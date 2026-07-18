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Paloma Cuevas reaparece en boda tras supuesta crisis de salud de Luis Miguel: “El amor da sentido a la vida”

La diseñadora de modas compartió un tierno mensaje en su publicación de Instagram

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Paloma Cuevas -México- 18 julio
Paloma Cuevas reapareció tras crisis de salud de luis miguel (Instagram)

El pasado 16 de julio, una publicación en la cuenta de Instagram de Paloma Cuevas volvió a colocar a la diseñadora española en el centro de la conversación pública. Esta reaparición desató reacciones, ya que ocurrió pocos días después de que circularan versiones sobre la salud de Luis Miguel, con quien mantiene una relación.

En semanas recientes, la atención mediática se centró en la supuesta operación cardíaca a la que fue sometido el cantante, lo que provocó un clima de incertidumbre.

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El hermetismo del entorno de Luis Miguel aumentó el interés por cualquier señal pública de quienes forman parte de su círculo, en especial de Cuevas, quien lo habría acompañado durante su hospitalización en Nueva York.

Paloma Cuevas reapareció en una boda tras los rumores sobre Luis Miguel

En la publicación del 16 de julio, Paloma Cuevas compartió varias imágenes en un evento social. La diseñadora escribió: “Todo lo que da sentido a la vida es EL AMOR”.

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La serie de fotografías mostró a Cuevas con un elegante vestido azul, sonriente y en convivencia con invitados. Esta publicación fue interpretada como un mensaje indirecto sobre el ánimo en su vida personal, en medio de las versiones sobre la salud del cantante mexicano.

Paloma Cuevas -México- 18 julio
La empresaria compartió un post tras rumores de crisis de salud de Luis Miguel (Instagram)

Durante las últimas semanas, la presencia pública de Cuevas se había reducido. Diversos medios habían reportado que permaneció junto a Luis Miguel durante su hospitalización y recuperación en Estados Unidos.

La información extraoficial apuntaba a que Cuevas habría reorganizado su agenda para acompañarlo en todo momento.

Paloma Cuevas -México- 18 julio
Paloma Cuevas reapareció tras crisis de salud de luis miguel (Instagram)

La cirugía cardíaca de Luis Miguel y el acompañamiento de Paloma Cuevas

A mediados de junio comenzó a circular que Luis Miguel fue sometido a una intervención cardíaca de alta especialidad en el hospital Mount Sinai de Nueva York.

El procedimiento, descrito como delicado, habría ocurrido hace unas semanas. Según el medio españolSemana, el entorno del cantante sostuvo que la evolución fue positiva y que el pronóstico era favorable.

Cuál fue la delicada operación a la que se tuvo que someter Luis Miguel: “Ha estado acompañado de Paloma Cueva” (Foto: Jovani Pérez/ Infobae México)
Cuál fue la delicada operación a la que se tuvo que someter Luis Miguel: “Ha estado acompañado de Paloma Cueva” (Foto: Jovani Pérez/ Infobae México)

También reportó que la recuperación avanzó conforme a lo previsto y que el cantante podría recibir el alta médica en el transcurso de esa semana.

Durante el proceso, Paloma Cuevas habría permanecido junto al intérprete, reorganizando sus compromisos profesionales para acompañarlo.

Ni el propio Luis Miguel ni sus familiares emitieron declaraciones públicas sobre el procedimiento, en congruencia con el bajo perfil que ambos mantienen en cuestiones personales. El historial médico público del cantante no revelaba antecedentes de enfermedades cardíacas previas.

Luis Miguel y Paloma Cuevas
Luis Miguel y Paloma Cuevas

Michelle Salas reaccionó a los rumores sobre la salud de su padre

Las especulaciones sobre el estado físico de Luis Miguel provocaron diversas reacciones en redes sociales.

La respuesta de Michelle Salas, hija del cantante, se limitó a un intercambio en Instagram, donde una usuaria sugirió que Salas daba una respuesta silenciosa sobre la salud de su padre.

Salas no respondió con palabras, sino con emojis de corazones. Algunos seguidores interpretaron este gesto como una señal de tranquilidad respecto al estado de salud del cantante, aunque la familia y el entorno cercano mantuvieron la reserva.

La creadora de contenido y modelo respondió a las burlas por sus chilaquiles. (Instagram: @michellesalasb)
La creadora de contenido y modelo respondió a las burlas por sus chilaquiles. (Instagram: @michellesalasb)

La ausencia de confirmación oficial alimentó el clima de rumores. Diversos medios señalaron que la intervención se realizó en el Hospital Monte Sinaí y que el procedimiento estuvo a cargo del cardiólogo español Valentín Fuster. Sin embargo, ni el equipo de Luis Miguel ni el de Paloma Cuevas confirmaron públicamente los reportes sobre la cirugía.

Luis Miguel fue visto en Ciudad de México tras la operación

El pasado 2 de julio, se reportó que Luis Miguel fue captado en la Ciudad de México. El periodista Ernesto Buitrón compartió un video de la llegada del cantante a la capital, donde arribó en un jet privado acompañado de Paloma Cuevas y personal de seguridad.

El traslado se realizó en helicóptero a un hotel de lujo en Paseo de la Reforma, donde el cantante permaneció dos noches.

Captura de pantalla de video oscuro con cartel "EXCLUSIVA", luces rojas y blancas, escaleras y siluetas de personas en un escenario
Un video capta a Luis Miguel grabando un comercial de manera discreta en un escenario iluminado de Ciudad de México. (X: Ernesto Buitrón)

Durante su estancia, Luis Miguel grabó una campaña comercial, lo que fue interpretado como una señal de que se encontraba activo y en buenas condiciones.

El periodista Raúl Gutiérrez aseguró que Cuevas no se separó del artista en ningún momento, ni siquiera durante la grabación del comercial.

Esta aparición pública coincidió con un hito en la carrera del cantante, quien ingresó al Billions Club de Spotify tras superar mil millones de reproducciones con el tema Ahora te puedes marchar.

Las versiones sobre su salud y la discreción de su entorno continúan, pero la reaparición de Paloma Cuevas en redes sociales y la presencia reciente de Luis Miguel en la Ciudad de México sugieren un momento de estabilidad para ambos, aunque sin declaraciones oficiales que confirmen el estado actual del intérprete.

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