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El ingrediente que aleja cucarachas, ratones y arañas al mismo tiempo, según expertos

Estudios universitarios revelan cómo ciertos aceites esenciales pueden integrarse a estrategias de manejo ecológico de alimañas en espacios urbanos

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Un frasco de aceite esencial de menta, hojas de menta y un papel con un ratón, una cucaracha y una araña tachados con una cruz roja.
Científicos identifican sustancias de origen vegetal que ofrecen protección temporal contra plagas comunes en hogares y oficinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aceites esenciales de menta han captado el interés de especialistas en control de plagas y ecología química por su potencial para repeler cucarachas, roedores y algunas especies de arañas de manera simultánea.

El respaldo proviene de estudios realizados por instituciones como la Universidad de Auburn, la Universidad Simon Fraser, la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) y la Universidad de Cornell, cuyas investigaciones han explorado tanto el alcance como las limitaciones de este compuesto botánico.

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La evidencia científica detrás del aceite de menta como repelente múltiple

La Universidad de Auburn, a través del equipo del Dr. Arthur G. Appel, ha reportado que el aceite de menta crudo puede ejercer una repelencia significativa en cucarachas americanas y alemanas, con efectos que, bajo condiciones de laboratorio, llegan a mantenerse durante varios días o hasta dos semanas.

Además, las pruebas de toxicidad muestran una acción letal rápida por contacto directo en ciertas dosis, lo que sugiere una acción dual: repelente y biocida sobre los insectos en escenarios controlados.

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El análisis del mecanismo de acción biológica, según la Universidad de Auburn y la Universidad de Cornell, indica que los componentes principales del aceite de menta —mentol y mentona— pueden alterar el funcionamiento del sistema nervioso central de los artrópodos.

Estas moléculas actúan sobre los receptores GABA y de octopamina, provocando hiperexcitación, parálisis y, en dosis elevadas, la muerte del insecto.

Al mismo tiempo, el limoneno, otro compuesto presente, contribuye a la degradación de la cutícula lipídica de insectos y arañas, facilitando la penetración de los agentes tóxicos y acelerando la deshidratación.

Gotero con una gota de líquido cayendo sobre una botella de aceite esencial de color ámbar, rodeada de hojas de menta verde y flores violetas sobre madera.
El aceite de menta crudo puede ejercer una repelencia significativa en cucarachas americanas y alemanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repelencia en arañas y validación experimental

En el caso de las arañas, la Universidad Simon Fraser aportó evidencia experimental en especies urbanas como la viuda marrón y la araña de cruz.

El aceite de menta mostró provocar una reacción de evasión en un porcentaje relevante de individuos, mientras que otros remedios populares, como el aceite de limón, no presentaron efectos similares.

Los autores sugieren que la aversión puede estar relacionada con la percepción de señales químicas asociadas a depredadores.

Sin embargo, los resultados también reflejan variabilidad entre especies: no todas las arañas presentan la misma reacción.

Por ejemplo, la falsa viuda negra (Steatoda grossa) no mostró respuesta al aceite de menta, lo que sugiere que no existe un repelente universal y que la eficacia depende de la especie predominante en el ambiente.

Efecto sobre roedores: límites y advertencias de los expertos

El impacto del aceite de menta en roedores ha sido explorado por la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) y la Universidad de Cornell.

Ambas señalan que el mentol puede actuar como irritante intenso sobre la mucosa nasal de los ratones, bloqueando señales feromonales y desorientando a los individuos, lo que induce una reacción de huida y puede reducir la nidificación en áreas tratadas, sobre todo en aplicaciones recientes y concentradas.

Sin embargo, la comunidad científica enfatiza que la acción del aceite de menta es temporal y limitada.

Si los roedores perciben que el aroma no representa un peligro físico real y la presión ambiental lo exige (hambre, frío, falta de refugio), pueden desarrollar cierta tolerancia y cruzar las barreras aromáticas.

Por eso, las universidades y los programas de extensión agronómica recomiendan el uso del aceite de menta solo como complemento de estrategias físicas de exclusión y saneamiento, no como solución única para infestaciones.

Un ratón de casa de pelaje marrón y gris en un piso de madera, cerca de trozos de galleta. Al fondo se ven estantes con latas de alimentos y un saco de yute.
El mentol puede actuar como irritante intenso sobre la mucosa nasal de los ratones, bloqueando señales feromonales y desorientando a los individuos, lo que induce una reacción de huida y puede reducir la nidificación en áreas tratadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el aceite de menta funciona y cuáles son sus restricciones?

El aceite de menta destaca por su composición química compleja y volátil. Según los análisis de la Universidad de Cornell, la alta volatilidad de los monoterpenos (principalmente mentol y mentona) permite que el aroma se disperse rápidamente y sature los espacios, creando una barrera olfativa perceptible para diversas plagas.

Sin embargo, esta misma volatilidad limita el tiempo de protección, que rara vez supera unos pocos días sin reaplicación.

Expertos de Penn State y Cornell coinciden en que el aceite de menta, aunque generalmente seguro para la mayoría de los mamíferos y ambientalmente benigno, debe utilizarse con precaución en hogares con gatos, ya que estos animales carecen de ciertas enzimas necesarias para metabolizar algunos compuestos presentes en el aceite, lo que podría derivar en intoxicaciones.

Aplicación práctica y recomendaciones estratégicas

Para lograr resultados efectivos, los centros universitarios sugieren impregnar bolas de algodón con aceite de menta puro y renovarlas cada tres a cinco días, colocándolas en puntos clave de acceso de plagas.

Para superficies, la pulverización de soluciones hidroalcohólicas entre el 2 % y el 5 % de concentración, con adición de detergentes, puede mejorar la adhesión y prolongar el efecto residual en marcos, zócalos y conductos.

Los investigadores advierten que la aplicación conjunta de repelentes aromáticos y cebos alimenticios es contraproducente, ya que el fuerte aroma puede disuadir el consumo del cebo por parte de las cucarachas. Por lo tanto, es fundamental separar ambas estrategias para maximizar la efectividad del manejo integrado de plagas.

Infografía sobre el uso de aceite de menta contra plagas como cucarachas, arañas y ratones, con instrucciones y precauciones para el hogar, incluyendo aviso sobre gatos.
Esta infografía detalla cómo el aceite de menta actúa como repelente de cucarachas, arañas y ratones, incluyendo recomendaciones de uso y precauciones para el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol del aceite de menta en el manejo integrado de plagas

En resumen, el uso del aceite de menta como repelente multidiana cuenta con respaldo experimental de instituciones como la Universidad de Auburn, la Universidad Simon Fraser, la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Cornell, pero siempre debe considerarse dentro de un enfoque integral.

El control duradero de cucarachas, roedores y arañas requiere combinar barreras aromáticas, exclusión física y limpieza rigurosa. Solo así se reduce el riesgo sanitario y se previenen nuevas infestaciones en espacios urbanos y domésticos.

Consulta siempre a un especialista en control de plagas o a un veterinario antes de aplicar aceites esenciales en espacios habitados por mascotas o personas vulnerables.

Los resultados pueden variar según la especie y las condiciones ambientales. La información aquí presentada se basa en estudios experimentales y puede no ser aplicable a todos los contextos domésticos.

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