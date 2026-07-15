E.firma del SAT: cómo renovar cuando está vencida hace más de un año y por qué es importante hacerlo

Un hombre realiza el registro de datos biométricos, como su huella dactilar y fotografía, en una oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El certificado de e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una vigencia de cuatro años es por ello que aquellos que lo dejaron vencer hace más de 12 meses ya no pueden renovarlo por internet: la única vía es acudir nuevamente en persona a una oficina del organismo con cita previa.

Es decir si la firma venció en 2024 o antes, el trámite digital ya no es posible. El SAT establece que la vía remota —ya sea mediante la aplicación SAT ID o la plataforma CertiSAT WEB— solo está disponible cuando el certificado lleva menos de un año sin vigencia. Superado ese plazo, la renovación presencial es el único camino.

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Servicio de Administración Tributaria (SAT)/ Youtube

Qué bloquea una e.firma vencida

Sin el certificado activo, el contribuyente pierde acceso a trámites que van desde la presentación de declaraciones anuales hasta la facturación electrónica.

También quedan suspendidos la solicitud de devoluciones fiscales, la actualización del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el ingreso a servicios digitales del SAT, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

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Para las personas morales, la e.firma es obligatoria sin excepción. Para las personas físicas, se vuelve indispensable cuando la declaración anual implica una devolución superior a 50 mil pesos o cuando se modifica la cuenta CLABE en devoluciones mayores a 10 mil pesos.

El sistema solicita RFC, CURP y correo electrónico. Tras confirmar el captcha, se elige fecha, horario y oficina. El portal envía un token al correo registrado para confirmar la cita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo agendar la cita en el SAT

El primer paso es ingresar al portal citas.sat.gob.mx y seleccionar el servicio “e.firma Renovación y Revocación de Personas Físicas”.

El sistema solicita RFC, CURP y correo electrónico. Tras confirmar el captcha, se elige fecha, horario y oficina. El portal envía un token al correo registrado para confirmar la cita.

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Qué documentos llevar el día de la cita

Las personas morales deben agregar la copia certificada del poder notarial del representante legal, el acta constitutiva y la e.firma vigente de dicho representante. (SAT México)

Los requisitos varían según cuánto tiempo lleva vencido el certificado. Cuando el vencimiento no supera un año, basta con la huella dactilar para acreditar identidad y domicilio.

Cuando han pasado más de 12 meses desde el vencimiento, el SAT exige documentación adicional:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional), en original

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Unidad de memoria USB, preferentemente nueva

Correo electrónico personal activo

Las personas morales deben agregar la copia certificada del poder notarial del representante legal, el acta constitutiva y la e.firma vigente de dicho representante.

Qué pasa en la oficina del SAT

El asesor captura los datos del contribuyente y realiza la validación biométrica: huellas dactilares, fotografía de iris y firma digitalizada.

Una vez verificada la identidad, el sistema genera los nuevos archivos de la e.firma —con extensiones .key y .cer— que se guardan directamente en la USB proporcionada por el contribuyente.

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Al concluir, el SAT entrega un acuse que confirma la actualización del certificado digital. El trámite se resuelve en la misma visita y no tiene ningún costo.

Una vez aprobada la solicitud en SAT ID, el contribuyente debe descargar el programa Certifica en su computadora, generar el archivo de requerimiento (.req) y completar el proceso en CertiSAT WEB seleccionando “Renovación de Certificado con SAT ID”.

Renovación cuando el vencimiento es menor a un año

Quienes todavía se encuentran dentro del primer año de vencimiento tienen dos alternativas sin necesidad de cita. La primera es la aplicación SAT ID, disponible para personas físicas mayores de edad: requiere subir una identificación oficial, grabar un video con una frase indicada por el sistema y esperar hasta cinco días hábiles para la aprobación.

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Una vez aprobada la solicitud en SAT ID, el contribuyente debe descargar el programa Certifica en su computadora, generar el archivo de requerimiento (.req) y completar el proceso en CertiSAT WEB seleccionando “Renovación de Certificado con SAT ID”.

La segunda opción es la renovación directa en CertiSAT WEB con la e.firma aún vigente o recién vencida, cargando los archivos .key y .cer originales junto con la contraseña de la llave privada.

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En 2026, quiénes deben renovar

La e.firma emitida o renovada en 2022 cumple su ciclo de cuatro años en 2026. Quienes la tramitaron ese año deben verificar la fecha exacta de expiración en el Servicio de Validación de e.firma del portal sat.gob.mx, ingresando el RFC y el archivo .cer.

Si el certificado ya superó el año de vencimiento, la cita presencial no admite demora: cada mes adicional sin renovar implica más trámites bloqueados y, en el caso de personas morales, posibles incumplimientos fiscales.

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