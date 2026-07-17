México

Cuáles son mejores para bajar de peso las almendras, las nueces o los pistaches

Su aporte de fibra, proteínas y grasas saludables contribuye a una mayor sensación de saciedad, lo que ayuda a reducir el consumo de otros alimentos y facilita el control del apetito

Guardar
Google icon
Torso de una persona con camiseta gris midiendo su cintura con una cinta métrica. A la derecha, un tazón con almendras, nueces y anacardos en una encimera de madera.
Una persona se mide la cintura con una cinta métrica junto a un tazón de frutos secos variados en una encimera de madera, simbolizando el control de peso y una alimentación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque podría parecer contradictorio, debido a que estos alimentos suelen ser elevados en calorías, especialistas en nutrición señalan que el consumo regular de frutos secos como almendras, nueces y pistaches se asocia con una mejor gestión del peso corporal.

Así lo revela un estudio publicado en la revista Nutrients, el cual señala que, a pesar de su densidad calórica, estos alimentos pueden favorecer la pérdida de peso cuando se incluyen en cantidades adecuadas dentro de una dieta balanceada.

PUBLICIDAD

Su aporte de fibra, proteínas y grasas saludables contribuye a una mayor sensación de saciedad, lo que ayuda a reducir el consumo de otros alimentos y facilita el control del apetito, tal como te contamos a continuación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para mejores resultados, consulta con un nutricionista que adapte la recomendación a tus necesidades personales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son mejores para bajar de peso las almendras, las nueces o los pistaches

No hay un fruto seco que sea “mejor” de manera absoluta para bajar de peso, pero cada uno tiene características que pueden influir en una dieta para perder peso.

PUBLICIDAD

Aquí te presento información relevante sobre almendras, nueces y pistaches en el contexto de control de peso, basada en evidencia científica reciente:

Almendras

  • Aportan proteínas, fibra y grasas saludables (principalmente monoinsaturadas).
  • Estudios han mostrado que incluir almendras en una dieta baja en calorías puede ayudar a perder peso y reducir la grasa abdominal, probablemente porque aumentan la saciedad.
  • Tienen un valor energético moderado entre los frutos secos.
Primer plano de dos manos unidas, formando un cuenco, que sostienen un montículo de almendras marrones sobre una mesa de madera clara.
Unas manos, unidas en forma de cuenco, sostienen una abundante porción de almendras, simbolizando la riqueza nutricional y el valor de los alimentos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueces

  • Son ricas en grasas poliinsaturadas, especialmente omega-3.
  • Su contenido calórico es ligeramente mayor que el de las almendras y los pistaches.
  • Aunque son calóricas, algunos estudios sugieren que las nueces pueden ayudar a regular el apetito y mejorar la salud metabólica, pero su consumo debe ser controlado.
Botana casera, nueces especiadas, frutos secos, mezcla de sabores, snack crujiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Nueces especiadas, una botana crujiente y aromática preparada con mezcla de especias que aporta sabor y energía natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pistaches

  • Son los que menos calorías tienen por porción de los tres (aproximadamente 160 calorías por 28 gramos).
  • Ofrecen buena cantidad de proteína y fibra, lo que ayuda a la saciedad.
  • Hay investigaciones que indican que consumir pistaches como snack puede ayudar a controlar el peso, en parte porque abrir la cáscara reduce la velocidad de consumo y la cantidad ingerida.
Primer plano de un cuenco de madera lleno de pistachos en cáscara y castañas de cajú crudas. Algunos frutos secos están dispersos sobre una mesa de madera.
Un tazón de madera rebosante de pistachos en cáscara y castañas de cajú crudas sobre una superficie de madera gris, listos para ser disfrutados como un snack saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que si bien todos pueden formar parte de una dieta para bajar de peso si se consumen en cantidades adecuadas los pistaches suelen ser preferidos en estrategias de control de peso por su menor densidad calórica y efecto en la saciedad, seguidos por las almendras.

Lo más importante es la porción: 28 gramos (una onza, aprox. un puñito) al día, sin sal añadida ni azúcares.

