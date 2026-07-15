Fiscalía confirmó la muerte de Mónica Núñez, colombiana reportada como desaparecida en Edomex

Mónica Gómez Marín un accidente carretero, llegó con vida al hospital pero murió y quedó como desconocida por varios días, autoridades indagaron y ya informaron a su familia en Colombia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la muerte de Mónica Núñez Marín, una mujer colombiana de 38 años que contaba con un boletín de búsqueda por desaparición en el Estado de México. La institución informó que la víctima falleció el 5 de julio tras sufrir un accidente automovilístico en el municipio de Tepeji del Río, en Hidalgo, y que un familiar en Colombia ya fue notificado del deceso.

Según la Fiscalía mexiquense, la desaparición de Núñez Marín se reportó el mismo 5 de julio, después de que se le vio por última vez en San Isidro, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Con ese reporte, se emitió el boletín de búsqueda correspondiente.

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La dependencia detalló que, el día del accidente, la mujer fue trasladada a un hospital del municipio de Jilotepec, Estado de México, donde ingresó en calidad de no identificada. Días después, la víctima murió en ese hospital, todavía sin que se confirmara su identidad.

La FGJEM precisó que el 12 de julio dos personas acudieron a la institución para informar que conocían a la mujer. De acuerdo con su versión, la localizaron al revisar la última conexión registrada en su teléfono celular, que ubicaron en Tepeji del Río.

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Su familia pide ayuda para pagar los gastos de repatriación del cuerpo - crédito Familia Núñez

Con esa información, ambas personas identificaron a la mujer que permanecía como no identificada en el hospital de Jilotepec. La Fiscalía mexiquense señaló que ese mismo 12 de julio su personal estableció contacto con la hija de la víctima, quien residía en Colombia, para informarle sobre el caso.

La institución añadió que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGJEH) acudió a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense para asumir la investigación, debido a que el accidente ocurrió en territorio hidalguense.

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De acuerdo con la FGJEM, el cuerpo fue entregado a la Fiscalía de Hidalgo porque la carpeta de investigación correspondió a esa jurisdicción. La autoridad mexiquense indicó que se mantuvo atenta para colaborar tanto con las diligencias del caso como con la familia en las gestiones necesarias para la repatriación, mientras la Fiscalía hidalguense continuó con el procedimiento.

Mónica llegó a México para darle una vida mejor a su hija en Colombia

La mujer desapareció el domingo 5 de julio cerca a la ciudad de México - crédito Linda Prada / Facebook

Mónica Núñez llegó a México para buscar mejores condiciones de vida para su hija en Colombia, pero murió tras un choque ocurrido el domingo 5 de julio, luego de que el vehículo en el que viajaba perdió el control y se estrelló contra una barrera de protección.

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Desde esa madrugada, sus familiares ya habían iniciado gestiones de búsqueda porque la última comunicación conocida se había dado durante las primeras horas de ese mismo día. La geolocalización de su teléfono celular registró su última ubicación en San Isidro, Cuautitlán Izcalli, y a partir de ese punto se perdió el contacto.

La hija de Núñez, quien residía en Colombia, contó que la noche previa Mónica había asistido a una reunión en la alcaldía Magdalena Contreras. Después solicitó un taxi de aplicación para regresar a casa y viajó acompañada de su mascota.

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En una videollamada realizada cerca de las 4:00 a. m., Mónica mostró que iba con su perrita y varios hombres, a quienes identificaron como presuntos compañeros de trabajo. Poco después, ella publicó imágenes en sus redes sociales en las que también aparecía dentro del vehículo.

El vehículo en el que se transportaba Núñez perdió el control y se estrelló contra la barrera de protección - crédito elpregonmx / Instagram

En las fichas de búsqueda se describió que la mujer vestía jeans y sudadera negra; tenía el cabello rubio con rayos y era de complexión delgada. También se consignó que tenía varios tatuajes y un piercing en la fosa nasal derecha como señas particulares.

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Las autoridades mexicanas y colombianas activaron protocolos de búsqueda y emitieron fichas oficiales. Aun así, una amiga fue quien reconoció el cuerpo, después de que la familia reportó que no recibió apoyo durante el proceso inicial.

Núñez trabajaba en una oficina de préstamos en México. Tras confirmarse su muerte, sus familiares solicitaron ayuda para cubrir los trámites de repatriación y el traslado del cuerpo a su ciudad natal, con el objetivo de sepultarla en Colombia.

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De acuerdo con su familia, ese proceso requirió una suma aproximada de 30 millones de pesos colombianos, por lo que pidieron apoyo a la ciudadanía y a las autoridades para solventar los gastos.

El accidente ocurrió el domingo 5 de julio , tras un choque contra una barrera de protección.

La última ubicación del celular se registró en San Isidro, Cuautitlán Izcalli y después se perdió el contacto.

La familia solicitó ayuda para la repatriación, con un costo estimado de 30 millones de pesos colombianos.