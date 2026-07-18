Gabriel Fernández imita festejo de Jude Bellingham en la remontada de Cruz Azul sobre San Luis

El Toro levantó los brazos como el jugador de Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El campeón Cruz Azul se levantó de las cenizas para conseguir su primera victoria del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, tras dar vuelta al marcador después de ir 2-0 abajo en su visita al Club Atlético San Luis este viernes 17 de julio.

Gabriel Toro Fernández, futbolista uruguayo que podría ser uno de los sacrificados para abrir una plaza de futbolistas No Formados en México (NFM), saltó de la banca para anotar de penal y festejar al estilo de Jude Bellingham, seleccionado inglés que enfrentó a México en el Mundial 2026.

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El delantero de Cruz Azul imitó la celebración del futbolista que le marcó dos goles a la Selección Mexicana, en el duelo de 8vos de Final de la Copa del Mundo, mismo que se llevó a cabo en el Monumental estadio de la Ciudad de México el 15 de julio.

Gabriel Fernández corrió hacia la esquina donde se encontró el pueblo cementero para desplegar sus brazos, tal como lo hizo Jude Bellingham cuando vino a la Ciudad de México, donde supo definir dentro del área para batir la meta del Tala Rangel en sendas ocasiones.

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Extienden los brazos tras el gol vs México. REUTERS/Eloisa Sanchez

En el estadio Libertad Financiera, el penalti cobrado por Gabriel Fernández le devolvió la memoria al Club de Futbol Cruz Azul para remontar el marcador adverso, en los últimos 30 minutos del compromiso y debutar a pie firme el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

El Toro Fernández clavó la pelota desde los doce pasos. Después vino un servicio que Jeremy Márquez bajó como los grandes para definir de media vuelta y posteriormente ser la figura de la noche con un tiro cruzado que dejó en el suelo al Atlético San Luis.

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¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul?

La Máquina vuelve al Estadio Azteca para el Apertura 2026. (REUTERS)

La Máquina regresará en las próximas horas a la Ciudad de México para tomar un día de descanso y retomar sus entrenamientos el día domingo, dado que adelantará su juego de la fecha 2, ante el Club Puebla para el martes 21 de julio.

Los cementeros tomaron esta decisión porque el sábado 25 de julio viajarán a los Estados Unidos para disputar el Campeón de Campeones contra los Diablos Rojos del Toluca FC en Carson, California.

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Su compromiso ante la franja estaba previsto en el estadio Corregidora, de Querétaro, sin embargo la Liga Mx reportó el viernes 17 de julio que Cruz Azul dejó sin efecto el cambio de sede al tomar la decisión de regresar al estadio Azteca tras el Mundial 2026.

“Una vez revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes, la Liga Mx confirmó que el Club Cruz Azul está en posibilidades de participar en el estadio Banorte, su sede registrada, a partir de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026″, informó el Máximo Circuito.

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¿A qué hora comenzará el partido frente a Puebla?

La Máquina remontó a San Luis con dos goles de Jeremy Márquez (X / CRUZ AZUL)

De acuerdo a la programación del Futbol Mexicano, el duelo de Cruz Azul no sufrirá ninguna modificación ante su retorno al estadio Azteca, así que se mantendrá como lo planeado, es decir a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).