Cómo consumir almendras, nueces y pistaches de manera saludable para favorecer la pérdida de peso

Aquí tienes recomendaciones prácticas para consumir almendras, nueces y pistaches de forma saludable y favorecer la pérdida de peso:

Porciones controladas

2. Sin añadidos

Un tazón de madera contiene una mezcla de almendras marrones y claras, nueces peladas y semillas de chía esparcidas, sobre una superficie de madera oscura.
Un tazón de madera se desborda con una mezcla nutritiva de almendras enteras, nueces y diminutas semillas de chía, esparcidas sobre una superficie oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como snack o complemento

4. Mastica lentamente

5. Planea el consumo

6. Considera el balance calórico total

7. Usa los pistaches con cáscara

8. Consulta a un especialista

Un tazón de vidrio transparente lleno de una mezcla de nueces de Brasil, anacardos, pistachos, cacahuetes y almendras sobre una mesa de madera
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Opta siempre por versiones naturales, controla las porciones, intégralos como parte de una dieta equilibrada y no los combines con ingredientes calóricos extra.

Temas Relacionados

nuecespistachesalmendrasfrutos secosbajar de pesoalimentación saludablenutriciónsaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Julián Quiñones, Gil Mora y Raúl Jiménez son homenajeados en mural de Ensenada tras el Mundial 2026

Los seleccionados fueron plasmados en una obra artística como reconocimiento a sus esfuerzos durante la Copa del Mundo

Julián Quiñones, Gil Mora y Raúl Jiménez son homenajeados en mural de Ensenada tras el Mundial 2026

Detención de Ernesto Ruffo es una cortina de humo a favor de Marina del Pilar, acusa la oposición

El PAN y Somos MX consideraron que la detención de Ernesto Ruffo es una “cortina de humo” para no hablar de los audios de la gobernadora de Baja California

Detención de Ernesto Ruffo es una cortina de humo a favor de Marina del Pilar, acusa la oposición

Hallan los restos de “Yatzil”, joven maya, en el cenote Yaakun de Playa del Carmen

El INAH identifica a “Yatzil”, posible mujer antigua, en un cenote de Quintana Roo

Hallan los restos de “Yatzil”, joven maya, en el cenote Yaakun de Playa del Carmen

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio: autoridades despejan Eje Central Lázaro Cárdenas tras choque entre una moto y un tráiler

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de julio: autoridades despejan Eje Central Lázaro Cárdenas tras choque entre una moto y un tráiler

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de julio? Se reportan severos retrasos en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de julio? Se reportan severos retrasos en la Línea B
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 16 de julio: operativo en Culiacán deja dos civiles abatidos y 25 kilos de metanfetamina asegurados

Cae Ricardo Thompson Navarro, presunto socio de Ingemar, empresa del exgobernador Ernesto Ruffo investigada por huachicol fiscal

Tras designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas, Marco Rubio reafirma que EEUU nunca cesará

Del Puente Internacional de Nuevo Laredo al penal de Ecatepec: el registro que documenta cómo detuvieron a “El Ocra”

Capturan a “El Doctor“, presunto operador de ”Los Viagras" en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón responde a las comparaciones con Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón responde a las comparaciones con Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México

Siguen las burlas contra Pedro Sola, Eugenio Derbez lanza cómico video contra el presentador

Karina Torres vs Wendy Guevara: ella es la “perdida” que consiguió mejor sueldo por La Casa de los Famosos México

Reviven abucheo a Cazzu por burlarse de la eliminación de México en el Mundial en pleno concierto

Nicola Porcella defiende a Flor Vigna de la xenofobia que recibió tras confirmarse para La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Julián Quiñones, Gil Mora y Raúl Jiménez son homenajeados en mural de Ensenada tras el Mundial 2026

Julián Quiñones, Gil Mora y Raúl Jiménez son homenajeados en mural de Ensenada tras el Mundial 2026

Uriel Antuna sale lesionado de los entrenamientos y es duda para el debut de Pumas

Aficionados convocan a no acudir a partidos de la Jornada 1 por desaparición del descenso

Quién es Hernán Crespo, leyenda argentina que llega como técnico del Atlas

Checo Pérez se declara fan de Lionel Messi: “Me encantaría verlo ganar el Mundial 2026”