México

Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: qué beneficiarios cobran su pago del 6 al 10 de julio

Estos son los apellidos que reciben su depósito durante la semana del 6 al 10 de julio y las fechas exactas en que el dinero estará disponible en la tarjeta

Guardar
Google icon
La Pensión Bienestar deposita 6 mil 400 pesos mexicanos bimestrales directo a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. (Gobierno de México)
La Pensión Bienestar deposita 6 mil 400 pesos mexicanos bimestrales directo a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. (Gobierno de México)

Este lunes 6 de julio arranca el cobro del bimestre julio-agosto 2026 de la Pensión Bienestar Adultos Mayores.

Los 6 mil 400 pesos mexicanos que el programa deposita cada dos meses se reparten dependiendo de la primera letra del apellido de los beneficiarios, según el calendario que Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó en la mañanera.

PUBLICIDAD

Al cierre del año, un adulto mayor inscrito habrá recibido 38 mil 400 pesos en total.

El depósito llega directo a la tarjeta del Banco del Bienestar. No hay gestores, no hay ventanillas intermedias ni trámites adicionales para recibirlo.

Una tarjeta de débito del Banco del Bienestar en una mesa de madera. La rodean tres billetes de 500 pesos, cuatro de 200 pesos y cinco de 100 pesos.
El programa no exige historial laboral ni años cotizados ante el IMSS o el ISSSTE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para estar inscrito en el programa y recibir el depósito

El programa no pide años cotizados ni historial laboral. Para estar inscrito basta con tener 65 años o más, nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país.

PUBLICIDAD

Quienes aún no forman parte del padrón deben esperar la siguiente convocatoria de registro, el cual se realiza en los Módulos de Bienestar.

Los documentos que se piden para formar parte del programa son:

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente.
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.
  • Teléfono de contacto.
Interior de Módulo de Bienestar en México. Personas adultas hacen fila y son atendidas en ventanillas. Logos del Gobierno de México y Banco del Bienestar en pared.
Los pagos del bimestre julio-agosto 2026 se distribuyen según la letra inicial del primer apellido del beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficiarios que cobran la primera semana: del lunes 6 al viernes 10 de julio

La semana del 6 al 10 de julio representa el primer bloque de cobros del bimestre.

Aunque el calendario oficial se extiende hasta el 29 de julio, estos cinco días concentran los pagos de los apellidos que van de la A a la F.

Las fechas de la primera semana quedan así:

  • Lunes 6 de julio: apellidos con A.
  • Martes 7 de julio: apellidos con B.
  • Miércoles 8 de julio: apellidos con C.
  • Jueves 9 de julio: apellidos con C, pero únicamente para beneficiarios del programa Sembrando Vida, no de la Pensión Adultos Mayores.
  • Viernes 10 de julio: apellidos con D, E y F.
Los canales oficiales del programa son gob.mx/bienestar y el portal de Programas para el Bienestar. (Gobierno de México)
Los canales oficiales del programa son gob.mx/bienestar y el portal de Programas para el Bienestar. (Gobierno de México)

El depósito no llega: pasos concretos para resolverlo

El dinero no se pierde, para quienes no vean reflejado el pago en su tarjeta el día que les corresponde.

Las Reglas de Operación del programa obligan a la Secretaría de Bienestar a entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal.

Si el banco rechaza el depósito por cualquier motivo, el monto no desaparece: puede acumularse y se entregarse en el siguiente bimestre.

Hombre mayor con chaqueta beige se inclina en un mostrador de banco, mostrando una tarjeta. Una cajera de uniforme verde lo atiende detrás de una mampara de cristal. El logo del Banco del Bienestar es visible al fondo.
Los apellidos con A son los primeros en cobrar el bimestre julio-agosto 2026, este lunes 6 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es revisar el saldo en cajero automático o en ventanilla del Banco del Bienestar.

A veces la demora es operativa y el dinero aparece horas después de la fecha asignada.

Si el saldo no se refleja en los días siguientes, el beneficiario debe ir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y tarjeta de la pensión, de acuerdo con la institución.

En una oficina, una empleada atiende a una pareja de adultos mayores, donde el hombre firma documentos. Otros jubilados esperan en una fila detrás.
Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó el calendario de pagos durante la mañanera del 6 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el titular tenga dificultad para movilizarse, la persona auxiliar designada por el beneficiario puede hacer el trámite en su nombre.

