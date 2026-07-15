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De qué murió Elsa Aguirre, la estrella del Cine de Oro Mexicano que conquistó con su gran belleza y talento

La chihuahuense será recordada por sus icónicos protagónicos, escandalosos romances reconocidos actores y su supuesta rivalidad con María Félix

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(Foto: Twitter / @depelicula)
Elsa Aguirre vivió enamorada de Pedro Infante, a quien rechazó sin querer. (Foto: Twitter / @depelicula)

La legendaria actriz del Cine de Oro Mexicano, Elsa Aguirre, falleció por causas naturales el 15 de julio de 2026 a la edad de 95 años en su casa de Cuernavaca, Morelos.

En sus últimos años gozaba de buena salud y estilo de vida vegetariano, utilizando oxígeno de manera ocasional con puntas nasales y apoyo respiratorio básico (Soporte Vital Básico) que incluía maniobras para mantener la vía aérea abierta y asistir la ventilación en emergencias, de acuerdo a la misma actriz en una de sus últimas entrevistas para el programa Ventaneando.

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De acuerdo a primeros reportes compartidos por periodistas como Gustavo Adolfo Infante, murió por causas naturales debido a su edad avanzada. Sin embargo, la familia ni la Asociación Nacional de Intérpretes publicaron un diagnóstico médico o clínico específico sobre el deceso.

Elsa Aguirre debutó con tan sólo 15 años de edad

Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, hija de un reconocido militar y una ama de casa. Desde su niñez mostró interés por incursionar en la industria del entretenimiento nacional, sin embargo, todos sus anhelos no pasaban más allá de sus sueños debido al ambiente conservador en el que había crecido.

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No fue hasta su adolescencia cuando se atrevió a hacer un casting para la película El sexo fuerte en compañía de sus hermanas y con el respaldo de su madre.

“Yo tenía 15 años, no había trajes de baño (en nuestra casa), ni conocíamos el mar ni nada. Dice mi mamá: ‘Yo los consigo ahorita’. A mí me pusieron un traje azul, a mi hermana Ilda uno rojo y a mi hermana Alma unas pintitas (...) Me daba pena salir con traje de baño, pues acabando de salir luego luego vi que todos los noticieros, todos fotógrafos estaban a mis pies”, contó Elsa Aguirre en La historia detrás del mito.

(YouTube: La Historia Detrás del Mito)
La artista era vegetariana y solía practicar Yoga. (YouTube: La Historia Detrás del Mito)

La radiante belleza de las hermanas Aguirre impactó a todas las personas que se encontraban en el lugar y la casa productora no perdió la oportunidad de contratarlas para participar en tres película siendo El sexo fuerte (1946) la primera.

“No daba una. Yo dije: ‘Trágame tierra, me quiero ir para mi casa, no quiero saber nada de esto’”, recordó la actriz sobre su debut.

Tras enfrentarse a varios retos pensó que su futuro no estaba en la gran pantalla sin saber que efectivamente su destino estaba frente a los reflectores y gracias al impulso de su madre siguió picando piedra hasta que consiguió convertirse en toda una estrella a espaldas de su padre. Y es que el militar solo se enteró hasta que su hija apareció en las portadas de periódicos.

Jorge Negrete y Elsa Aguirre romance
Entre sus película más recordadas destacan: La mujer que yo amé, Medianoche, Sed de amor y Cuatro Noches Contigo. (YouTube/Captura de pantalla)

Su segunda aparición en cine fue El pasajero diez mil y cuando estaba a punto de grabar su tercera película se distanció de la producción por cómo trataban a su madre. Y es que no querían que estuviera presente en las filmaciones.

La inesperada visita de una estrella que cambió su vida

Elsa Aguirre estaba feliz por recuperar su vida normal, pero un día recibió Julio Bracho visitó su casa de Mixcoac para ofrecerle una gran propuesta de trabajo que aceptó gustosa, pues pasó de ser un extra a la protagonista de varias películas junto a Joaquín Pardavé.

Don Simón de Lira película (Elsa Aguirre-Carlos Navarro)
La actriz sufrió violencia en su primer matrimonio. (Twitter/@CinetecaMexico)

Aunque Elsa Aguirre llamó la atención del público desde sus primeras películas, no fue hasta que protagonizó Algo flota sobre el agua (1948) con Arturo de Córdova cuando se convirtió en una estrella. Y es que el propio actor quedó anonadado con el talento de la chihuahuense que tan sólo tenía 17 años de edad.

Incluso, Zacarías Gómez Urquiza, quien en ese entonces se desempeñaba como asistente de producción, quedó embelesado con su radiante belleza y compuso una canción en su honor. Se trata de Flor de Azalea, tema que fue interpretado por Los Panchos y Jorge Negrete.

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