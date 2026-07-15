Atacan a balazos a excandidato de MC a presidencia municipal de Teotihuacán

José Marcial Arpide, excandidato de MC al municipio de Teotihuacán, fue atacado a balazos en el centro del municipio mexiquense (ContinuamosMX/FB)

José Marcial Arpide, excandidato de Movimiento Ciudadano (MC)a la presidencia municipal de Teotihuacán, fue víctima de un ataque armado la tarde de este martes mientras viajaba a bordo de una camioneta por calles del municipio mexiquense.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió a unos metros de la catedral de Teotihuacán, sobre la calle Jorge Jiménez Cantú, donde sujetos armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba el político junto con dos acompañantes.

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Los agresores abrieron fuego en múltiples ocasiones contra la camioneta, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas en la zona.

En la zona quedaron los casquillos percutidos tirados en el suelo, mientras la camioneta se pudo ver en el vidrio izquierdo delantero con orificios de los impactos de bala.

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Hay otras dos personas lesionadas

Tras el atentado, José Marcial Arpide sufrió lesiones por impactos de arma de fuego y fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de su estado de salud.

En el mismo ataque también resultaron heridas otras dos personas. Una de ellas viajaba en la misma camioneta que el excandidato, mientras que la segunda víctima era un vecino que se encontraba cerca del lugar cuando ocurrió la agresión y quedó atrapado en la línea de fuego.

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Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los lesionados antes de su traslado a diferentes unidades médicas.

Despliegan operativo para localizar a los responsables

Así quedó la camioneta después de la agresión a José Marcial Arpide (ContinuamosMX/FB)

Luego de los disparos, elementos de distintas corporaciones de seguridad implementaron un operativo en calles de Teotihuacán para tratar de ubicar y detener a los responsables del atentado.

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La zona fue acordonada por policías municipales y estatales, mientras personal pericial realizó las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios balísticos y la recopilación de evidencia que permita esclarecer cómo ocurrió el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Es el segundo atentado que sufre el excandidato

Este no es el primer ataque del que ha sido víctima José Marcial Arpide.

En 2021, cuando también participaba en la vida política del municipio, fue blanco de otro ataque armado en Teotihuacán. En aquella ocasión, el atentado tuvo consecuencias fatales, ya que su hijo Sixto Arpide perdió la vida tras la agresión.

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El nuevo hecho de violencia vuelve a colocar al excandidato en el centro de un episodio de alto impacto, por lo que se espera que las investigaciones permitan establecer si existe alguna relación entre ambos ataques o si responden a circunstancias distintas.

Fiscalía del Estado de México investigará el móvil del atentado

La Fiscalía Mexiquense inició las investigaciones por esta segunda agresión que recibió el excandidato de MC (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) será la instancia encargada de integrar la carpeta de investigación para determinar el móvil de la agresión y establecer la identidad de los responsables.

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Hasta el cierre de esta información, la Fiscalía no había dado a conocer posibles líneas de investigación ni el móvil del atentado. Tampoco se reportaban personas detenidas.

Las autoridades mantuvieron presencia policiaca en la zona mientras continúan las investigaciones para esclarecer el ataque armado contra el excandidato de Movimiento Ciudadano y determinar las circunstancias que originaron esta nueva agresión en el municipio de Teotihuacán.

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