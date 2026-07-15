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Este sería el jugador de Cruz Azul “sacrificado” para liberar la plaza de extranjero

La Máquina Cementera busca liberar una plaza de NFM

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Cruz Azul tiene contrato con los administradores del Estadio Azteca hasta el 2031 (REUTERS)
El desenlace del último torneo dejó a Cruz Azul en el centro de la atención: el equipo cerró el Clausura 2026 como campeón invicto bajo la conducción de un técnico mexicano (REUTERS)

El desenlace del último torneo dejó a Cruz Azul en el centro de la atención: el equipo cerró el Clausura 2026 como campeón invicto bajo la conducción de un técnico mexicano. La expectativa para el Apertura 2026 se ha elevado, pues la afición espera que el club mantenga su nivel tras esa destacada campaña.

El semestre pasado, la institución vivió momentos de inestabilidad. Nicolás Larcamón arrancó como estratega, consiguiendo victorias en las primeras jornadas. Sin embargo, una mala racha interrumpió ese impulso, lo que provocó un cambio en la dirección técnica.

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Cruz Azul es el vigente campeón del futbol mexicano tras haber conseguido el título del Clausura 2026 (REUTERS)
Cruz Azul es el vigente campeón del futbol mexicano tras haber conseguido el título del Clausura 2026 (REUTERS)
Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio de cara al Apertura 2026 tras haber tenido una gran participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@CruzAzul)
Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio de cara al Apertura 2026 tras haber tenido una gran participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@CruzAzul)

La llegada de Huiqui al banquillo resultó decisiva. El entrenador mexicano, al asumir el mando, modificó el funcionamiento del equipo y logró que Cruz Azul recuperara confianza y resultados. Bajo su gestión, el plantel no conoció la derrota en el resto del torneo.

Cruz Azul se consagró campeón del futbol mexicano en el Clausura 2026, completando la campaña sin perder un solo encuentro tras el relevo en el banquillo. La afición destaca el cambio de actitud y solidez defensiva que mostró el equipo en esa etapa definitoria.

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Piovi sería el “sacrificado” en Cruz Azul para liberar la plaza NFM

De acuerdo con Ike Carrera, Cruz Azul busca liberar una plaza de No Formado en México (NFM) con el objetivo de fichar a Juan Brunetta, actualmente en Tigres. El club espera recibir una oferta por Gonzalo Piovi desde la MLS o de equipos en Medio Oriente, especialmente de Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, para concretar el movimiento.

Cruz Azul debutará en la Leagues Cup el próximo 6 de agosto (REUTERS)
Cruz Azul debutará en la Leagues Cup el próximo 6 de agosto (REUTERS)

Según la misma fuente, al mismo tiempo, el delantero Gabriel ‘Toro’ Fernández negocia una extensión de contrato por un año, aunque su vínculo actual termina en seis meses. Una eventual renovación no asegura su permanencia, ya que también tiene ofertas de la MLS. La salida de algún extranjero permitiría a Cruz Azul avanzar en la operación por Brunetta.

“Cruz Azul trabaja en la liberación de una plaza de NFM con Juan Brunetta como objetivo.Se espera una oferta por Gonzalo Piovi desde la MLS o Medio Oriente —Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos—.Mientras tanto, el Toro Fernández negocia extender por un año su contrato, al que le quedan seis meses. Una eventual renovación no garantiza su permanencia, también existe interés desde la MLS.La plaza que se libere permitirá a Cruz Azul avanzar formalmente en la operación con Tigres por Brunetta"

¿Cuándo debuta la Máquina en el Apertura 2026?

La Máquina hará su debut en el Apertura 2026 el próximo viernes 17 de julio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) cuando se enfrente al Atlético San Luis en la jornada número 1 en el Estadio Libertad Financiera. Cabe indicar que la transmisión en vivo será por la señal de ESPN y Disney Plus Premium.

Cruz Azul inicia el nuevo torneo con la etiqueta de campeón, tras golear en su último duelo de pretemporada y sumar su décimo título en mayo. El equipo dirigido por Joel Huiqui mantiene la base titular y contará con la presencia de los mundialistas Erik Lira y Willer Ditta para su primer partido contra Atlético de San Luis.

Cruz Azul venció a Pumas con golde último minuto (REUTERS)
Cruz Azul venció a Pumas con golde último minuto (REUTERS)

En la antesala del debut, los celestes vencieron 6-0 a Comunicaciones de Guatemala, sin embargo, tendrán la baja de Amaury Morales por una lesión de rodilla que lo dejaría fuera hasta finalizar el año. Por otra parte, Lira se reincorpora tras el Mundial 2026 y podría iniciar en la banca por la carga física acumulada.

Atlético de San Luis por su parte, también enfrenta ausencias: su goleador Jao Pedro no estará disponible por una lesión de ligamento cruzado. El equipo potosino goleó 4-0 a Mineros de Zacatecas en su último amistoso y apostará por el español Rafael Llorente, quien llega procedente de las fuerzas básicas del Atlético de Madrid.

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