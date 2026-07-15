México

Programa Hombres Bienestar 2026: fechas oficiales de julio para cobrar los 3 mil pesos

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social confirmó las fechas en que los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar pueden cobrar sus 3 mil pesos este julio

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El programa Pensión Hombres Bienestar es una iniciativa exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México para hombres de 60 a 64 años residentes en cualquiera de las 16 alcaldías. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
El programa Pensión Hombres Bienestar es una iniciativa exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México para hombres de 60 a 64 años residentes en cualquiera de las 16 alcaldías. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

El Gobierno de la Ciudad de México paga 3 mil pesos mexicanos bimestrales a hombres de 60 a 64 años a través del programa Pensión Hombres Bienestar, una iniciativa de la administración capitalina.

Las fechas oficiales pago disponibles para el mes de julio de 2026 corresponden al bimestre mayo-junio: el depósito se reflejó entre el 1 y el 3 de julio en tarjetas del proveedor Toka, según informó la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) a través de sus canales oficiales.

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Para el bimestre julio-agosto, la secretaría aún no ha publicado el calendario de dispersión oficial.

Brugada Molina afirmó que los recursos del programa provienen de los impuestos de la ciudadanía: "Los recursos que ustedes van a recibir provienen de los impuestos de ustedes'', informó durante la entrega de tarjetas del programa este domingo 12 de julio.

El programa cuenta hoy con 110 mil beneficiarios. La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina incorporó 20 mil nuevos registros este julio y fijó como meta llegar a 154 mil personas al cierre de 2026, con una inversión de mil 700 millones de pesos mexicanos.

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Fechas oficiales del mes de julio para el pago del programa Hombres Bienestar

Los avisos de dispersión de pagos se publican en los canales oficiales de la secretaría en Facebook y a través del canal de difusión de WhatsApp una vez que concluyen los procesos administrativos internos.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a esos canales, donde se anuncia el día exacto en que se liberan los fondos.

Infografía con información sobre los pagos del programa Hombres Bienestar en julio, sus canales de aviso y el método de depósito en tarjeta Toka.
La infografía detalla los canales de comunicación para los pagos del programa Hombres Bienestar en julio y el método de depósito en la tarjeta Toka. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El depósito no llega por el Banco del Bienestar. El dinero se acredita directamente en la tarjeta de débito Toka que recibe cada beneficiario al momento de su incorporación al programa.

Formas de saber si el depósito ya está disponible en la tarjeta Toka

Para confirmar si el saldo ya está acreditado, existen varias opciones.

La primera es llamar al 55 1000 1000, número oficial de Toka, y seleccionar la opción 2 para escuchar el saldo disponible en la tarjeta.

Un hombre de mediana edad con barba gris, vestido de azul y jeans, sentado en un sofá gris, mirando su smartphone. Hay una taza, papel arrugado y libros en la mesa.
El apoyo económico de la Pensión Hombres Bienestar no llega a través del Banco del Bienestar, sino mediante una tarjeta de débito del proveedor Toka. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda es descargar la aplicación de la institución bancaria y revisar saldo y movimientos desde el celular.

La tercera es consultar los comunicados de la SEBIEN en Facebook. Ninguna de las tres requiere desplazamiento físico al acudir a una oficina.

Cómo inscribirse al programa Hombres Bienestar: requisitos y documentos

El programa está dirigido únicamente a hombres de 60 a 64 años que vivan en la Ciudad de México.

Las inscripciones no son permanentes: abren por convocatoria en fechas específicas y el trámite es presencial ante las áreas operativas de la secretaría.

CDMX suma 110 mil beneficiarios en Hombres Bienestar; la meta es llegar a 154 mil al cierre de 2026, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)
CDMX suma 110 mil beneficiarios en Hombres Bienestar; la meta es llegar a 154 mil al cierre de 2026, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Para registrarse se necesita identificación oficial con fotografía, que puede ser credencial del INE, del IMSS, del ISSSTE o del INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir.

También se requiere comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad: recibo de teléfono, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la alcaldía.

El acta de nacimiento se pide únicamente si la fecha no es visible en la identificación, de acuerdo con la SEBIEN.

Billetes y monedas de pesos mexicanos apilados y esparcidos sobre una mesa de madera. Un gran círculo dorado con el símbolo de pesos ($) brilla a un lado.
El depósito del bimestre mayo-junio se reflejó entre el 1 y el 3 de julio de 2026 en las tarjetas de débito Toka de los beneficiarios activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CURP se solicita solo cuando no aparece en el documento oficial.

Todos los originales se presentan para cotejar fotocopias y no quedan en el expediente. La entrega incompleta de documentos impide el registro sin excepción.

Una vez aceptado, el beneficiario recibe su tarjeta en algún módulo de la secretaría o en eventos masivos institucionales, como el ocurrido durante el domingo 12 de julio.

Qué hacer si el interesado en el programa Hombres Bienestar tiene más de 64 años

El programa fue creado a finales de 2024 y opera como antesala a la pensión federal para adultos mayores, que se convierte en derecho constitucional a partir de los 65 años.

Hombre mayor de cabello blanco y lentes recibe billetes de un cajero a través de una ventanilla de cristal. Sostiene un sobre y documentos.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes ya rebasen esa edad pueden acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que entrega 6 mil 400 pesos mexicanos bimestrales —el doble que Hombres Bienestar— directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar.

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