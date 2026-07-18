México Deportes

Javier Alarcón confiesa que sufrió “diarrea explosiva”, así narró el analista como vivió la ciclospriasis

El exdirectivo contó en redes que la infección intestinal lo sacó de circulación por casi tres semanas

Guardar
Google icon
El testimonio de Javier Alarcón sobre la ciclosporiasis pone en foco la importancia de extremar higiene al consumir verduras y agua purificada en México. (Especial)
El testimonio de Javier Alarcón sobre la ciclosporiasis pone en foco la importancia de extremar higiene al consumir verduras y agua purificada en México. (Especial)

Javier Alarcón se ha convertido en tema de conversación nacional tras confesar públicamente que vivió uno de los episodios de salud más incómodos de su carrera: la ciclosporiasis.

El analista deportivo relató a sus seguidores cómo enfrentó la infección y, al mismo tiempo, ha sido protagonista de polémicas en televisión y debates recientes.

PUBLICIDAD

Javier Alarcón Tercer Grado Deportivo
Javier Alarcón revela que padeció ciclosporiasis y relata cómo la infección intestinal lo alejó de sus actividades. (X/ @Javier_Alarcon_)

En palabras del propio Alarcón: “Cuídense porque te lleva el tren unas tres semanitas y bajas de peso rudo”. Su testimonio, respaldado por estudios médicos, ha abierto un debate sobre la importancia de la prevención ante la potente enfermedad.

Javier Alarcón narra su experiencia con la ciclosporiasis

A través de sus redes sociales, el analista detalló cómo la ciclosporiasis lo alejó de sus actividades. La infección le provocó síntomas severos, principalmente la llamada “diarrea explosiva”, fatiga intensa y una baja considerable de peso.

PUBLICIDAD

  • Alarcón compartió el resultado de su estudio clínico, donde fue detectado el parásito Cyclospora cayetanensis.
  • Su caso sirvió de advertencia: recomendó no automedicarse y acudir de inmediato al médico ante síntomas persistentes.
  • Subrayó la importancia de extremar la higiene al consumir alimentos en México actualmente.
Un estudio clínico de Javier Alarcón detecta el parásito Cyclospora cayetanensis como causa de la ciclosporiasis. (X/ @Javier_Alarcon_)
Un estudio clínico de Javier Alarcón detecta el parásito Cyclospora cayetanensis como causa de la ciclosporiasis. (X/ @Javier_Alarcon_)

Javier reconoció que la intensidad de la infección lo obligó a hacer una pausa en su ritmo laboral y advirtió a su audiencia sobre los riesgos de confiarse en la rutina diaria.

Qué es la ciclosporiasis, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Se transmite principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados, sobre todo verduras de hoja verde como la lechuga y el cilantro.

  • No se contagia de persona a persona: el parásito necesita permanecer en el ambiente antes de volverse infeccioso.
  • Los síntomas principales incluyen: diarrea líquida y abundante, cólicos abdominales, fatiga, pérdida de peso y apetito, urgencia para evacuar y en ocasiones fiebre baja.
  • El tratamiento principal es el antibiótico trimetoprima-sulfametoxazol, sumado a hidratación y reposo.
La ciclosporiasis se transmite por agua o alimentos contaminados, en especial verduras de hoja verde como lechuga y cilantro. (Imagen ilustrativa Infobae)
La ciclosporiasis se transmite por agua o alimentos contaminados, en especial verduras de hoja verde como lechuga y cilantro. (Imagen ilustrativa Infobae)

La prevención consiste en lavar y desinfectar cuidadosamente frutas y verduras, consumir agua purificada y evitar alimentos crudos de origen dudoso.

Las recientes polémicas en la carrera de Alarcón

Además de sus problemas de salud, Javier Alarcón ha protagonizado controversias en televisión nacional.

  • Durante la cobertura del Mundial 2026, cometió un error al mencionar jugadores ingleses no convocados como Cole Palmer y James Foden, lo que desató una ola de críticas y burlas.
  • El propio Alarcón también ha sido crítico con decisiones recientes del futbol mexicano, como la llegada de Rafa Márquez al banquillo del Tri, calificándola de “taquillera y populista”.
Alarcón criticó fuertemente la llegada de Rafa Márquez al banquillo de la Selección Mexicana, calificándola de populista. REUTERS/Henry Romero
Alarcón criticó fuertemente la llegada de Rafa Márquez al banquillo de la Selección Mexicana, calificándola de populista. REUTERS/Henry Romero

Estos episodios han situado al analista en el ojo de miles de usuarios, reforzando su posición en la conversación pública mexicana.

Temas Relacionados

Javier Alarcónciclosporiasisdiarrea explosivaparásitoEnfermedades y MedicamentosSaludmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

El Chapo Guzmán reveló información clave respecto al ex gobernador de Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de julio? Cierran estación de la L1 del MB el fin de semana

Gabriel Fernández imita festejo de Jude Bellingham en la remontada de Cruz Azul sobre San Luis

El Toro extendió los brazos tras anotar por la vía del penalti para comandar la voltereta celeste en su debut del Apertura 2026 de la Liga MX

Gabriel Fernández imita festejo de Jude Bellingham en la remontada de Cruz Azul sobre San Luis

Brenda Quevedo logra visitar a su padre en el hospital tras obtención de permiso humanitario

Brenda Quevedo, quien está en prisión domiciliaria por el caso Wallace, pudo visitar a su padre acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad

Brenda Quevedo logra visitar a su padre en el hospital tras obtención de permiso humanitario

Mexicanos celebrarán el cumpleaños de Haaland en el Zócalo de la Ciudad de México

Tras la eliminación del Tri ante Inglaterra en el Mundial 2026, el cariño nacional se volcó hacia Noruega y su artillero, quien correspondió

Mexicanos celebrarán el cumpleaños de Haaland en el Zócalo de la Ciudad de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Tras detención de Jesús Plácido Galindo, Sedena señala presuntos vínculos del líder indígena con “Los Rojos” y “Los Tlacos” en Guerrero

Detienen a Jesús Plácido Galindo, promotor indígena del CIPOG-EZ: su organización denuncia arresto arbitrario

Procesan a miembro de una red que reclutaba “prestanombres” en EEUU para traficar armas a Culiacán

Atacan a balazos domicilio vinculado al dueño y director de Grupo Adiscusión, medio de comunicación de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Nicole Agnesi responde a Aldo Rendón tras “destrozar” su outfit

Nicole Agnesi responde a Aldo Rendón tras “destrozar” su outfit

Qué tan peligrosa puede ser una neumonía, posible causa de muerte del hijo de Aylín Mujica

Estos son todos los hijos de Aylín Mujica: quiénes son sus padres y la historia de su hijo mexicano

Aylín Mujica rompe el silencio tras la muerte de su hijo Mauro: “Estoy devastada”

¿Quién es Ese Pérez, el décimo primer habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos 4′?

DEPORTES

Gabriel Fernández imita festejo de Jude Bellingham en la remontada de Cruz Azul sobre San Luis

Gabriel Fernández imita festejo de Jude Bellingham en la remontada de Cruz Azul sobre San Luis

Mexicanos celebrarán el cumpleaños de Haaland en el Zócalo de la Ciudad de México

Esto vale el lujoso avión privado de Checo Pérez, modelo que también usa Cristiano Ronaldo

Pintemos el Zócalo de verde: convocan al Fan Fest para despedir el Mundial 2026

Joel Huiqui se pronuncia sobre el regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca