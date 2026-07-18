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Tras detención de Jesús Plácido Galindo, Sedena señala presuntos vínculos del líder indígena con “Los Rojos” y “Los Tlacos” en Guerrero

Información oficial reveló horas después del arresto los cargos y las organizaciones criminales con las que se le vincula al promotor del CIPOG-EZ

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Fue detenido la tarde de este 17 de julio en el estado de Guerrero. Crédito: Especial
Fue detenido la tarde de este 17 de julio en el estado de Guerrero. Crédito: Especial

La detención de Jesús Plácido Galindo, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), circuló sin cargos oficiales confirmados durante horas, lo que provocó la denuncia de las asociaciones civiles para esclarecer su paradero y situación legal.

Fue hasta la noche de este 17 de julio de cuando un comunicado conjunto de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que se le imputa el delito de homicidio calificado en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo, miembro de una comunidad indígena nahua asesinado el 30 de octubre de 2021.

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El documento, difundido también vinculó a Galindo con el grupo delictivo “Los Rojos” y con el “Cártel de la Sierra”, mejor conocidos como “Los Tlacos”. Asimismo se le relaciona con hechos de violencia en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera.

Horas antes, el Registro Nacional de Detenciones (RND) había registrado la aprehensión a las con estatus de traslado, sin especificar autoridad responsable ni lugar de destino. Imágenes oficiales obtenidas por Infobae México mostraron a Galindo abordando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para ser trasladado.

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