUBLICIDAD

Con más de 450 prófugos detenidos en territorio estadounidense y más de 300 entregados a México desde enero de 2025, ambos gobiernos presentan estos resultados como una muestra de la cooperación binacional para perseguir a personas acusadas de delitos graves y garantizar que comparezcan ante la justicia.

La colaboración entre las autoridades de ambos países continúa siendo uno de los principales instrumentos para enfrentar la delincuencia transnacional y reforzar la seguridad en la región.

PUBLICIDAD