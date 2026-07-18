¿Qué es el duelo invisible? Separaciones y muerte de mascotas figuran entre las pérdidas más minimizadas

Duelo invisible (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las pérdidas reciben el mismo reconocimiento social. Mientras la muerte de un familiar suele estar acompañada de rituales, permisos laborales y muestras de apoyo, existen otras experiencias igualmente dolorosas que transcurren en silencio. Especialistas advierten que estos llamados duelos invisibles pueden complicar el proceso de adaptación debido a la falta de comprensión y validación por parte del entorno.

La doctora Mariana Rodríguez Lugo, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica que el duelo es una respuesta natural ante una pérdida significativa. Derivado del latín duelus, que significa “dolor”, este proceso involucra reacciones físicas, emocionales, conductuales y espirituales que varían según la experiencia y el contexto cultural de cada persona.

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Aunque comúnmente se relaciona con el fallecimiento de un ser querido, el luto también puede surgir tras una ruptura de pareja, la pérdida de un empleo, la migración, un diagnóstico de enfermedad, un aborto, una pérdida gestacional, el deceso de un animal de compañía, el fin de una amistad o el síndrome del nido vacío. Sin embargo, muchas de estas vivencias no reciben el mismo respaldo social, lo que incrementa la sensación de aislamiento.

Falta de reconocimiento sobre el duelo invisible

La especialista señala que el duelo invisible corresponde a aquellas pérdidas que no son consideradas legítimas por la sociedad.

A diferencia de otros casos, quienes atraviesan estas experiencias no cuentan con rituales o espacios de acompañamiento que faciliten expresar sus emociones y comenzar el proceso de adaptación.

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En consulta, Rodríguez Lugo ha atendido personas que viven su sufrimiento en secreto. Entre ellas se encuentran quienes mantenían una relación sentimental que no era pública con alguien que falleció o quienes experimentaron un aborto y prefieren no compartirlo por temor a ser juzgados.

La falta de reconocimiento genera la percepción de que existen pérdidas más importantes que otras. Como consecuencia, muchas personas optan por guardar silencio, convencidas de que su dolor no será comprendido o de que recibirán comentarios que minimicen lo ocurrido.

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Una infografía de Infobae explica el duelo invisible, sus ejemplos como rupturas o pérdidas gestacionales, y las consecuencias de la falta de reconocimiento social y apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la invalidación

Expresiones como “no era para tanto”, “ya encontrarás algo mejor” o “Dios sabe por qué hace las cosas” suelen aparecer cuando alguien enfrenta un dolor poco visible. Aunque frecuentemente buscan consolar, este tipo de mensajes puede provocar que la persona dude de la legitimidad de sus propias emociones.

La académica de la UNAM afirma que uno de los principales problemas que observa en consulta es el impacto de esa invalidación. Entre la población joven destacan especialmente los procesos derivados de separaciones amorosas y la muerte de animales de compañía, tristezas que suelen ser minimizadas pese a su fuerte carga emocional.

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Además del sufrimiento emocional, el duelo puede manifestarse mediante insomnio, alteraciones en el apetito, cansancio, dolores musculares, dificultad para concentrarse, confusión, ansiedad, culpa, enojo o pensamientos persistentes relacionados con la pérdida. Cada persona experimenta estas respuestas de manera distinta.

Acompañamiento y apoyo, factores clave para superar la pérdida

Rodríguez Lugo explica que no existe un tiempo exacto para superar un luto. Lo esperado es que, conforme transcurren los meses, la persona logre adaptarse paulatinamente a la nueva realidad. No obstante, cuando el proceso permanece estancado y afecta de forma importante la vida cotidiana, puede favorecer el desarrollo de trastornos como depresión o ansiedad.

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Para enfrentar este tipo de experiencias, la especialista recomienda identificar las emociones sin rechazarlas. Comprender por qué aparecen la tristeza, el enojo o la culpa permite reconocer que todas cumplen una función dentro del proceso de adaptación y ayudan a elaborar la pérdida.

Asimismo, destaca que el apoyo social representa uno de los principales factores protectores. Hablar con personas de confianza y expresar lo que se siente favorece la validación del dolor, disminuye el aislamiento y contribuye a que quienes atraviesan un duelo invisible encuentren herramientas para afrontar la ausencia y reconstruir su vida.

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