México

F1 en Bélgica: horarios para seguir EN VIVO la actividad de Checo Pérez desde México

El piloto tapatío correrá en Spa-Francorchamps después de competir con Cadillac en el Gran Premio de la Gran Bretaña

Guardar
Google icon
Pérez Mendoza intentará sumar sus primeros puntos en Bélgica
Pérez Mendoza intentará sumar sus primeros puntos en Bélgica (X / Sergio Pérez)

Sergio Checo Pérez tiene una misión muy importante que concretar este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica: sumar sus primeros puntos de la campaña 2026 de la Fórmula 1 al recibir un asiento en la debutante Cadillac junto a Valtteri Bottas.

Antes de toda participación el conductor mexicano reveló nuevo kit de mejoras para ser competitivos en el trazada de Spa-Francorchamps. Antes de salir al ruedo puedes consultar los horarios y canales que transmitirán en vivo las prácticas libres, la clasificación y desde luego la carrera en Bélgica por TV mexicana.

PUBLICIDAD

Actividad de Checo Pérez en Bélgica

Viernes 17 de julio

  • Práctica 1: 5:30 a.m.
  • Práctica 2: 9:00 a.m.

Sábado 18 de julio:

  • Práctica 3: 4:30 a.m.
  • Clasificación: 8:00 a.m.

Domingo 19 de julio

  • Carrera: 07:00 a.m.

Cabe señalar que los horarios del Gran Premio de Bélgica son en tiempo original de la República Mexicana. Para seguir a Checo Pérez desde el circuito de Spa-Francorchamps el fin de semana de la Fórmula 1 corren a cargo por las señales de Sky Sports, Izzi TV y F1 TV.

¿Cuántas vueltas habrá en el Gran Premio de Bélgica?

El piloto mexicano volverá a Bélgica con la escudería Cadillac
El piloto mexicano volverá a Bélgica con la escudería Cadillac (X / Sergio Pérez)

La competencia en Spa-Francorchamps se compone de 44 giros. La primera vez que Bélgica albergó una carrera de la Fórmula 1 fue en su año de fundación, en 1950. El último piloto en salir victorioso fue Oscar Piastri, piloto de McLaren en el 2025.

PUBLICIDAD

Resultados de Checo Pérez en el GP de Bélgica

Checo Pérez busca su revancha en Bélgica tras volver a la F1. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
Checo Pérez busca su revancha en Bélgica tras volver a la F1. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
  • 2011 - Sauber (Abandonó)
  • 2012 - Sauber (Abandonó)
  • 2013 - McLaren (11º sitio)
  • 2014 - Force India (8º lugar)
  • 2015 - Force India (5º sitio)
  • 2016 - Force India (5º peldaño)
  • 2017 - Force India (Abandonó)
  • 2018 - Force India (5º escalón)
  • 2019 - Racing Point (6º ubicación)
  • 2020 - Racing Point (6º asiento)
  • 2021 - Red Bull Racing (19º puesto)
  • 2022 - Red Bull Racing (2º posición)
  • 2023 - Red Bull Racing (2° ocupación)
  • 2024 - Red Bull Racing (7° lugar)

Así le ha ido a Checo Pérez en lo que va de la temporada 2026

Momento exacto en el que se le rompió la suspensión al monoplaza de Checo Pérez (Captura F1TV)
Momento exacto en el que se le rompió la suspensión al monoplaza de Checo Pérez (Captura F1TV)
  1. Gran Premio de Australia: 16º lugar.
  2. Gran Premio de China: 15º posición.
  3. Gran Premio de Japón: 17º puesto.
  4. Gran Premio de Miami: 16º ubicación.
  5. Gran Premio de Canadá: Abandonó la competencia.
  6. Gran Premio de Mónaco: 15º sitio (por penalización).
  7. Gran Premio de Barcelona: 14º cupo.
  8. Gran Premio de Austria: 21º nivel.
  9. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º cupo.

Momentos de Checo Pérez en Bélgica

  • 2012: Accidente en la primera vuelta

En el Gran Premio de Bélgica 2012, Sergio Pérez abandonó la carrera en la primera vuelta por un accidente múltiple, causado por Romain Grosjean, quien chocó con Lewis Hamilton y Fernando Alonso, el mexicano también resultó con afectaciones.

