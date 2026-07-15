Mundial 2026: por qué México sigue sin perdonar a Argentina, según Los Angeles Times

El diario estadounidense sostiene que el resquemor hacia la Albiceleste se alimenta de eliminaciones repetidas en Copas del Mundo, polémicas arbitrales, la exposición mediática de Lionel Messi y conversaciones en redes con desinformación

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó elogios por su nivel futbolístico. También reavivó un fenómeno que, de acuerdo con un reportaje de Los Angeles Times, acompaña a la selección campeona del mundo desde hace años: el fuerte rechazo que despierta entre aficionados latinoamericanos, particularmente en México.

Una rivalidad con historia

Según el diario estadounidense, el sentimiento no nació en este torneo. Es resultado de una combinación de factores: enfrentamientos mundialistas repetidos, decisiones arbitrales polémicas, la enorme exposición mediática de Lionel Messi y una conversación constante en redes sociales donde se mezclan análisis serios con desinformación.

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El dato que respalda esa narrativa es contundente: Argentina ha eliminado a México en cuatro Copas del Mundo —Uruguay 1930, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Catar 2022—, más que cualquier otra selección.

Los Angeles Times recuerda episodios puntuales de esas eliminaciones:

El gol de volea de Maxi Rodríguez en el tiempo extra de 2006.

El tanto de Carlos Tévez validado pese a un fuera de juego en 2010.

La actuación decisiva de Messi en Catar 2022.

El episodio de la camiseta y Canelo Álvarez

El reportaje repasa además un momento que modificó la percepción de una parte de la afición mexicana sobre Messi: un video del vestidor argentino donde el capitán se quitaba un botín mientras una camiseta de México quedaba en el piso.

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El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez interpretó el gesto como una falta de respeto y lo denunció públicamente, aunque especialistas explicaron después que la escena era habitual en cualquier vestidor. El propio Messi, según el medio, reconoció años más tarde que aquel episodio marcó su imagen ante el público mexicano.

Una grabación difundida tras un partido muestra al capitán argentino quitándose un botín mientras una prenda del Tri queda en el piso, y el reportaje sostiene que esa escena afectó su imagen

“VARgentina”: la nueva polémica arbitral

De acuerdo con Los Angeles Times, el debate en este Mundial dejó de girar solo en torno a la rivalidad histórica y se trasladó al arbitraje. El periódico documenta tres episodios que dispararon la controversia:

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Una posible tarjeta roja no revisada por el VAR ante Argelia , tras un impacto de Messi sobre un rival.

Un penal no señalado y un gol anulado ante Egipto , en un partido que Argentina remontó desde el 2-0.

La expulsión del suizo Breel Embolo, calificada de “inaceptable” por su propio entrenador.

Esa seguidilla, señala el diario, dio nuevo impulso a las etiquetas “VARgentina” y “ArgenFIFA” en redes sociales.

El diario estadounidense registra una jugada con Messi sin revisión del videoarbitraje, un penalti omitido y un tanto invalidado frente a Egipto, además de la roja a Breel Embolo, y ubica el debate en redes. REUTERS/Albert Gea

FIFA responde, pero el debate no se apaga

Según Los Angeles Times, la FIFA publicó explicaciones técnicas sobre las jugadas cuestionadas y el presidente del Comité de Árbitros, Pierluigi Collina, defendió la independencia de sus oficiales. El medio también documenta que videos virales sobre supuestas reacciones parciales del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron desmentidos por verificadores como AFP Factual y Chequeado.

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El diario apunta, citando al periodista argentino Jorge Barraza, que el llamado “antimessismo” tiene raíces más antiguas, ligadas a la cobertura de la prensa deportiva española durante la etapa del delantero en el FC Barcelona.

Los Angeles Times concluye que, en la era digital, la percepción pública puede crecer más rápido que las explicaciones oficiales, mientras Argentina sigue su camino hacia una nueva final mundialista.

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