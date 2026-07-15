México

Mundial 2026: por qué México sigue sin perdonar a Argentina, según Los Angeles Times

“VARgentina” y “ArgenFIFA”: las etiquetas que explican la polémica arbitral del Mundial 2026

Guardar
Google icon
Argentina en octavos de final
El diario estadounidense sostiene que el resquemor hacia la Albiceleste se alimenta de eliminaciones repetidas en Copas del Mundo, polémicas arbitrales, la exposición mediática de Lionel Messi y conversaciones en redes con desinformación

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó elogios por su nivel futbolístico. También reavivó un fenómeno que, de acuerdo con un reportaje de Los Angeles Times, acompaña a la selección campeona del mundo desde hace años: el fuerte rechazo que despierta entre aficionados latinoamericanos, particularmente en México.

Una rivalidad con historia

Según el diario estadounidense, el sentimiento no nació en este torneo. Es resultado de una combinación de factores: enfrentamientos mundialistas repetidos, decisiones arbitrales polémicas, la enorme exposición mediática de Lionel Messi y una conversación constante en redes sociales donde se mezclan análisis serios con desinformación.

PUBLICIDAD

El dato que respalda esa narrativa es contundente: Argentina ha eliminado a México en cuatro Copas del Mundo —Uruguay 1930, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Catar 2022—, más que cualquier otra selección.

Los Angeles Times recuerda episodios puntuales de esas eliminaciones:

  • El gol de volea de Maxi Rodríguez en el tiempo extra de 2006.
  • El tanto de Carlos Tévez validado pese a un fuera de juego en 2010.
  • La actuación decisiva de Messi en Catar 2022.

El episodio de la camiseta y Canelo Álvarez

El reportaje repasa además un momento que modificó la percepción de una parte de la afición mexicana sobre Messi: un video del vestidor argentino donde el capitán se quitaba un botín mientras una camiseta de México quedaba en el piso.

PUBLICIDAD

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez interpretó el gesto como una falta de respeto y lo denunció públicamente, aunque especialistas explicaron después que la escena era habitual en cualquier vestidor. El propio Messi, según el medio, reconoció años más tarde que aquel episodio marcó su imagen ante el público mexicano.

Una grabación difundida tras un partido muestra al capitán argentino quitándose un botín mientras una prenda del Tri queda en el piso, y el reportaje sostiene que esa escena afectó su imagen
Una grabación difundida tras un partido muestra al capitán argentino quitándose un botín mientras una prenda del Tri queda en el piso, y el reportaje sostiene que esa escena afectó su imagen

“VARgentina”: la nueva polémica arbitral

De acuerdo con Los Angeles Times, el debate en este Mundial dejó de girar solo en torno a la rivalidad histórica y se trasladó al arbitraje. El periódico documenta tres episodios que dispararon la controversia:

  • Una posible tarjeta roja no revisada por el VAR ante Argelia, tras un impacto de Messi sobre un rival.
  • Un penal no señalado y un gol anulado ante Egipto, en un partido que Argentina remontó desde el 2-0.
  • La expulsión del suizo Breel Embolo, calificada de “inaceptable” por su propio entrenador.

Esa seguidilla, señala el diario, dio nuevo impulso a las etiquetas “VARgentina” y “ArgenFIFA” en redes sociales.

El diario estadounidense registra una jugada con Messi sin revisión del videoarbitraje, un penalti omitido y un tanto invalidado frente a Egipto, además de la roja a Breel Embolo, y ubica el debate en redes. REUTERS/Albert Gea
El diario estadounidense registra una jugada con Messi sin revisión del videoarbitraje, un penalti omitido y un tanto invalidado frente a Egipto, además de la roja a Breel Embolo, y ubica el debate en redes. REUTERS/Albert Gea

FIFA responde, pero el debate no se apaga

Según Los Angeles Times, la FIFA publicó explicaciones técnicas sobre las jugadas cuestionadas y el presidente del Comité de Árbitros, Pierluigi Collina, defendió la independencia de sus oficiales. El medio también documenta que videos virales sobre supuestas reacciones parciales del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron desmentidos por verificadores como AFP Factual y Chequeado.