  • 2016: Remontada y sexto lugar

En la campaña 2016, Checo Pérez inició desde la décima casilla y terminó en la sexta posición con Sahara Force India, tras una carrera con varios incidentes y adelantamientos en el circuito de Spa-Francorchamps.

  • 2018: Lucha intensa con Esteban Ocon

En 2018, Sergio Pérez y su entonces compañero de equipo Esteban Ocon protagonizaron una batalla interna en Sahara Force India, peleando palmo a palmo en la primera vuelta y logrando terminar en la zona de puntos de aquella carrera: Checo finalizó quinto tras una gran salida y consistencia en la competencia.

  • 2022: Carrera de recuperación

En la temporada 2022, Checo partió desde la segunda fila, perdió posiciones al principio, pero recuperó terreno y terminó en el segundo sitio, logrtando el doblete para Red Bull Racing junto a Max Emilian Verstappen.

  • 2023: Podio y segunda posición

Sergio Pérez regresó al podio en Spa-Francorchamps tras concluir en la segunda posición, sólo detrás del neerlandés Max Verstappen. Al tener una buena salida, Checo superó al monegasco Charles Leclerc y se mantuvo en competencia a lo largo del Gran Premio de Bélgica.

Temas Relacionados

Checo PérezFórmula 1CadillacAutomovilismomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 14 de julio

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 14 de julio

CJNG amenaza en video a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac por cobrar piso a su nombre en CDMX y Edomex

Las autoridades investigan el origen del material mientras el CJNG opera bajo una nueva cúpula de tres líderes tras la muerte de El Mencho

CJNG amenaza en video a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac por cobrar piso a su nombre en CDMX y Edomex

Murió la actriz Elsa Aguirre a los 95 años, ícono de la Época de Oro del cine mexicano

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento de la actriz chihuahuense, quien compartió créditos con Pedro Infante y protagonizó clásicos del cine de oro

Murió la actriz Elsa Aguirre a los 95 años, ícono de la Época de Oro del cine mexicano

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy miércoles 15 de julio: ¿dónde se esperan tormentas eléctricas o un ambiente caluroso?

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy miércoles 15 de julio: ¿dónde se esperan tormentas eléctricas o un ambiente caluroso?

Reportan fuera de peligro a la regidora María Quijada tras ataque armado en Tecate

La actualización fue confirmada por su padre; en el hecho violento murió el esposo de la edil, Jesús Pereida Ruiz

Reportan fuera de peligro a la regidora María Quijada tras ataque armado en Tecate
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG amenaza en video a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac por cobrar piso a su nombre en CDMX y Edomex

CJNG amenaza en video a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac por cobrar piso a su nombre en CDMX y Edomex

Reportan fuera de peligro a la regidora María Quijada tras ataque armado en Tecate

Atacan a balazos a excandidato de MC a presidencia municipal de Teotihuacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

Las cámaras del C5 los delataron: caen dos integrantes de “Los Barretos” por robo de motocicletas en Tuxtla Gutiérrez

ENTRETENIMIENTO

Murió la actriz Elsa Aguirre a los 95 años, ícono de la Época de Oro del cine mexicano

Murió la actriz Elsa Aguirre a los 95 años, ícono de la Época de Oro del cine mexicano

Lista de marcas que se pronunciaron y cancelaron publicidad en Ventaneando por la polémica de Pedro Sola

Franco Escamilla se convierte en el primer comediante mexicano en dar show en el Madison Square Garden

Vanessa Claudio espera sanción a Pedro Sola en Ventaneando: “Se lo dejo a los jefes”

La cifra que cobraría Flor Vigna a la semana en La Casa de los Famosos México 4

DEPORTES

Federación Ecuatoriana de Futbol niega que el narco amenazó a sus jugadores antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Federación Ecuatoriana de Futbol niega que el narco amenazó a sus jugadores antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

De medallista olímpico a nutricionista, el boxeador Marco Verde se graduó de la universidad

Filtran uniforme de la Selección Mexicana Femenil para el Mundial 2027

Liga MX: estos son los partidos de la Jornada 1 que serán transmitidos en TV abierta

Atlante regresa al Estadio Azteca: cuándo y contra quién jugarán los Potros de Hierro