Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: qué beneficiarios cobran su pago del 6 al 10 de julio

La Pensión Bienestar deposita 6 mil 400 pesos mexicanos bimestrales directo a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. (Gobierno de México)

Este lunes 6 de julio arranca el cobro del bimestre julio-agosto 2026 de la Pensión Bienestar Adultos Mayores.

Los 6 mil 400 pesos mexicanos que el programa deposita cada dos meses se reparten dependiendo de la primera letra del apellido de los beneficiarios, según el calendario que Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó en la mañanera.

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Al cierre del año, un adulto mayor inscrito habrá recibido 38 mil 400 pesos en total.

El depósito llega directo a la tarjeta del Banco del Bienestar. No hay gestores, no hay ventanillas intermedias ni trámites adicionales para recibirlo.

El programa no exige historial laboral ni años cotizados ante el IMSS o el ISSSTE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para estar inscrito en el programa y recibir el depósito

El programa no pide años cotizados ni historial laboral. Para estar inscrito basta con tener 65 años o más, nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país.

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Quienes aún no forman parte del padrón deben esperar la siguiente convocatoria de registro, el cual se realiza en los Módulos de Bienestar.

Los documentos que se piden para formar parte del programa son:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto.

Los pagos del bimestre julio-agosto 2026 se distribuyen según la letra inicial del primer apellido del beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficiarios que cobran la primera semana: del lunes 6 al viernes 10 de julio

La semana del 6 al 10 de julio representa el primer bloque de cobros del bimestre.

Aunque el calendario oficial se extiende hasta el 29 de julio, estos cinco días concentran los pagos de los apellidos que van de la A a la F.

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Las fechas de la primera semana quedan así:

Lunes 6 de julio: apellidos con A.

Martes 7 de julio: apellidos con B.

Miércoles 8 de julio: apellidos con C.

Jueves 9 de julio: apellidos con C, pero únicamente para beneficiarios del programa apellidos con C, pero únicamente para beneficiarios del programa Sembrando Vida , no de la Pensión Adultos Mayores.

Viernes 10 de julio: apellidos con D, E y F.

Los canales oficiales del programa son gob.mx/bienestar y el portal de Programas para el Bienestar. (Gobierno de México)

El depósito no llega: pasos concretos para resolverlo

El dinero no se pierde, para quienes no vean reflejado el pago en su tarjeta el día que les corresponde.

Las Reglas de Operación del programa obligan a la Secretaría de Bienestar a entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal.

Si el banco rechaza el depósito por cualquier motivo, el monto no desaparece: puede acumularse y se entregarse en el siguiente bimestre.

Los apellidos con A son los primeros en cobrar el bimestre julio-agosto 2026, este lunes 6 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es revisar el saldo en cajero automático o en ventanilla del Banco del Bienestar.

A veces la demora es operativa y el dinero aparece horas después de la fecha asignada.

Si el saldo no se refleja en los días siguientes, el beneficiario debe ir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y tarjeta de la pensión, de acuerdo con la institución.

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Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó el calendario de pagos durante la mañanera del 6 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el titular tenga dificultad para movilizarse, la persona auxiliar designada por el beneficiario puede hacer el trámite en su nombre.

El dinero acumulado en la tarjeta no se hereda ni se transfiere

El saldo que queda en la tarjeta del Banco del Bienestar al momento del fallecimiento del titular no es heredable. Los recursos no pasan a familiares ni a ningún tercero.

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En cuanto la CURP del beneficiario aparece registrada con estatus de defunción, es dado de baja definitiva del padrón.

El único apoyo reclamable tras la muerte es el Pago de Marcha: un monto equivalente a un mes de pensión, es decir 3 mil 200 pesos mexicanos.

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La persona auxiliar tiene dos bimestres para reclamar el Pago de Marcha en el Módulo de Atención tras la muerte del beneficiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cantidad se entrega por única ocasión a la persona auxiliar registrada en el Formato Único de Bienestar, siempre que el trámite se haga en el Módulo de Atención dentro de los dos bimestres siguientes al fallecimiento.

Dejar el dinero acumulado en la tarjeta por periodos prolongados no genera ningún beneficio adicional.