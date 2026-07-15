Reportan fuera de peligro a la regidora María Quijada tras ataque armado en Tecate

María de Jesús Quijada Maldonado se encuentra fuera de peligro tras el ataque armado que sufrió junto con su esposo la tarde del martes 14 de julio en Baja California. (Infobae México Especial)

María de Jesús Quijada Maldonado, regidora de Morena en el Ayuntamiento de Tecate, se encuentra fuera de peligro tras el ataque armado que sufrió junto con su esposo la tarde del martes 14 de julio en Baja California. La actualización fue confirmada por su padre, Francisco Quijada, quien desmintió las versiones que durante varias horas apuntaban a su fallecimiento.

En entrevista con Milenio Televisión, Francisco Quijada informó que la evolución médica ha sido favorable. “Gracias a Dios, mi hija está fuera de peligro. Y, pues, mi nieta también. Esta información que me dieron a mí ahorita es todo lo que puedo decirles y darles las gracias a todos por sus oraciones y por sus buenas vibras”.

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Hasta el momento, autoridades municipales y estatales no han informado el móvil del atentado ni han reportado personas detenidas.

Fotografía publicada junto con la confirmación del deceso por parte de la familia de Pereida. Crédito: Facebook - Jesús Pereida

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con información preliminar, la agresión ocurrió en la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda de Tecate, cuando hombres armados interceptaron el automóvil Kia negro en el que viajaban María Quijada y su esposo, Jesús Pereida Ruiz, y su hija.

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Los atacantes dispararon en múltiples ocasiones y después escaparon a bordo de un vehículo blanco. La regidora recibió impactos de bala y fue trasladada de emergencia a un hospital en Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.

Esposo falleció en el lugar de los hechos

Jesús Pereida Ruiz murió en el sitio del ataque como consecuencia de las lesiones provocadas por los disparos.

De acuerdo con medios locales, personal de Servicios Periciales concluyó las diligencias en la escena y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Pereida tuvo una trayectoria en distintas dependencias públicas de Baja California. Entre otros cargos, encabezó las Mesas de Seguridad para la Paz en Tecate durante la administración del entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez y posteriormente colaboró en la Secretaría de Bienestar del Estado.

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¿Por qué motivo se informó sobre el fallecimiento de la regidora?

En las horas posteriores al atentado circularon versiones contradictorias sobre el estado de salud de María Quijada. Incluso, la cuenta oficial de Facebook de Jesús Pereida publicó un mensaje en el que se informaba del fallecimiento de ambos.

Más tarde, esa misma publicación fue corregida para señalar que la regidora permanecía con vida en estado grave.

Según versiones difundidas por medios locales, la información sobre su presunta muerte habría respondido a una estrategia para proteger su seguridad durante el traslado al hospital donde recibe atención médica. Horas después, su padre confirmó que la funcionaria había superado la etapa de mayor riesgo y que se encontraba fuera de peligro.

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La cuenta oficial de Jesús Pereida en Facebook rectifica una publicación sobre el falso deceso de María Quijada y señala que ella se encuentra en estado de salud grave. (Facebook: Jesús Pereida)

¿Quién es María Jesús Quijada Maldonado?

María Jesús Quijada Maldonado es regidora del XXV Ayuntamiento de Tecate. Su trayectoria pública se ha consolidado a través del trabajo en el desarrollo integral de la familia y la prevención de problemáticas sociales complejas.

Formación y preparación académica

Quijada Maldonado (23 de agosto de 1985) ha edificado su camino profesional combinando el ámbito empresarial y el legal. Cursó estudios en el Grossmont College en La Mesa, California, donde obtuvo un Associate Degree en Administración de Empresas (Business Administration). Con miras a fortalecer su perfil en la gestión y el marco normativo, actualmente cursa la Licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, Campus Tijuana.

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Su educación básica y media superior la realizó en su natal Tecate, Baja California, en instituciones como el Colegio de Bachilleres y la Escuela Secundaria Francisco I. Madero.

Experiencia laboral y compromiso social

El perfil de María Jesús Quijada está fuertemente vinculado a la asistencia social y la administración pública, con especial énfasis en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tecate. A lo largo de los años, ha escalado posiciones de liderazgo gracias a su experiencia:

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Regidora del XXV Ayuntamiento de Tecate: Cargo que ejerce desde octubre de 2024, participando activamente en la toma de decisiones municipales.

Coordinación Regional: En enero de 2023 se desempeñó como Coordinadora de Asistencia Privada en la Zona Costa.

Dirección del DIF Tecate: Ocupó la dirección general de la institución de octubre de 2021 a septiembre de 2022, tras haber fungido previamente como asistente de la presidencia del patronato y asesora de proyectos dentro del mismo organismo.

Labor Voluntaria: Su contacto con las causas ciudadanas comenzó desde las bases, desempeñándose como voluntaria en el DIF Municipal desde 2017. Asimismo, destaca su labor civil entre 2015 y 2018 en la asociación “No más cuartos vacíos”, una organización enfocada activamente en la prevención de la trata de personas. En el sector privado, ejerció como auxiliar administrativo para la firma Frank Services en los Estados Unidos.

Especialización en Derechos Humanos y Prevención

Uno de los pilares en la carrera de la regidora es su capacitación constante en materia de seguridad y derechos humanos, particularmente en áreas sensibles como la explotación y la trata de personas.