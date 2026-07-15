Programa Hombres Bienestar 2026: fechas oficiales de julio para cobrar los 3 mil pesos

El Gobierno de la Ciudad de México paga 3 mil pesos mexicanos bimestrales a hombres de 60 a 64 años a través del programa Pensión Hombres Bienestar, una iniciativa de la administración capitalina.
Las fechas oficiales pago disponibles para el mes de julio de 2026 corresponden al bimestre mayo-junio: el depósito se reflejó entre el 1 y el 3 de julio en tarjetas del proveedor Toka, según informó la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) a través de sus canales oficiales.
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Para el bimestre julio-agosto, la secretaría aún no ha publicado el calendario de dispersión oficial.
El programa cuenta hoy con 110 mil beneficiarios. La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina incorporó 20 mil nuevos registros este julio y fijó como meta llegar a 154 mil personas al cierre de 2026, con una inversión de mil 700 millones de pesos mexicanos.
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Fechas oficiales del mes de julio para el pago del programa Hombres Bienestar
Los avisos de dispersión de pagos se publican en los canales oficiales de la secretaría en Facebook y a través del canal de difusión de WhatsApp una vez que concluyen los procesos administrativos internos.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a esos canales, donde se anuncia el día exacto en que se liberan los fondos.
El depósito no llega por el Banco del Bienestar. El dinero se acredita directamente en la tarjeta de débito Toka que recibe cada beneficiario al momento de su incorporación al programa.
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Formas de saber si el depósito ya está disponible en la tarjeta Toka
Para confirmar si el saldo ya está acreditado, existen varias opciones.
La primera es llamar al 55 1000 1000, número oficial de Toka, y seleccionar la opción 2 para escuchar el saldo disponible en la tarjeta.
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La segunda es descargar la aplicación de la institución bancaria y revisar saldo y movimientos desde el celular.
La tercera es consultar los comunicados de la SEBIEN en Facebook. Ninguna de las tres requiere desplazamiento físico al acudir a una oficina.
Cómo inscribirse al programa Hombres Bienestar: requisitos y documentos
El programa está dirigido únicamente a hombres de 60 a 64 años que vivan en la Ciudad de México.
Las inscripciones no son permanentes: abren por convocatoria en fechas específicas y el trámite es presencial ante las áreas operativas de la secretaría.
Para registrarse se necesita identificación oficial con fotografía, que puede ser credencial del INE, del IMSS, del ISSSTE o del INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir.
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También se requiere comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad: recibo de teléfono, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la alcaldía.
El acta de nacimiento se pide únicamente si la fecha no es visible en la identificación, de acuerdo con la SEBIEN.
La CURP se solicita solo cuando no aparece en el documento oficial.
Todos los originales se presentan para cotejar fotocopias y no quedan en el expediente. La entrega incompleta de documentos impide el registro sin excepción.
Una vez aceptado, el beneficiario recibe su tarjeta en algún módulo de la secretaría o en eventos masivos institucionales, como el ocurrido durante el domingo 12 de julio.
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Qué hacer si el interesado en el programa Hombres Bienestar tiene más de 64 años
El programa fue creado a finales de 2024 y opera como antesala a la pensión federal para adultos mayores, que se convierte en derecho constitucional a partir de los 65 años.
Quienes ya rebasen esa edad pueden acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que entrega 6 mil 400 pesos mexicanos bimestrales —el doble que Hombres Bienestar— directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar.
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