México

Poner hojas de laurel secas dentro de los frascos de harina o arroz: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Tres investigaciones recientes identificaron los compuestos del laurel responsables de repeler gorgojos y bloquear hongos en granos almacenados

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Ilustración estilo acuarela de un cuenco de madera lleno de hojas de laurel secas, con algunas hojas dispersas sobre una superficie de madera oscura.
El laurel es una planta con propiedades insecticidas y antifúngicas documentadas en estudios científicos publicados en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar hojas de laurel secas dentro de frascos de harina o arroz repele gorgojos y bloquea hongos sin alterar el sabor de los alimentos, según un estudio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca publicado en la revista Insects.

El aceite esencial del laurel contiene compuestos volátiles —principalmente el 1,8-cineol— que resultan tóxicos para los insectos que destruyen granos almacenados.

La práctica tiene respaldo científico documentado en estudios de laboratorio y campo.

Fotografía macro de un gorgojo de color gris y marrón posado en la parte superior de un grano de cereal anaranjado con un fondo desenfocado.
El Sitophilus zeamais es una de las 12 especies de insectos-plaga más destructivas en productos almacenados en México, según Insects. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Autónoma Benito Juárez probó el laurel contra gorgojos en Oaxaca

Investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) evaluaron cuatro polvos de plantas —epazote, hierba santa, orégano y laurel— para controlar al gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais) en granos almacenados en la comunidad rural de Santa María Zacatepec, Oaxaca.

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El Sitophilus zeamais es una de las 12 especies de insectos-plaga más destructivas en productos almacenados en México.

Ilustración botánica de una rama de laurel con hojas verdes oscuras, pequeños racimos de flores amarillas y frutos morados, sobre un fondo claro.
El laurel funciona como barrera preventiva contra plagas, no como tratamiento de infestaciones activas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, publicado en la revista Insects, midió mortalidad y repelencia a concentraciones de 1%, 2% y 3% de cada polvo vegetal mezclado con granos infestados con adultos del gorgojo.

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El polvo de laurel al 3% logró entre 55% y 63.3% de mortalidad en los gorgojos a los 15 días, y un efecto repelente de entre 61% y 89.7%.

Las pérdidas por insectos en granos almacenados en México se estiman entre el 10% y el 40% de la producción anual, según el mismo estudio.

El país concentra una de las mayores diversidades de plantas medicinales del mundo, de acuerdo con la UNAM. (YouTube/ @UNAMGlobalMX).

El epazote y la hierba santa resultaron más eficaces a esa concentración, pero el laurel demostró propiedades insecticidas y repelentes comprobables en condiciones reales de almacenamiento rural.

Qué es el 1,8-cineol, el compuesto del laurel que inhibe el sistema nervioso del gorgojo

Un análisis científico publicado en la revista Helvetica Chimica Acta identificó mediante cromatografía de gases los 30 compuestos del aceite esencial de laurel.

El compuesto más abundante es el1,8-cineol, que representa casi una quinta parte del aceite esencial.

El 1,8-cineol inhibe la acetilcolinesterasa, la enzima del sistema nervioso de los insectos. Al bloquearla, provoca parálisis y muerte.

Infografía con título, texto explicativo, hojas de laurel, un frasco con aceite, una abeja y otros insectos, además de estructuras moleculares.
Una infografía detalla la composición y los mecanismos de acción del aceite esencial de laurel como insecticida natural, incluyendo la dosis eficaz de 93,5 µL/L. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio determinó que una dosis de 93.5 microlitros por litro (µL/L) de este aceite esencial es suficiente para eliminar a la mitad de los insectos en solo 24 horas.

Los resultados, señala la publicación, “sugieren que esta planta medicinal es una fuente valiosa de sustancias volátiles con prometedoras actividades insecticidas”.

Primer plano de una planta de maíz infestada por plagas en un campo árido y agrietado, con un canasto de tortillas rotas y un cuenco vacío en el suelo.
Investigadores de la UABJO evaluaron plantas mexicanas para el control de plagas en granos almacenados en comunidades rurales de Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El linalool y el eugenol, presentes en menor concentración, refuerzan ese efecto mediante mecanismos complementarios sobre la membrana celular del insecto.

Food Science &amp; Nutrition documentó que el aceite de laurel frena hongos tóxicos en trigo

El laurel no solo actúa contra insectos. Un estudio publicado en la revista Food Science & Nutrition de la editorial Wiley evaluó el aceite esencial de laurel como conservador en trigo almacenado.

La publicación encontró que inhibe el crecimiento de Aspergillus flavus, el hongo que produce aflatoxina B1, una de las micotoxinas más dañinas para la salud humana.

Árbol pequeño con hojas verdes, plantado en tierra. Se observan pequeñas plantas, un patio de piedra y paredes de ladrillo con casas al fondo.
El polvo de laurel al 3% logró hasta 89.7% de efecto repelente contra el gorgojo del maíz en Santa María Zacatepec, Oaxaca, según la UABJO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fumigación con el aceite redujo los conteos del hongo en granos de trigo y ofreció entre 51.5% y 76.7% de protección durante seis meses de almacenamiento.

Los investigadores concluyeron que el aceite esencial de laurel “puede desempeñar un papel en la protección de granos de trigo almacenados, reduciendo los riesgos asociados a los insecticidas sintéticos”.

Una ilustración de hormigas negras en fila que transportan migas de comida, con frascos de vidrio llenos, un cuenco y una rebanada de pan al fondo.
El aceite esencial del laurel contiene compuestos volátiles que actúan sobre los insectos que dañan cereales almacenados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UABJO advierte: el laurel es barrera preventiva, no tratamiento contra infestaciones activas

Los tres estudios coinciden en una limitación: la hoja seca entera contiene menor concentración de aceite esencial que el extracto concentrado.

Su efecto es real pero moderado y disminuye con el tiempo. Los investigadores de la UABJO recomiendan renovar el material vegetal periódicamente para mantener la eficacia.

Varios envases transparentes con tapas azules llenos de arroz blanco están sobre una encimera de cocina. Algunos granos de arroz se ven esparcidos cerca de los recipientes.
El laurel no elimina huevos ni larvas ya presentes en el grano: su efecto es preventivo y disminuye con el tiempo, según los investigadores de la UABJO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El laurel tampoco elimina huevos o larvas ya presentes en el grano. Actúa como barrera preventiva, no como tratamiento de una infestación activa.

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