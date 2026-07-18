Javier Alarcón confiesa que sufrió “diarrea explosiva”, así narró el analista como vivió la ciclospriasis

El testimonio de Javier Alarcón sobre la ciclosporiasis pone en foco la importancia de extremar higiene al consumir verduras y agua purificada en México. (Especial)

Javier Alarcón se ha convertido en tema de conversación nacional tras confesar públicamente que vivió uno de los episodios de salud más incómodos de su carrera: la ciclosporiasis.

El analista deportivo relató a sus seguidores cómo enfrentó la infección y, al mismo tiempo, ha sido protagonista de polémicas en televisión y debates recientes.

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Javier Alarcón revela que padeció ciclosporiasis y relata cómo la infección intestinal lo alejó de sus actividades. (X/ @Javier_Alarcon_)

En palabras del propio Alarcón: “Cuídense porque te lleva el tren unas tres semanitas y bajas de peso rudo”. Su testimonio, respaldado por estudios médicos, ha abierto un debate sobre la importancia de la prevención ante la potente enfermedad.

Javier Alarcón narra su experiencia con la ciclosporiasis

A través de sus redes sociales, el analista detalló cómo la ciclosporiasis lo alejó de sus actividades. La infección le provocó síntomas severos, principalmente la llamada “diarrea explosiva”, fatiga intensa y una baja considerable de peso.

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Alarcón compartió el resultado de su estudio clínico, donde fue detectado el parásito Cyclospora cayetanensis .

Su caso sirvió de advertencia: recomendó no automedicarse y acudir de inmediato al médico ante síntomas persistentes.

Subrayó la importancia de extremar la higiene al consumir alimentos en México actualmente.

Un estudio clínico de Javier Alarcón detecta el parásito Cyclospora cayetanensis como causa de la ciclosporiasis. (X/ @Javier_Alarcon_)

Javier reconoció que la intensidad de la infección lo obligó a hacer una pausa en su ritmo laboral y advirtió a su audiencia sobre los riesgos de confiarse en la rutina diaria.

Qué es la ciclosporiasis, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Se transmite principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados, sobre todo verduras de hoja verde como la lechuga y el cilantro.

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No se contagia de persona a persona: el parásito necesita permanecer en el ambiente antes de volverse infeccioso.

Los síntomas principales incluyen: diarrea líquida y abundante, cólicos abdominales, fatiga, pérdida de peso y apetito, urgencia para evacuar y en ocasiones fiebre baja.

El tratamiento principal es el antibiótico trimetoprima-sulfametoxazol, sumado a hidratación y reposo.

La ciclosporiasis se transmite por agua o alimentos contaminados, en especial verduras de hoja verde como lechuga y cilantro. (Imagen ilustrativa Infobae)

La prevención consiste en lavar y desinfectar cuidadosamente frutas y verduras, consumir agua purificada y evitar alimentos crudos de origen dudoso.

Las recientes polémicas en la carrera de Alarcón

Además de sus problemas de salud, Javier Alarcón ha protagonizado controversias en televisión nacional.

Durante la cobertura del Mundial 2026 , cometió un error al mencionar jugadores ingleses no convocados como Cole Palmer y James Foden , lo que desató una ola de críticas y burlas.

El propio Alarcón también ha sido crítico con decisiones recientes del futbol mexicano, como la llegada de Rafa Márquez al banquillo del Tri, calificándola de “taquillera y populista”.

Alarcón criticó fuertemente la llegada de Rafa Márquez al banquillo de la Selección Mexicana, calificándola de populista. REUTERS/Henry Romero

Estos episodios han situado al analista en el ojo de miles de usuarios, reforzando su posición en la conversación pública mexicana.