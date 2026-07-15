México

Así fue la historia que vinculó a Elsa Aguirre con Marilyn Monroe que terminó en un amargo divorcio

La relación previa entre Bolaños y Monroe despertó durante años el interés de la prensa

Guardar
Google icon
Imagen dividida. Izquierda: hombre con esmoquin y mujer de cabello oscuro con pendientes blancos. Derecha: hombre con esmoquin y mujer rubia con pendientes rojos
Así fue la historia que vinculó a Elsa Aguirre con José Bolaños y Marilyn Monroe (Facebook: El Mundo de Eliot)

La vida personal de la fallecida actriz Elsa Aguirre también estuvo marcada por una historia que la conectó indirectamente con una de las mayores leyendas de Hollywood: Marilyn Monroe. El vínculo surgió a través de José Bolaños, cineasta mexicano que sostuvo un breve romance con la actriz estadounidense antes de casarse con la estrella del Cine de Oro mexicano.

El romance de José Bolaños y Marilyn Monroe

Bolaños ganó notoriedad internacional en 1962 tras acompañar a Marilyn Monroe durante su visita a la Ciudad de México. Diversas biografías y registros periodísticos lo identifican como el llamado “enamorado mexicano” de la actriz y señalan que recibió una de sus últimas llamadas telefónicas antes de su muerte, ocurrida el 5 de agosto de ese año.

PUBLICIDAD

Tres años después, alrededor de 1965, José Bolaños contrajo matrimonio con Elsa Aguirre. Ambos se conocían desde tiempo atrás, pues el director mantenía una relación cercana con la familia de la actriz. Según contó la propia Elsa, aceptó casarse impulsada por el deseo de dar estabilidad a su vida familiar más que por un profundo enamoramiento.

“Querer dar un paso para no estar en la situación en que me encontraba (siendo madre soltera). Fue un hombre que sí me quiso”, expresó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

PUBLICIDAD

José Bolaños y Marilyn Monroe se conocieron mientras la actriz buscaba unos muebles (Foto: Captura de pantalla/YouTube)
José Bolaños y Marilyn Monroe se conocieron mientras la actriz buscaba unos muebles (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

¿Por qué se divorció Elsa Aguirre?

El matrimonio duró poco y terminó a raíz de un episodio que cambió por completo la percepción que la actriz tenía de su esposo.

Durante un viaje de trabajo por Europa a finales de los años 60, Elsa Aguirre sufrió un problema de salud relacionado con la matriz que le provocó fuertes hemorragias. Aunque requería una cirugía de emergencia, decidió regresar a México para atenderse con médicos de su confianza y permanecer cerca de su familia.

José Bolaños intentó convencerla de permanecer en Europa, pero, ante la negativa de la actriz, optó por continuar con sus compromisos profesionales y permitió que regresara sola a México.

Esa decisión marcó el final de la relación. Tras recuperarse de la operación, Elsa Aguirre inició los trámites de divorcio al considerar que su esposo no le brindó el apoyo que esperaba en un momento crítico.

Bolaños falleció el 11 de junio de 1994 en la Ciudad de México, sin revelar públicamente el contenido de las conversaciones que sostuvo con Marilyn Monroe durante los meses previos a la muerte de la actriz.

Fotografía en blanco y negro de una pareja abrazada. Ella tiene el cabello oscuro, aretes grandes blancos y un vestido de tirantes. Él viste traje con corbatín
Elsa Aguirre se divorció de José Bolaños tras enfrentar una crisis de salud donde no fue apoyada por el cineasta. (Facebook: El MUndo de ELiot)

Su postura hacia Marilyn Monroe

La relación previa entre José Bolaños y Marilyn Monroe despertó durante años el interés de la prensa. Sin embargo, Elsa Aguirre siempre evitó alimentar cualquier polémica.

La actriz sostuvo que el pasado sentimental de su entonces esposo nunca representó un conflicto para ella y dejó claro que el divorcio no tuvo ninguna relación con la estrella de Hollywood.

Su postura siempre fue la misma: entendía que ambos pertenecían al mundo del espectáculo y que las relaciones anteriores formaban parte de la vida de cualquier persona. Para Elsa Aguirre, la separación obedeció únicamente a la falta de apoyo y empatía que recibió de José Bolaños cuando enfrentó uno de los momentos más delicados de su salud.

Temas Relacionados

Elsa AguirreJosé BolañosMarilyn MonroeHollywoodmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El verdadero motivo por el que los caracoles aparecen con la lluvia y el método con base científica para alejarlos sin veneno

La UNAM identifica el mecanismo que lleva a los caracoles a aparecer con la lluvia y la Oregon State University determina el método más eficaz para alejarlos sin hacerles daño

El verdadero motivo por el que los caracoles aparecen con la lluvia y el método con base científica para alejarlos sin veneno

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy miércoles 15 de julio: ¿dónde se esperan tormentas eléctricas y dónde altas temperaturas?

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy miércoles 15 de julio: ¿dónde se esperan tormentas eléctricas y dónde altas temperaturas?

Elsa Aguirre: las enfermedades que marcaron la vida de la diva del Cine de Oro mexicano

El deceso de la primera actriz fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes la madrugada del miércoles 15 de julio

Elsa Aguirre: las enfermedades que marcaron la vida de la diva del Cine de Oro mexicano

Temblor hoy 15 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 15 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco

Mantenimiento en el Mexicable de Ecatepec 2026: cerrarán estaciones de la Línea Roja

El mantenimiento preventivo en la Línea I o Roja del Mexicable será en dos etapas

Mantenimiento en el Mexicable de Ecatepec 2026: cerrarán estaciones de la Línea Roja
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG amenaza en video a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac por cobrar piso a su nombre en CDMX y Edomex

CJNG amenaza en video a la Unión Tepito y al Cártel de Tláhuac por cobrar piso a su nombre en CDMX y Edomex

Reportan fuera de peligro a la regidora María Quijada tras ataque armado en Tecate

Atacan a balazos a excandidato de MC a presidencia municipal de Teotihuacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de julio: DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles

Las cámaras del C5 los delataron: caen dos integrantes de “Los Barretos” por robo de motocicletas en Tuxtla Gutiérrez

ENTRETENIMIENTO

Elsa Aguirre: las enfermedades que marcaron la vida de la diva del Cine de Oro mexicano

Elsa Aguirre: las enfermedades que marcaron la vida de la diva del Cine de Oro mexicano

Quién fue el gran amor de Elsa Aguirre, la actriz del cine mexicano

Carla Estrada rompe el silencio sobre el supuesto hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari

Fotos de Elsa Aguirre de joven a la actualidad: la belleza de la actriz que murió hoy a los 95 años

La gran fiesta franco-mexicana: actividades y eventos para celebrar 200 años de historia entre México y Francia

DEPORTES

F1 en Bélgica: horarios para seguir EN VIVO la actividad de Checo Pérez desde México

F1 en Bélgica: horarios para seguir EN VIVO la actividad de Checo Pérez desde México

Federación Ecuatoriana de Futbol niega que el narco amenazó a sus jugadores antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

De medallista olímpico a nutricionista, el boxeador Marco Verde se graduó de la universidad

Filtran uniforme de la Selección Mexicana Femenil para el Mundial 2027

Liga MX: estos son los partidos de la Jornada 1 que serán transmitidos en TV abierta