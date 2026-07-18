Esto vale el lujoso avión privado de Checo Pérez, modelo que también usa Cristiano Ronaldo

El astro portugués tuvo el mismo modelo de avión que Checo Pérez.

En la antesala del Gran Premio de Bélgica 2026, Sergio “Checo” Pérez vuelve a colocarse bajo los reflectores, no solo por el reto que representa el circuito de Spa-Francorchamps, sino también por uno de los lujos que ha acompañado su carrera fuera de las pistas.

El piloto mexicano cuenta con un Bombardier Global Express XRS, un exclusivo jet ejecutivo de largo alcance que también ha sido utilizado por Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras del futbol mundial.

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Se trata de una aeronave diseñada para vuelos intercontinentales y considerada una de las más sofisticadas dentro de la aviación privada.

¿Cuánto vale el avión privado de Checo Pérez y qué características tiene?

El Bombardier Global Express XRS es uno de los aviones ejecutivos más prestigiosos fabricados por la compañía canadiense Bombardier.

Aunque el precio depende del año de fabricación, el estado de la aeronave y las modificaciones realizadas, en el mercado de segunda mano su valor suele ubicarse entre 15 y 30 millones de dólares, mientras que cuando se comercializaba como nuevo alcanzaba cifras cercanas a los 50 millones de dólares.

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Sergio Checo Pérez a bordo de un avión privado (Foto: Instagram/@schecoperez)

La aeronave destaca principalmente por su gran autonomía, ya que puede recorrer alrededor de 11 mil kilómetros sin necesidad de realizar escalas, lo que le permite conectar ciudades ubicadas en distintos continentes en un solo vuelo.

Además, desarrolla una velocidad de crucero cercana a los 900 kilómetros por hora, convirtiéndose en una opción habitual para empresarios, celebridades y deportistas de alto nivel.

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El interior del Global Express XRS está pensado para ofrecer comodidad durante trayectos de varias horas.

Cuenta con una cabina amplia, asientos completamente reclinables que pueden transformarse en camas, área de reuniones, sistema de entretenimiento, cocina equipada y espacio suficiente para transportar a una decena de pasajeros con todas las comodidades.

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Este mismo modelo de avión también ha sido utilizado por Cristiano Ronaldo, quien durante varios años recurrió a un Bombardier Global Express XRS para trasladarse entre compromisos deportivos, comerciales y personales, lo que ha convertido a esta aeronave en una de las más reconocidas entre figuras del deporte de élite.

Checo Pérez busca revertir su historia en el Gran Premio de Bélgica

Mientras su avión vuelve a llamar la atención, el principal objetivo de Checo Pérez está puesto en el Gran Premio de Bélgica, décima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde el piloto de Cadillac intentará conseguir sus primeros puntos del campeonato tras un inicio complicado.

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La carrera está programada para disputarse el 19 de julio en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

El trazado belga representa uno de los escenarios más emblemáticos del calendario, aunque también ha sido una pista de contrastes para el mexicano.

A lo largo de su trayectoria ha protagonizado actuaciones destacadas, pero también ha sufrido momentos complicados, como el accidente ocurrido antes de la largada en la edición de 2021, cuando perdió el control de su monoplaza durante la vuelta de formación bajo condiciones de lluvia.

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Pérez buscará tener un buen desempeño este fin de semana. (Sergio Pérez )

Sin embargo, Spa también ha dejado recuerdos positivos para Pérez, incluyendo actuaciones sólidas que le permitieron pelear por posiciones de privilegio y demostrar su capacidad para adaptarse a uno de los circuitos más exigentes del campeonato.

Por ello, el regreso a Bélgica representa una nueva oportunidad para cambiar la dinámica de una temporada que hasta ahora no ha sido sencilla con la escudería estadounidense.

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No obstante, toda la atención estará centrada este fin de semana en su desempeño dentro de la pista, donde buscará dejar atrás un complicado arranque de campaña y sumar un resultado importante para Cadillac en uno de los Grandes Premios más tradicionales de la Fórmula 1.