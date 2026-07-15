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Euro hoy en México: cotización de apertura del 15 de julio

La moneda europea ha registrado un retroceso respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el cambio del euro se cotiza a 19,88 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,3% respecto al precio de cierre anterior de 19,94 pesos, según información de Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un descenso de -0,94 y en el contexto interanual, su valor ha caído un 8,41%.

El tipo de cambio del euro al peso mexicano muestra una tendencia negativa durante los últimos dos días, afectado por factores económicos regionales. La volatilidad actual del 4,96% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,57%, lo que sugiere una ligera estabilidad en los mercados cambiarios a pesar de la tendencia a la baja.

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