De Big Brother a Lady Polanco: quién es Azalia Ojeda, integrante de Survivor México 2026

Durante el inicio de los años 2000 fue una de las primeras personas virales en México. (Foto: Twitter / @azalialanegra)

TV Azteca ha encendido las alarmas de la expectativa al confirmar las identidades de los participantes de su aclamado reality show, Survivor México: La Reliquia en Llamas 2026. Sin duda, el nombre que ha acaparado todos los reflectores en la lista de los primeros 12 confirmados es el de Azalia Ojeda, apodada artísticamente como “La Negra”.

Bajo la conducción de Carlos Guerrero “Warrior”, un grupo de 16 sobrevivientes se internará en una batalla extrema por la supervivencia. Para las nuevas generaciones, su rostro podría parecer una novedad, pero para quienes han seguido la historia de los realities y los fenómenos virales en México, Azalia representa una de las personalidades más volcánicas, irreverentes y polémicas de la cultura popular nacional.

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Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento. (TW Survivor)

2002: El salto a la fama en la primera edición de Big Brother

La historia pública de Azalia Ojeda Díaz comenzó a escribirse en el año 2002, cuando formó parte del emblemático elenco de la primera temporada de Big Brother México. En una época en la que el formato de telerrealidad era completamente nuevo en el país, el comportamiento sin filtros de los habitantes cautivó a millones de televidentes.

Desde sus primeras semanas en la famosa casa, “La Negra” destacó gracias a su explosivo carácter, fortaleza mental y un vocabulario sumamente altisonante que no tardó en dividir opiniones.

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Aunque su estancia en la competencia concluyó al ser expulsada en la quinta gala de nominación, su fuerte temperamento la consolidó como una de las figuras más recordadas de aquella pionera generación de celebridades instantáneas.

La exconcursante de Big Brother México saltó a la fama en al llega de este formato a nuestro país.

El nacimiento de un mito viral: El escándalo de ‘Lady Polanco’

Tras varios años alejada del foco principal de los medios, el nombre de Azalia Ojeda volvió a cimbrar la agenda pública nacional en 2011. En los albores de las redes sociales en México y del auge de los sobrenombres con el prefijo “Lady”, la exconcursante protagonizó un bochornoso e impactante video que se volvió viral.

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Ojeda fue captada en video en visible estado de ebriedad mientras agredía verbalmente y profería insultos a elementos de la policía capitalina en plena vía pública en el exclusivo barrio de Polanco. El altercado generó una indignación generalizada y las redes sociales la bautizaron de inmediato como una de las “Ladies de Polanco”. El escándalo no solo afectó su reputación pública, sino que desencadenó investigaciones de las autoridades debido a las acusaciones de ultrajes a la autoridad.

Azalia Ojeda ha estado en varias polémicas fuera de la televisión. (Foto: Twitter / @azalialanegra)

Cuentas pendientes con la justicia: El arresto en 2021

Cuando parecía que el escándalo de Polanco había quedado en el pasado, el historial de Azalia sumó un capítulo legal sumamente grave en mayo de 2021. La ex-Big Brother fue detenida por elementos policiacos en el Estado de México tras presentarse en una sucursal bancaria del municipio de Atizapán de Zaragoza.

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El motivo del arresto fue el intento de cobrar un cheque por la cantidad de 350 mil pesos, el cual contaba con un reporte previo de robo. Según reportes de las autoridades y de la defensa de la parte afectada en su momento, el documento pertenecía a una chequera sustraída durante un robo a casa habitación días antes. Tras permanecer a disposición de la Fiscalía General del Estado de México mientras se determinaba su situación jurídica preliminar, Azalia volvió a alejarse de la opinión pública.

La Reliquia en Llamas 2026: Su gran regreso a las pantallas

Cinco años después de sus últimos problemas legales y a más de dos décadas de su debut en los realities, Azalia “La Negra” Ojeda ha decidido dar un giro radical integrándose a las filas de TV Azteca para Survivor México 2026.

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Al anunciarse su participación oficial en La Reliquia en Llamas, la propia Azalia dejó en claro que mantiene intacta esa esencia directa que la caracteriza, advirtiendo que viene dispuesta a revolucionar las playas de competencia y que hará hasta lo imposible con tal de consagrarse ganadora. Su perfil psicológico competitivo y su nulo temor a la confrontación directa la perfilan de inmediato como una de las estrategas más peligrosas para sus compañeros de tribu.

El show, conducido por Carlos Guerrero, promete someter a Azalia y a otros confirmados como el influencer Rey Grupero, el actor Bobby Larios y el atleta Javier Márquez a condiciones límite de hambre y resistencia física. La moneda está en el aire: ¿será la resiliencia de Azalia lo que domine las playas, o sus antiguas polémicas le pasarán factura en la convivencia diaria?

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