Una persona se mide la cintura con una cinta métrica junto a un tazón de frutos secos variados en una encimera de madera, simbolizando el control de peso y una alimentación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque podría parecer contradictorio, debido a que estos alimentos suelen ser elevados en calorías, especialistas en nutrición señalan que el consumo regular de frutos secos como almendras, nueces y pistaches se asocia con una mejor gestión del peso corporal.

Así lo revela un estudio publicado en la revista Nutrients, el cual señala que, a pesar de su densidad calórica, estos alimentos pueden favorecer la pérdida de peso cuando se incluyen en cantidades adecuadas dentro de una dieta balanceada.

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Su aporte de fibra, proteínas y grasas saludables contribuye a una mayor sensación de saciedad, lo que ayuda a reducir el consumo de otros alimentos y facilita el control del apetito, tal como te contamos a continuación.

Para mejores resultados, consulta con un nutricionista que adapte la recomendación a tus necesidades personales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son mejores para bajar de peso las almendras, las nueces o los pistaches

No hay un fruto seco que sea “mejor” de manera absoluta para bajar de peso, pero cada uno tiene características que pueden influir en una dieta para perder peso.

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Aquí te presento información relevante sobre almendras, nueces y pistaches en el contexto de control de peso, basada en evidencia científica reciente:

Almendras

Aportan proteínas, fibra y grasas saludables (principalmente monoinsaturadas).

Estudios han mostrado que incluir almendras en una dieta baja en calorías puede ayudar a perder peso y reducir la grasa abdominal, probablemente porque aumentan la saciedad.

Tienen un valor energético moderado entre los frutos secos.

Unas manos, unidas en forma de cuenco, sostienen una abundante porción de almendras, simbolizando la riqueza nutricional y el valor de los alimentos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueces

Son ricas en grasas poliinsaturadas, especialmente omega-3.

Su contenido calórico es ligeramente mayor que el de las almendras y los pistaches.

Aunque son calóricas, algunos estudios sugieren que las nueces pueden ayudar a regular el apetito y mejorar la salud metabólica, pero su consumo debe ser controlado.

Nueces especiadas, una botana crujiente y aromática preparada con mezcla de especias que aporta sabor y energía natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pistaches

Son los que menos calorías tienen por porción de los tres (aproximadamente 160 calorías por 28 gramos).

Ofrecen buena cantidad de proteína y fibra, lo que ayuda a la saciedad.

Hay investigaciones que indican que consumir pistaches como snack puede ayudar a controlar el peso, en parte porque abrir la cáscara reduce la velocidad de consumo y la cantidad ingerida.

Un tazón de madera rebosante de pistachos en cáscara y castañas de cajú crudas sobre una superficie de madera gris, listos para ser disfrutados como un snack saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que si bien todos pueden formar parte de una dieta para bajar de peso si se consumen en cantidades adecuadas los pistaches suelen ser preferidos en estrategias de control de peso por su menor densidad calórica y efecto en la saciedad, seguidos por las almendras.

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Lo más importante es la porción: 28 gramos (una onza, aprox. un puñito) al día, sin sal añadida ni azúcares.

Cómo consumir almendras, nueces y pistaches de manera saludable para favorecer la pérdida de peso

Aquí tienes recomendaciones prácticas para consumir almendras, nueces y pistaches de forma saludable y favorecer la pérdida de peso:

Porciones controladas

2. Sin añadidos

Un tazón de madera se desborda con una mezcla nutritiva de almendras enteras, nueces y diminutas semillas de chía, esparcidas sobre una superficie oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como snack o complemento

4. Mastica lentamente

5. Planea el consumo

6. Considera el balance calórico total

7. Usa los pistaches con cáscara

8. Consulta a un especialista

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Opta siempre por versiones naturales, controla las porciones, intégralos como parte de una dieta equilibrada y no los combines con ingredientes calóricos extra.