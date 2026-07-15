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Las cámaras del C5 los delataron: caen dos integrantes de “Los Barretos” por robo de motocicletas en Tuxtla Gutiérrez

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal de Chiapas, informó detalles sobre la aprehensiones de los dos presuntos criminales

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La captura fue realizada en la capital del estado. Crédito: FGE Chiapas
La captura fue realizada en la capital del estado. Crédito: FGE Chiapas

En Chiapas, el robo de motocicletas y vehículos enfrenta una ofensiva coordinada de las autoridades, luego de que las cámaras del sistema C5 Escudo Pakal en Tuxtla Gutiérrez delataran a dos hombres que operaban de madrugada con una barreta para robar motos en vía pública.

El caso involucra a Julio César “N” y Miguel Antonio “N”, integrantes de la banda autodenominada “Los Barretos”, detenidos tras un cateo en el barrio San Francisco de la capital chiapaneca.

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Según información revelada por el fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, la Fiscalía solicitará la pena máxima de hasta 25 años de prisión por robo de vehículos contra los dos sujetos.

Además, en otros hechos, un cateo interinstitucional reveló la existencia de un inmueble con 15 motocicletas y dos autos robados, junto con 41 dosis de metanfetamina, en Palenque .

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Las cámaras siguieron la ruta de escape hasta los inmuebles

Llaven Abarca detalló el pasado 13 de julio que los dos detenidos operaban de madrugada en vía pública. Con una barreta —barra de metal resistente usada como palanca para forzar cerraduras y seguros— rompían el mecanismo de las motocicletas y huían a bordo de ellas.

El nombre con el que se autodenominaron, “Los Barretos”, refiere precisamente al instrumento con el que operaban.

Las cámaras del C5 Escudo Pakal permitieron identificarlos y rastrear su ruta de escape hasta los inmuebles donde guardaban los vehículos robados, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la orden de cateo correspondiente.

El sistema de cámaras en el estado es una estrategia integral impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar que cuenta con más de 4 mil cámaras conectadas en todo Chiapas.

El saldo fue de diez motocicletas —tres recuperadas, cinco con alteraciones y dos con reporte de robo—, además de accesorios y autopartes, un arma de fuego artesanal conocida como “chimba” o “hechiza”, cinco dosis de cocaína y cinco más de metanfetamina.

Llaven Abarca señaló que hay múltiples víctimas por esta banda, por lo que las investigaciones continuarán.

Cateo en Palenque deja 15 motocicletas y dos autos asegurados

En otros hechos, luego de ser revelada la acción en Tuxtla Gutiérrez, las autoridades informaron que en Palenque un operativo interinstitucional ejecutó un cateo en un inmueble de la colonia Camino Real por los presuntos delitos de robo de vehículo y narcomenudeo en su modalidad de posesión con fines de comercio.

Participaron la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Policía Municipal.

Operativo contra el robo de vehículos en Palenque, Chiapas. Crédito: FGE Chiapas
Operativo contra el robo de vehículos en Palenque, Chiapas. Crédito: FGE Chiapas

Como resultado se aseguraron 10 motocicletas completas y cinco desarmadas, dos vehículos Volkswagen —un Jetta y un Passat—, cuatro bicicletas y 41 bolsitas de cristal. Los indicios y el inmueble fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

El comunicado de la Fiscalía no reportó detenidos y no señalaron si la operación está vinculada con “Los Barretos”.

Tuxtla Gutiérrez registró 52 denuncias en la semana: delitos sexuales y violencia familiar concentran la atención

En el mensaje compartido por el fiscal del estado, se anunció que la capital del estado registró 52 denuncias por delitos diversos durante la semana del 6 al 12 de julio, un descenso del 9% respecto a la semana anterior.

Las colonias con mayor incidencia fueron el Centro, Patria Nueva de Sabines, Calichal, Bugambilias, Módulo Dos Terán, Benito Juárez y Residencial Campestre.

Los delitos más frecuentes fueron ataques a vías de comunicación con diez carpetas, seguidos de daños, narcomenudeo y desobediencia y resistencia de particulares con siete cada uno, y lesiones culposas con cuatro. Llaven Abarca señaló que la mayoría de estas conductas se cometieron bajo el consumo de alcohol o drogas.

El operativo contra "Los Barreto" y los datos sobre carpetas de investigación en la entidad fueron revelador por el fiscal Llaven. Crédito: FGE Chiapas
El operativo contra "Los Barreto" y los datos sobre carpetas de investigación en la entidad fueron revelador por el fiscal Llaven. Crédito: FGE Chiapas

En materia de delitos sexuales, la Fiscalía inició 11 carpetas de investigación: tres por hostigamiento sexual, tres por violación, dos por acoso sexual, dos por pederastia y uno por abuso sexual. Todas las víctimas fueron del sexo femenino; dos de ellas tenían entre cero y cinco años de edad.

La violencia familiar fue el delito con mayor número de denuncias en la semana: 27 carpetas de investigación. El fiscal advirtió que el fenómeno se dispara los fines de semana —doce carpetas se abrieron el viernes, seis el sábado y siete el lunes— y lo atribuyó al consumo de alcohol y drogas durante esos días.

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