El diario apunta, citando al periodista argentino Jorge Barraza, que el llamado “antimessismo” tiene raíces más antiguas, ligadas a la cobertura de la prensa deportiva española durante la etapa del delantero en el FC Barcelona.

Los Angeles Times concluye que, en la era digital, la percepción pública puede crecer más rápido que las explicaciones oficiales, mientras Argentina sigue su camino hacia una nueva final mundialista.

Temas Relacionados

Mundial 2026ArgentinaLionel MessiSelección ArgentinaCopaMundial2026Selección Argentina Mundial 2026FIFAGianni Infantinomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tormenta tropical Elida se forma a partir de la depresión tropical Cinco-E, onda tropical 19 persiste sobre el sureste mexicano

La onda tropical número 19 seguirá favoreciendo condiciones para lluvias fuertes, en combinación con otros sistemas atmosféricos

Tormenta tropical Elida se forma a partir de la depresión tropical Cinco-E, onda tropical 19 persiste sobre el sureste mexicano

Más de 200 luchas ambientales registradas en México en los últimos años, según mapa interactivo: así puedes consultar cuáles son

La plataforma reúne diversas luchas por agua, minería, megaproyectos y defensa del territorio, con toda la información necesaria para conocer el contexto de cada movilización

Más de 200 luchas ambientales registradas en México en los últimos años, según mapa interactivo: así puedes consultar cuáles son

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy miércoles 15

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy miércoles 15

La dieta vegetariana de Elsa Aguirre: el secreto mejor guardado de la diva del Cine de Oro Mexicano

La actriz falleció a los 95 años tras ser una de las estrellas más importantes a nivel nacional

La dieta vegetariana de Elsa Aguirre: el secreto mejor guardado de la diva del Cine de Oro Mexicano

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Explosivos lanzados desde drones y balaceras marcan un fin de semana mortal en Escuinapa, Sinaloa

Explosivos lanzados desde drones y balaceras marcan un fin de semana mortal en Escuinapa, Sinaloa

CJNG amenaza en video a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac por cobrar piso a su nombre en CDMX y Edomex

Reportan fuera de peligro a la regidora María Quijada tras ataque armado en Tecate

Atacan a balazos a excandidato de MC a presidencia municipal de Teotihuacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

ENTRETENIMIENTO

La dieta vegetariana de Elsa Aguirre: el secreto mejor guardado de la diva del Cine de Oro Mexicano

La dieta vegetariana de Elsa Aguirre: el secreto mejor guardado de la diva del Cine de Oro Mexicano

De qué murió Elsa Aguirre, la estrella del Cine de Oro Mexicano que conquistó con su gran belleza y talento

Drag Race México Latina Royale conquista Puerto Vallarta: las reinas buscan que México gane ‘el mundial gay’

Elsa Aguirre y el día que una mujer intentó conquistarla en La Habana: el capítulo desconocido

Así fue la historia que vinculó a Elsa Aguirre con Marilyn Monroe que terminó en un amargo divorcio

DEPORTES

Este sería el jugador de Cruz Azul “sacrificado” para liberar la plaza de extranjero

Este sería el jugador de Cruz Azul “sacrificado” para liberar la plaza de extranjero

Copa México de Clavados 2026: fechas, figuras y todo lo que debes saber

Hugo Sánchez arremete contra Deschamps tras perder contra España: “Eres corriente y eres nefasto”

F1 en Bélgica: horarios para seguir EN VIVO la actividad de Checo Pérez desde México

Federación Ecuatoriana de Futbol niega que el narco amenazó a sus jugadores antes de enfrentar a México en el Mundial 2026