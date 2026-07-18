Cineteca Nacional de Chapultepec tendrá cine gratis: cartelera, fechas y horarios del ciclo ‘Voces y Miradas del Cine Mexicano’

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La Cineteca Nacional de Chapultepec ofrecerá un mes de cine gratis a través del ciclo “Voces y Miradas del Cine Mexicano” que abarcará durante 2 meses películas que van desde grandes clásicos de Pedro Infante, Cantinflas y Luis Buñuel, hasta propuestas contemporáneas como “Sueño en otro idioma y La cocina.

El punto de partida será el próximo 22 de julio, con nueve sesiones que se extenderán hasta el 23 de septiembre. Todas las funciones son los días miércoles a las 5:00 p.m. y el acceso es libre, con cortesías disponibles en taquilla.

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Cada proyección estará a cargo del área de Desarrollo Académico de la institución y será moderada en cada sesión por Hugo Lara, como parte de una iniciativa de La Secretaría de Cultura del Gobierno de México para difundir y preservar obras del cine nacional.

Cineteca Nacional Chapultepec/Facebook

Qué películas se proyectan y cuándo

La Cineteca Nacional Chapultepec anuncia las fechas de exhibición de cuatro películas mexicanas icónicas para el mes de septiembre de 2026, todas con función a las 17:00 horas. (Cineteca Nacional Chapultepec/Facebook)

La selección recorre ocho décadas del cine mexicano, desde la comedia de la Época de Oro hasta el drama contemporáneo. Este es el calendario completo:

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Miércoles 22 de julio — Rudo y cursi

Miércoles 29 de julio — Mecánica nacional

Miércoles 5 de agosto — Sueño en otro idioma

Miércoles 12 de agosto — Viridiana

Miércoles 19 de agosto — La ley de Herodes

Miércoles 26 de agosto — Ahí está el detalle

Miércoles 2 de septiembre — El inocente

Miércoles 9 de septiembre — Veneno para las hadas

Miércoles 23 de septiembre — La cocina

El ciclo abre con Rudo y cursi, protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna, una comedia que explora de manera satírica la rivalidad entre dos hermanos dentro del fútbol profesional.

Cierra con La cocina, el drama en blanco y negro de Ruizpalacios que fue nominado al Oso de Oro en el Festival de Berlín y retrata la vida de trabajadores migrantes en un restaurante de Estados Unidos.

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De Cantinflas a Buñuel: el arco del ciclo

Entre los títulos intermedios destacan clásicos de distintas épocas y géneros. Ahí está el detalle (1940), de Juan Bustillo Oro con Mario Moreno “Cantinflas”, es una de las comedias de enredos más celebradas de la Época de Oro. El inocente (1956), con Pedro Infante y Silvia Pinal, es otro referente de ese periodo.

Viridiana, coproducción hispano-mexicana de Luis Buñuel, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1961. Mecánica nacional, del mismo director en su etapa mexicana, obtuvo cinco premios Ariel en 1973, entre ellos mejor película y mejor actriz para Lucha Villa.

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Del cine más reciente, Sueño en otro idioma (2017) ganó el Premio del Público en el Festival de Sundance y seis Arieles, incluido el de mejor película. La ley de Herodes (1999), de Luis Estrada, acumuló once Arieles con su sátira sobre la corrupción política del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Veneno para las hadas (1984), de Carlos Enrique Taboada, es referente del terror psicológico mexicano y también fue reconocida con el Ariel a mejor película.

Entrada libre y cómo obtener cortesías

Llega a la Cineteca Nacional Chapultepec a través de El Insurgente, baja en la estación Vasco de Quiroga y sigue la señalética hasta nuestras salas.



🚆 ¡Te esperamos! pic.twitter.com/xSRBVsO5Tm — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) July 17, 2026

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “la difusión del cine nacional es fundamental para preservar y compartir la memoria cultural del país” y que las películas mexicanas resguardan historias que permiten comprender la identidad colectiva.

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Todas las funciones del ciclo son en la sede de Chapultepec, ubicada en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec. Las cortesías se obtienen en taquilla el mismo día de la función.

La información de horarios y salas está disponible en cinetecanacional.net