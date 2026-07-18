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Nicole Agnesi responde a Aldo Rendón tras “destrozar” su outfit

La creadora de contenido respondió a las criticas sobre su outfit

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Nicole Agnesis explota por criticas
Nicole Agnesi explota en contra de Aldo Rendón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creadora de contenido Nicole Agnesi respondió a Aldo Rendón luego de que el fashion stylist criticara el outfit con el que Nicole asistió a un evento.

Agensi comentó que los comentarios hacía su forma de vestir no le importaban en lo más mínimo ya que entiende que el gusto y estilo de cada persona es diferente y puede gustarte o no.

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A mi no me importa si te gusta o no te gusta, a mí me gusta y es lo único que me importa en el mundo”, señaló.

Agenesi continúo por mencionar que el único motivo por el que asistió al evento fue exclusivamente por una invitación directa de la plaza Midtown, en Jalisco.

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La creadora de contenido asegura que no tenía idea de quién es el evento, por lo que no estaba enterada del dress code para el evento.

“Yo pregunté cuál era el dress code, yo sin saber de qué era el evento, no tenía idea de quién iba a llevar el evento. No tenía idea de nada más que tenía que ir“, comentó.

Señaló que este tipo de eventos no son de su agrado ya que prefiere dedicar más tiempo a su hija.

Nicole y su familia
Nicole Agnesi en compañía de su familia (Instagram: nicoleagnesi)

En relación a la dinámica con Aldo, comentó que aceptó únicamente por presión social, dejando claro que si hubiera querido se podía defender de los comentarios del stylist.

Agnesis señaló que todo tiene un límite y que algunos de los comentarios emitidos por Aldo Rendón estuvieron fuera de lugar.

Siento que hay límites....Se la pasó hablando horrible de las marcas y de la plaza”, concluyó.

¿Cuáles fueron los comentarios de Rendón a su outfit?

Durante un evento realizado en un centro comercial, el stylist fue invitado para dar una breve plática y saludar a todos y todas sus seguidores.

La creadora de contenido se acercó a Rendón, en una dinámica que consistía en que, con el tipo de humor de Aldo, reaccionara a los outfits de las personas.

Durante esta breve convivencia el stylist criticó duramente la forma de vestir de Agensi, argumentando que su forma de vestir parecía la de una “señora”.

“Estas muy guapa, pero te estas subiendo la edad, ese collar es de una señora”, mencionó Rendón.

Agnesi de tan solo 23 años de edad, afirmó que ya es una señora “hecha y derecha” debido a que desde los 21 años es madre.

Esto fue interpretado como una forma de intentar justificar su manera de vestir, por lo que Rendón mencionó que no por tener una hija debía subirse la edad con la ropa.

Tras la polémica, Aldo Rendón no ha contestado a las declaraciones de la creadora de contenido. Sin embargo, usuarios señalan que tras el anuncio de su entrada a La Casa de los Famosos México muy pronto puede surgir una polémica entre ellos.

Hombre de piel morena con traje celeste, camisa y corbata. Brazos cruzados. Anillos y pendientes en un fondo de colores degradados
El stylist Aldo Rendón debuta en La Casa de los Famosos México. (La casa de los famosos México)

¿Quién es Nicole Agnesi?

Nicole Agnesi es una creadora de contenido digital mexicana. Se ha destacado en redes sociales por compartir aspectos de su vida cotidiana, experiencias personales y temas relacionados con maternidad, estilo de vida y moda.

Agnesi ha construido una audiencia a través de plataformas como Instagram y TikTok, donde interactúa con sus seguidores y ofrece su perspectiva sobre distintos temas. Además, es madre joven y suele abordar temas de crianza y maternidad desde su experiencia personal.

Nicole Agnesis responde a criticas
Nicole Agnesi responde a criticas hacia su outfit (Instagram: nicoleagnesi)

La polémica entre Nicole Agnesi y Aldo Rendón no ha hecho más que iniciar, Agnesi defendió su derecho a vestir como le place y restó importancia a los comentarios negativos, destacando la subjetividad del gusto personal.

Además, subrayó que la prioridad de su vida es su hija y que solo asistió al evento por invitación, no por decisión propia.

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