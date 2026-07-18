Mexicanos celebrarán el cumpleaños de Haaland en el Zócalo de la Ciudad de México

La Ciudad de México se alista para una fiesta inusual que pocos habrían imaginado: aficionados mexicanos alistan preparativos con el fin de rendir un homenaje masivo a Erling Braut Haaland.
La convocatoria se ha viralizado durante las últimas horas en redes sociales, captando rápidamente gran entusiasmo con la expectativa de traducirlo en un emblemático espacio público.
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Este 21 de julio, seguidores de Haaland planean reunirse en el Zócalo de la CDMX para celebrar el cumpleaños 26 del delantero noruego, quien conquistó el ánimo nacional con su cercanía y humor durante el Mundial 2026.
Detalles del HaalandFest: hora, lugar y ambiente
El Haaland Fest surgió como una invitación espontánea en redes sociales, principalmente a través de TikTok.
- Fecha y hora: Usuarios propusieron reunirse el domingo 21 de julio a las 12:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.
- Código de vestimenta: llevar sombreros vikingos, banderas de Noruega o cualquier accesorio alusivo al delantero, con el objetivo de cantarle “Las Mañanitas” y compartir el festejo en redes utilizando hashtags como #HaalandFestCDMX.
- Precio y convocatoria: Los organizadores destacan que el evento es abierto, familiar y sin costo, e invitan a los asistentes a sumar música regional mexicana.
En este sentido, el ambiente promete ser festivo, con espacio para fotos, convivencia y la posibilidad de que el evento se vuelva tendencia el mismo día.
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Haaland se convierte en ídolo de la afición mexicana
En semanas recientes, la relación entre Haaland y la afición mexicana se volvió un fenómeno. Tras la eliminación del Tri, miles de seguidores volcaron su apoyo a Noruega y a su goleador, acompañados de tacos y banderas mexicanas en redes.
- Memes y videos en honor a Erling Braut no tardaron en viralizarse, dando pie a una ola de creatividad que pronto saltó hacia la propuesta de reunión presencial.
- El festejo en el Zócalo busca trasladar ese entusiasmo digital a la vida real, con un evento abierto a todo público.
Así, la conexión entre Haaland y México es una muestra de cómo el futbol y el humor pueden borrar fronteras en cuestión de días.
Mexicanos y noruegos: puentes generacionales en el futbol
El homenaje a Haaland también refleja la nueva conexión entre futbolistas y afición.
- Gilberto Mora, mediocampista mexicano, asistió al partido de Noruega vs Inglaterra en Miami y recibió reconocimiento directo de Haaland: “Me hubiera gustado enfrentar a Quiñones y a Mora. Mucha gente me habló de ese chico de 17 años y tiene mucho talento”.
- Estas interacciones, sumadas a la conexicón con la representante de ambos, se convirtieron en un puente entre generaciones y países.
De esta manera, el festejo del 21 de julio promete ser el punto de encuentro para quienes han encontrado en el futbol un espacio de identidad y celebración.
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