El dinero acumulado en la tarjeta no se hereda ni se transfiere

El saldo que queda en la tarjeta del Banco del Bienestar al momento del fallecimiento del titular no es heredable. Los recursos no pasan a familiares ni a ningún tercero.

En cuanto la CURP del beneficiario aparece registrada con estatus de defunción, es dado de baja definitiva del padrón.

El único apoyo reclamable tras la muerte es el Pago de Marcha: un monto equivalente a un mes de pensión, es decir 3 mil 200 pesos mexicanos.

Mujer mexicana de la tercera edad, cabello blanco, sonríe a cámara con tarjeta verde de Banco del Bienestar. Detrás, módulo de registro y fila de adultos mayores.
La persona auxiliar tiene dos bimestres para reclamar el Pago de Marcha en el Módulo de Atención tras la muerte del beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cantidad se entrega por única ocasión a la persona auxiliar registrada en el Formato Único de Bienestar, siempre que el trámite se haga en el Módulo de Atención dentro de los dos bimestres siguientes al fallecimiento.

Dejar el dinero acumulado en la tarjeta por periodos prolongados no genera ningún beneficio adicional.

Temas Relacionados

Pension Adultos MayoresAdultos MayoresPagosDineroJulioMexico Estadosmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio: mensaje al Tri tras derrota, avances en obras para mitigar inundaciones en Valle de México, promete informar sobre injerencia del FBI en captura de El Mayo

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio: mensaje al Tri tras derrota, avances en obras para mitigar inundaciones en Valle de México, promete informar sobre injerencia del FBI en captura de El Mayo

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 6 de julio

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 6 de julio

Claudia Sheinbaum acusa a la derecha de difundir mentiras sobre supuestas amenazas del narco a jugadores de la Selección de Ecuador

La presidenta desmintió la versión sobre supuestas amenazas del crimen organizado a jugadores ecuatorianos y sostuvo que forman parte de campañas

Claudia Sheinbaum acusa a la derecha de difundir mentiras sobre supuestas amenazas del narco a jugadores de la Selección de Ecuador

El desgarrador momento en que Gilberto Mora rompió en llanto tras la eliminación de México en el Mundial 2026

La derrota por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final generó conmoción nacional

El desgarrador momento en que Gilberto Mora rompió en llanto tras la eliminación de México en el Mundial 2026

Afición alaba al Vasco Aguirre pero sale molesta del estadio tras la eliminación de México ante Inglaterra: “Lo amamos muchísimo”

La derrota por 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca dejó a los aficionados entre la frustración y el reconocimiento

Afición alaba al Vasco Aguirre pero sale molesta del estadio tras la eliminación de México ante Inglaterra: “Lo amamos muchísimo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién era Adán Rodríguez, cantante y exvocalista de Los Nuevos Rebeldes asesinado afuera de su domicilio en Culiacán

Quién era Adán Rodríguez, cantante y exvocalista de Los Nuevos Rebeldes asesinado afuera de su domicilio en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de julio: sentencian a 20 años de cárcel a hombre por intentar matar a su hijo en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Procesan a implicado en la red de Genaro García Luna dedicada al desvío de recursos en cárceles

Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, por peculado y abuso de funciones

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch alienta a la Selección Mexicana tras su eliminación en el Mundial 2026: “Seguiremos luchando”

Fátima Bosch alienta a la Selección Mexicana tras su eliminación en el Mundial 2026: “Seguiremos luchando”

Maestro Shifu sufre duro golpe tras apostar por México en el duelo ante Inglaterra: “Perdí dos millones”

Aldo de Nigris rompe en llanto durante transmisión en vivo tras derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra

¿La barbacoa le ganó a la actuación? Ulises de la Torre aclara: “Estamos encajando en algunas historias”

Anahí emite mensaje tras la eliminación de México y Brasil del Mundial 2026: “Sobreviviendo por pura ansiedad”

DEPORTES

México apunta a recibir otro Mundial en 2031 tras el éxito como anfitrión en 2026

México apunta a recibir otro Mundial en 2031 tras el éxito como anfitrión en 2026

Afición alaba al Vasco Aguirre pero sale molesta del estadio tras la eliminación de México ante Inglaterra: “Lo amamos muchísimo”

Fátima Bosch alienta a la Selección Mexicana tras su eliminación en el Mundial 2026: “Seguiremos luchando”

Julián Quiñones empata a Chicharito y al Matador Hernández como máximo anotador de México en Mundiales

Tala Rangel agradece a la afición mexicana por su incodicional apoyo durante el Mundial 2026: “Enorme bendición”