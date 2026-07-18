México

Gabriel Fernández imita festejo de Jude Bellingham en la remontada de Cruz Azul sobre San Luis

El Toro extendió los brazos tras anotar por la vía del penalti para comandar la voltereta celeste en su debut del Apertura 2026 de la Liga MX

Guardar
Google icon
Dos futbolistas con uniforme azul número 21 en un campo de fútbol, con las manos abiertas, un estadio con público en las gradas y vallas publicitarias.
El Toro levantó los brazos como el jugador de Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El campeón Cruz Azul se levantó de las cenizas para conseguir su primera victoria del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, tras dar vuelta al marcador después de ir 2-0 abajo en su visita al Club Atlético San Luis este viernes 17 de julio.

Gabriel Toro Fernández, futbolista uruguayo que podría ser uno de los sacrificados para abrir una plaza de futbolistas No Formados en México (NFM), saltó de la banca para anotar de penal y festejar al estilo de Jude Bellingham, seleccionado inglés que enfrentó a México en el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

El delantero de Cruz Azul imitó la celebración del futbolista que le marcó dos goles a la Selección Mexicana, en el duelo de 8vos de Final de la Copa del Mundo, mismo que se llevó a cabo en el Monumental estadio de la Ciudad de México el 15 de julio.

Gabriel Fernández corrió hacia la esquina donde se encontró el pueblo cementero para desplegar sus brazos, tal como lo hizo Jude Bellingham cuando vino a la Ciudad de México, donde supo definir dentro del área para batir la meta del Tala Rangel en sendas ocasiones.

PUBLICIDAD

Extienden los brazos tras el gol vs México. REUTERS/Eloisa Sanchez
Extienden los brazos tras el gol vs México. REUTERS/Eloisa Sanchez

En el estadio Libertad Financiera, el penalti cobrado por Gabriel Fernández le devolvió la memoria al Club de Futbol Cruz Azul para remontar el marcador adverso, en los últimos 30 minutos del compromiso y debutar a pie firme el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

El Toro Fernández clavó la pelota desde los doce pasos. Después vino un servicio que Jeremy Márquez bajó como los grandes para definir de media vuelta y posteriormente ser la figura de la noche con un tiro cruzado que dejó en el suelo al Atlético San Luis.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul?

Cruz Azul jugará como local todo el Apertura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes (REUTERS)
La Máquina vuelve al Estadio Azteca para el Apertura 2026. (REUTERS)

La Máquina regresará en las próximas horas a la Ciudad de México para tomar un día de descanso y retomar sus entrenamientos el día domingo, dado que adelantará su juego de la fecha 2, ante el Club Puebla para el martes 21 de julio.

Los cementeros tomaron esta decisión porque el sábado 25 de julio viajarán a los Estados Unidos para disputar el Campeón de Campeones contra los Diablos Rojos del Toluca FC en Carson, California.

Su compromiso ante la franja estaba previsto en el estadio Corregidora, de Querétaro, sin embargo la Liga Mx reportó el viernes 17 de julio que Cruz Azul dejó sin efecto el cambio de sede al tomar la decisión de regresar al estadio Azteca tras el Mundial 2026.

“Una vez revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes, la Liga Mx confirmó que el Club Cruz Azul está en posibilidades de participar en el estadio Banorte, su sede registrada, a partir de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026″, informó el Máximo Circuito.

¿A qué hora comenzará el partido frente a Puebla?

La Máquina remontó a San Luis con dos goles de Jeremy Márquez
La Máquina remontó a San Luis con dos goles de Jeremy Márquez (X / CRUZ AZUL)

De acuerdo a la programación del Futbol Mexicano, el duelo de Cruz Azul no sufrirá ninguna modificación ante su retorno al estadio Azteca, así que se mantendrá como lo planeado, es decir a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Temas Relacionados

Liga MXCruz Azulmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mexicanos celebrarán el cumpleaños de Haaland en el Zócalo de la Ciudad de México

Tras la eliminación del Tri ante Inglaterra en el Mundial 2026, el cariño nacional se volcó hacia Noruega y su artillero, quien correspondió

Mexicanos celebrarán el cumpleaños de Haaland en el Zócalo de la Ciudad de México

Qué tan peligrosa puede ser una neumonía, posible causa de muerte del hijo de Aylín Mujica

El joven productor musical falleció este 17 de julio

Qué tan peligrosa puede ser una neumonía, posible causa de muerte del hijo de Aylín Mujica

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 17 de julio: por fuertes lluvias con granizo se mantiene la Alerta Naranja para esta tarde en la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 17 de julio: por fuertes lluvias con granizo se mantiene la Alerta Naranja para esta tarde en la capital

Esto vale el lujoso avión privado de Checo Pérez, modelo que también usa Cristiano Ronaldo

El piloto mexicano destaca por contar con el mismo modelo exclusivo de avión privado que durante años utilizó Cristiano Ronaldo para sus viajes alrededor del mundo

Esto vale el lujoso avión privado de Checo Pérez, modelo que también usa Cristiano Ronaldo

México ya presentó cartas por vía diplomática tras la muerte de 18 connacionales, responde Lazzeri a EEUU

La Embajada de México en Estados Unidos confirmó que el alto funcionario se ha reunido con autoridades del Departamento de Estado, de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

México ya presentó cartas por vía diplomática tras la muerte de 18 connacionales, responde Lazzeri a EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Tras detención de Jesús Plácido Galindo, Sedena señala presuntos vínculos del líder indígena con “Los Rojos” y “Los Tlacos” en Guerrero

Detienen a Jesús Plácido Galindo, promotor indígena del CIPOG-EZ: su organización denuncia arresto arbitrario

Procesan a miembro de una red que reclutaba “prestanombres” en EEUU para traficar armas a Culiacán

Atacan a balazos domicilio vinculado al dueño y director de Grupo Adiscusión, medio de comunicación de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Nicole Agnesi responde a Aldo Rendón tras “destrozar” su outfit

Nicole Agnesi responde a Aldo Rendón tras “destrozar” su outfit

Qué tan peligrosa puede ser una neumonía, posible causa de muerte del hijo de Aylín Mujica

Estos son todos los hijos de Aylín Mujica: quiénes son sus padres y la historia de su hijo mexicano

Aylín Mujica rompe el silencio tras la muerte de su hijo Mauro: “Estoy devastada”

¿Quién es Ese Pérez, el décimo primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos 4′?

DEPORTES

Mexicanos celebrarán el cumpleaños de Haaland en el Zócalo de la Ciudad de México

Mexicanos celebrarán el cumpleaños de Haaland en el Zócalo de la Ciudad de México

Esto vale el lujoso avión privado de Checo Pérez, modelo que también usa Cristiano Ronaldo

Pintemos el Zócalo de verde: convocan al Fan Fest para despedir el Mundial 2026

Joel Huiqui se pronuncia sobre el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca

Sebastián Abreu revela el primer refuerzo que Rafa Márquez tendrá en la Selección Mexicana