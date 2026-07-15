Así fue la historia que vinculó a Elsa Aguirre con Marilyn Monroe que terminó en un amargo divorcio

Así fue la historia que vinculó a Elsa Aguirre con José Bolaños y Marilyn Monroe (Facebook: El Mundo de Eliot)

La vida personal de la fallecida actriz Elsa Aguirre también estuvo marcada por una historia que la conectó indirectamente con una de las mayores leyendas de Hollywood: Marilyn Monroe. El vínculo surgió a través de José Bolaños, cineasta mexicano que sostuvo un breve romance con la actriz estadounidense antes de casarse con la estrella del Cine de Oro mexicano.

El romance de José Bolaños y Marilyn Monroe

Bolaños ganó notoriedad internacional en 1962 tras acompañar a Marilyn Monroe durante su visita a la Ciudad de México. Diversas biografías y registros periodísticos lo identifican como el llamado “enamorado mexicano” de la actriz y señalan que recibió una de sus últimas llamadas telefónicas antes de su muerte, ocurrida el 5 de agosto de ese año.

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Tres años después, alrededor de 1965, José Bolaños contrajo matrimonio con Elsa Aguirre. Ambos se conocían desde tiempo atrás, pues el director mantenía una relación cercana con la familia de la actriz. Según contó la propia Elsa, aceptó casarse impulsada por el deseo de dar estabilidad a su vida familiar más que por un profundo enamoramiento.

“Querer dar un paso para no estar en la situación en que me encontraba (siendo madre soltera). Fue un hombre que sí me quiso”, expresó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

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José Bolaños y Marilyn Monroe se conocieron mientras la actriz buscaba unos muebles (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

¿Por qué se divorció Elsa Aguirre?

El matrimonio duró poco y terminó a raíz de un episodio que cambió por completo la percepción que la actriz tenía de su esposo.

Durante un viaje de trabajo por Europa a finales de los años 60, Elsa Aguirre sufrió un problema de salud relacionado con la matriz que le provocó fuertes hemorragias. Aunque requería una cirugía de emergencia, decidió regresar a México para atenderse con médicos de su confianza y permanecer cerca de su familia.

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José Bolaños intentó convencerla de permanecer en Europa, pero, ante la negativa de la actriz, optó por continuar con sus compromisos profesionales y permitió que regresara sola a México.

Esa decisión marcó el final de la relación. Tras recuperarse de la operación, Elsa Aguirre inició los trámites de divorcio al considerar que su esposo no le brindó el apoyo que esperaba en un momento crítico.

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Bolaños falleció el 11 de junio de 1994 en la Ciudad de México, sin revelar públicamente el contenido de las conversaciones que sostuvo con Marilyn Monroe durante los meses previos a la muerte de la actriz.

Elsa Aguirre se divorció de José Bolaños tras enfrentar una crisis de salud donde no fue apoyada por el cineasta. (Facebook: El MUndo de ELiot)

Su postura hacia Marilyn Monroe

La relación previa entre José Bolaños y Marilyn Monroe despertó durante años el interés de la prensa. Sin embargo, Elsa Aguirre siempre evitó alimentar cualquier polémica.

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La actriz sostuvo que el pasado sentimental de su entonces esposo nunca representó un conflicto para ella y dejó claro que el divorcio no tuvo ninguna relación con la estrella de Hollywood.

Su postura siempre fue la misma: entendía que ambos pertenecían al mundo del espectáculo y que las relaciones anteriores formaban parte de la vida de cualquier persona. Para Elsa Aguirre, la separación obedeció únicamente a la falta de apoyo y empatía que recibió de José Bolaños cuando enfrentó uno de los momentos más delicados de su salud.

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