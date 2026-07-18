Mexicanos celebrarán el cumpleaños de Haaland en el Zócalo de la Ciudad de México

La respuesta del Haaland al cariño mexicano alimentó el entusiasmo y aceleró la organización del festejo en la CDMX, donde se esperan símbolos Y nórdicas. (Fotos: REUTERS/CUARTOSCURO)

La Ciudad de México se alista para una fiesta inusual que pocos habrían imaginado: aficionados mexicanos alistan preparativos con el fin de rendir un homenaje masivo a Erling Braut Haaland.

La convocatoria se ha viralizado durante las últimas horas en redes sociales, captando rápidamente gran entusiasmo con la expectativa de traducirlo en un emblemático espacio público.

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Tras la eñliminación de México en el Mundial 2026, los aficionados nacionales se volcaron en una ola de apoyo hacia Haaland, quien sería el siguiente rival de Inglaterra. (Infobae México/Zurisaddai González)

Este 21 de julio, seguidores de Haaland planean reunirse en el Zócalo de la CDMX para celebrar el cumpleaños 26 del delantero noruego, quien conquistó el ánimo nacional con su cercanía y humor durante el Mundial 2026.

Detalles del HaalandFest: hora, lugar y ambiente

El Haaland Fest surgió como una invitación espontánea en redes sociales, principalmente a través de TikTok.

Fecha y hora: Usuarios propusieron reunirse el domingo 21 de julio a las 12:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Código de vestimenta: llevar sombreros vikingos, banderas de Noruega o cualquier accesorio alusivo al delantero, con el objetivo de cantarle “Las Mañanitas” y compartir el festejo en redes utilizando hashtags como #HaalandFestCDMX .

Precio y convocatoria: Los organizadores destacan que el evento es abierto, familiar y sin costo, e invitan a los asistentes a sumar música regional mexicana.

El Haaland Fest convoca a portar sombreros vikingos, banderas de Noruega y música regional en el Centro Histórico. REUTERS/Ryan Murphy

En este sentido, el ambiente promete ser festivo, con espacio para fotos, convivencia y la posibilidad de que el evento se vuelva tendencia el mismo día.

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Haaland se convierte en ídolo de la afición mexicana

En semanas recientes, la relación entre Haaland y la afición mexicana se volvió un fenómeno. Tras la eliminación del Tri, miles de seguidores volcaron su apoyo a Noruega y a su goleador, acompañados de tacos y banderas mexicanas en redes.

Memes y videos en honor a Erling Braut no tardaron en viralizarse, dando pie a una ola de creatividad que pronto saltó hacia la propuesta de reunión presencial.

El festejo en el Zócalo busca trasladar ese entusiasmo digital a la vida real, con un evento abierto a todo público.

La conexión de Haaland con México llegó hasta la Selección Nacional, donde los jugadores hicieron referencia a los icónicos festejos noruegos. (Instagram: erling)

Así, la conexión entre Haaland y México es una muestra de cómo el futbol y el humor pueden borrar fronteras en cuestión de días.

Mexicanos y noruegos: puentes generacionales en el futbol

El homenaje a Haaland también refleja la nueva conexión entre futbolistas y afición.

Gilberto Mora , mediocampista mexicano, asistió al partido de Noruega vs Inglaterra en Miami y recibió reconocimiento directo de Haaland: “ Me hubiera gustado enfrentar a Quiñones y a Mora . Mucha gente me habló de ese chico de 17 años y tiene mucho talento”.

Estas interacciones, sumadas a la conexicón con la representante de ambos, se convirtieron en un puente entre generaciones y países.

Haaland respondió con cariño a las muestras mexicanas de apoyo y reconoció el talento de jugadorescomo Gilberto Mora y Julián Quiñones. Reuters/Ed Sykes

De esta manera, el festejo del 21 de julio promete ser el punto de encuentro para quienes han encontrado en el futbol un espacio de identidad y celebración.

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