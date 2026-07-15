Elsa Aguirre: las enfermedades que marcaron la vida de la diva del Cine de Oro mexicano

Elsa Aguirre participa en un homenaje en Morelos en abril de 2026, sentada junto a arreglos florales con un tubo nasal. (Facebook: El Mundo Eliot)

La actriz Elsa Aguirre, una de las últimas divas de la Época de Oro del cine mexicano, murió a los 95 años de edad en Morelos. La noticia fue confirmada la madrugada del miércoles 15 de julio por la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi).

Mediante un comunicado difundido en sus cuentas oficiales, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Andi lamentaron el fallecimiento de la primera actriz, quien residía en la ciudad de Cuernavaca.

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“Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande”, indicó la organización.

¿De qué murió Elsa Aguirre?

Hasta el cierre de esta edición, ni el entorno familiar de la actriz ni la Asociación Nacional de Intérpretes revelaron detalles sobre las causas de muerte de la diva.

En los últimos tres años, su estado de salud estuvo bajo el escrutinio público debido a la divulgación de noticias alarmistas en torno a una supuesta enfermedad respiratoria.

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En septiembre de 2025, Elsa Aguirre concedió una entrevista a la revista TVNotas donde desestimó dichas especulaciones. “Me encuentro bien. No me canso de dar gracias a Dios por cada momento del día. Me cuido más que nunca”, declaró.

(@ANDIMexico)

Siete meses después, Aguirre hizo su última aparición pública durante un homenaje organizado por el gobierno de Morelos en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, donde recibió un reconocimiento por más de 80 años de trayectoria.

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La actriz agradeció a las autoridades por la distinción y compartió que el homenaje la hizo visitar sus recuerdos.

“Repasé mi vida, y pensé en lo que pasó ya como artista, pero lo importante es ya la persona, el ser que está en nosotros, saber de dónde venimos y hasta dónde vamos y cuál es nuestra misión sobre la piel, vamos a decir, pero a veces necesitamos una experiencia específica para poder dar un paso hacia un plan diferente que nos ayude a instruir”.

Con voz pausada y con oxígeno de apoyo, Elsa Aguirre no pudo contener la emoción al expresar su agradecimiento por el homenaje a su trayectoria artística.

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Las enfermedades que padeció Elsa Aguirre

De 2023 hasta abril pasado, el estado de salud de la diva del cine fue tema de interés. Aunque versiones periodísticas indicaron que padecía fibrosis pulmonar, esta información era falsa. El uso de oxígeno durante sus últimos años de vida se debió al desgaste natural de su edad y secuelas respiratorias previas.

Historial de enfermedades que padeció:

1944–1945 Fiebre de Malta (brucelosis): Sufrió una fuerte infección bacteriana aguda poco antes de debutar en la pantalla grande. Las intensas fiebres la tuvieron en un estado muy crítico y le provocaron la pérdida temporal del cabello. Logró recuperarse por completo justo antes de ganar el concurso de belleza de CLASA Films que lanzó su carrera en la película El sexo fuerte (1946).

Marzo de 2023 (A los 92 años): Bronconeumonía aguda: Enfrentó un cuadro grave de infección respiratoria que comprometió sus pulmones y requirió hospitalización y cuidados intensivos. Su crisis de salud coincidió de manera exacta con el deceso de su amigo y colega Ignacio López Tarso. La actriz decidió guardar absoluto silencio mediático en ese momento para no desviar la atención del luto nacional hacia su propio estado de salud.

2025–2026: Debilidad pulmonar y uso de oxígeno: Secuelas naturales de la bronconeumonía previa sumadas al desgaste propio de su avanzada edad. Ella misma aclaró que no padecía fibrosis pulmonar, sino que simplemente sus pulmones se cansaban y necesitaba ese apoyo respiratorio intermitente mientras se mantenía lúcida, activa y realizando sus ejercicios de respiración.

Elsa Aguirre, con un turbante azul y un conjunto de saco y pantalón, aparece sentada en una silla de madera en el interior de su casa de Cuernavaca. (Facebook)

Trayectoria y amores de Elsa Aguirre

Elsa Aguirre dejó una huella en la historia del cine mexicano gracias a una carrera que inició en 1946 y se extendió durante más de tres décadas. Nacida el 25 de septiembre de 1930, participó en decenas de películas que hoy forman parte de la época dorada de la cinematografía nacional.

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Entre sus títulos más recordados destacan La mujer que yo amé, Acapulco, Las figuras de arena (1970) y La muerte de un gallero (1977). Sin embargo, uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria llegó en Cuidado con el amor (1954), cuando Pedro Infante le interpretó en pantalla la canción “Cien años”, una escena que permanece entre las más recordadas por el público.

Pedro Infante fue el amor platónico de Elsa Aguirre, con quien filmó ‘Cuidado con el amor’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Además de su legado artístico, la actriz también acaparó la atención por su vida sentimental. Contrajo matrimonio en tres ocasiones: primero con el periodista Armando Rodríguez Morado, después con el cineasta José Bolaños y, años más tarde, con José Rafael Estrada, maestro de yoga.

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Su historia amorosa también incluyó un romance con Jorge Negrete, considerado uno de los galanes más importantes del Cine de Oro mexicano. A esa lista se suma Pedro Infante, de quien Elsa Aguirre reconoció que fue su gran amor platónico.

Reconocida como una de las mujeres más bellas de su generación, Elsa Aguirre se convirtió en un símbolo del Cine de Oro y en una de las últimas actrices que mantuvieron vivo el legado de la etapa más brillante de la industria cinematográfica mexicana.

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