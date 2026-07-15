F1 en Bélgica: horarios para seguir EN VIVO la actividad de Checo Pérez desde México

Pérez Mendoza intentará sumar sus primeros puntos en Bélgica (X / Sergio Pérez)

Sergio Checo Pérez tiene una misión muy importante que concretar este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica: sumar sus primeros puntos de la campaña 2026 de la Fórmula 1 al recibir un asiento en la debutante Cadillac junto a Valtteri Bottas.

Antes de toda participación el conductor mexicano reveló nuevo kit de mejoras para ser competitivos en el trazada de Spa-Francorchamps. Antes de salir al ruedo puedes consultar los horarios y canales que transmitirán en vivo las prácticas libres, la clasificación y desde luego la carrera en Bélgica por TV mexicana.

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Actividad de Checo Pérez en Bélgica

Viernes 17 de julio

Práctica 1 : 5:30 a.m.

Práctica 2: 9:00 a.m.

Sábado 18 de julio:

Práctica 3 : 4:30 a.m.

Clasificación: 8:00 a.m.

Domingo 19 de julio

Carrera: 07:00 a.m.

Cabe señalar que los horarios del Gran Premio de Bélgica son en tiempo original de la República Mexicana. Para seguir a Checo Pérez desde el circuito de Spa-Francorchamps el fin de semana de la Fórmula 1 corren a cargo por las señales de Sky Sports, Izzi TV y F1 TV.

¿Cuántas vueltas habrá en el Gran Premio de Bélgica?

El piloto mexicano volverá a Bélgica con la escudería Cadillac (X / Sergio Pérez)

La competencia en Spa-Francorchamps se compone de 44 giros. La primera vez que Bélgica albergó una carrera de la Fórmula 1 fue en su año de fundación, en 1950. El último piloto en salir victorioso fue Oscar Piastri, piloto de McLaren en el 2025.

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Resultados de Checo Pérez en el GP de Bélgica

Checo Pérez busca su revancha en Bélgica tras volver a la F1. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

2011 - Sauber (Abandonó)

2012 - Sauber (Abandonó)

2013 - McLaren (11º sitio)

2014 - Force India (8º lugar)

2015 - Force India (5º sitio)

2016 - Force India (5º peldaño)

2017 - Force India (Abandonó)

2018 - Force India (5º escalón)

2019 - Racing Point (6º ubicación)

2020 - Racing Point (6º asiento)

2021 - Red Bull Racing (19º puesto)

2022 - Red Bull Racing (2º posición)

2023 - Red Bull Racing (2° ocupación)

2024 - Red Bull Racing (7° lugar)

Así le ha ido a Checo Pérez en lo que va de la temporada 2026

Momento exacto en el que se le rompió la suspensión al monoplaza de Checo Pérez (Captura F1TV)

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º posición. Gran Premio de Japón: 17º puesto. Gran Premio de Miami: 16º ubicación. Gran Premio de Canadá: Abandonó la competencia. Gran Premio de Mónaco: 15º sitio (por penalización). Gran Premio de Barcelona: 14º cupo. Gran Premio de Austria: 21º nivel. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º cupo.

Momentos de Checo Pérez en Bélgica

2012: Accidente en la primera vuelta

En el Gran Premio de Bélgica 2012, Sergio Pérez abandonó la carrera en la primera vuelta por un accidente múltiple, causado por Romain Grosjean, quien chocó con Lewis Hamilton y Fernando Alonso, el mexicano también resultó con afectaciones.

2016: Remontada y sexto lugar

En la campaña 2016, Checo Pérez inició desde la décima casilla y terminó en la sexta posición con Sahara Force India, tras una carrera con varios incidentes y adelantamientos en el circuito de Spa-Francorchamps.

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2018: Lucha intensa con Esteban Ocon

En 2018, Sergio Pérez y su entonces compañero de equipo Esteban Ocon protagonizaron una batalla interna en Sahara Force India, peleando palmo a palmo en la primera vuelta y logrando terminar en la zona de puntos de aquella carrera: Checo finalizó quinto tras una gran salida y consistencia en la competencia.

2022: Carrera de recuperación

En la temporada 2022, Checo partió desde la segunda fila, perdió posiciones al principio, pero recuperó terreno y terminó en el segundo sitio, logrtando el doblete para Red Bull Racing junto a Max Emilian Verstappen.

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2023: Podio y segunda posición

Sergio Pérez regresó al podio en Spa-Francorchamps tras concluir en la segunda posición, sólo detrás del neerlandés Max Verstappen. Al tener una buena salida, Checo superó al monegasco Charles Leclerc y se mantuvo en competencia a lo largo del Gran Premio de Bélgica.