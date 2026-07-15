Copa México de Clavados 2026: fechas, figuras y todo lo que debes saber

(REUTERS/Hollie Adams)

Zapopan volverá a convertirse en uno de los principales escenarios del deporte acuático internacional con la Copa México de Clavados 2026, certamen que se celebrará del 16 al 19 de julio en el Centro Acuático Metropolitano y que reunirá a varias de las mejores figuras del mundo.

El evento, avalado por World Aquatics, otorgará puntos para el ranking mundial y marcará una de las competencias más importantes del calendario previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Las principales figuras de México competirán en casa

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del éxito de la edición de 2025, World Aquatics confirmó el regreso de la Copa México a Zapopan, consolidando a la ciudad jalisciense como una sede habitual para los grandes eventos internacionales de clavados.

(REUTERS/Edgar Su)

La selección nacional contará con algunas de sus máximas figuras, entre ellas la medallista olímpica Gabriela Agúndez, además de Osmar Olvera, Juan Celaya, Alejandra Estudillo y las hermanas Lía y Mía Cueva, quienes buscarán destacar ante la afición mexicana.

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(REUTERS/Lisa Leutner)

El certamen también reunirá a representantes de potencias como China, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Brasil, Colombia y República Dominicana, que competirán por las medallas en las nueve pruebas programadas.

¿Qué pruebas tendrá la Copa México 2026?

(Conade)

La competencia repartirá preseas en las siguientes modalidades:

Trampolín de tres metros individual femenil y varonil.

Plataforma de 10 metros individual femenil y varonil.

Trampolín de tres metros sincronizado femenil y varonil.

Plataforma de 10 metros sincronizada femenil y varonil.

Equipos mixtos.

El Centro Acuático Metropolitano de Zapopan volverá a albergar un evento de talla internacional, escenario que ha sido sede de múltiples competencias mundiales y centro de preparación de destacados clavadistas mexicanos, entre ellos Gabriela Agúndez, Germán Sánchez y Alejandra Orozco.

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(Conade)

Con este certamen, México alcanzará 49 eventos oficiales organizados por World Aquatics, incluidos 29 Copas del Mundo de Clavados, reafirmando su posición como uno de los principales anfitriones de esta disciplina.

Además, World Aquatics confirmó que el país también recibirá una etapa de la Copa Mundial de Clavados 2027, aunque la ciudad sede será anunciada próximamente.

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