México

Cineteca Nacional de Chapultepec tendrá cine gratis: cartelera, fechas y horarios del ciclo ‘Voces y Miradas del Cine Mexicano’

El programa abarca ochenta años de cine nacional y presenta títulos como ‘Ahí está el detalle’, ‘Mecánica nacional’ y ‘La ley de Herodes’, con funciones moderadas y entrada libre en Chapultepec

Guardar
Google icon
Cineteca Nacional Chapultepec
(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La Cineteca Nacional de Chapultepec ofrecerá un mes de cine gratis a través del ciclo “Voces y Miradas del Cine Mexicanoque abarcará durante 2 meses películas que van desde grandes clásicos de Pedro Infante, Cantinflas y Luis Buñuel, hasta propuestas contemporáneas como “Sueño en otro idioma y La cocina.

El punto de partida será el próximo 22 de julio, con nueve sesiones que se extenderán hasta el 23 de septiembre. Todas las funciones son los días miércoles a las 5:00 p.m. y el acceso es libre, con cortesías disponibles en taquilla.

PUBLICIDAD

Cada proyección estará a cargo del área de Desarrollo Académico de la institución y será moderada en cada sesión por Hugo Lara, como parte de una iniciativa de La Secretaría de Cultura del Gobierno de México para difundir y preservar obras del cine nacional.

Cineteca Nacional Chapultepec/Facebook

Qué películas se proyectan y cuándo

Cuatro carteles de cine. Cada uno con una imagen de película, título, director, año y fecha de exhibición. Logo Cineteca Nacional Chapultepec.
La Cineteca Nacional Chapultepec anuncia las fechas de exhibición de cuatro películas mexicanas icónicas para el mes de septiembre de 2026, todas con función a las 17:00 horas. (Cineteca Nacional Chapultepec/Facebook)

La selección recorre ocho décadas del cine mexicano, desde la comedia de la Época de Oro hasta el drama contemporáneo. Este es el calendario completo:

PUBLICIDAD

  • Miércoles 22 de julio — Rudo y cursi
  • Miércoles 29 de julio — Mecánica nacional
  • Miércoles 5 de agosto — Sueño en otro idioma
  • Miércoles 12 de agosto — Viridiana
  • Miércoles 19 de agosto — La ley de Herodes
  • Miércoles 26 de agosto — Ahí está el detalle
  • Miércoles 2 de septiembre — El inocente
  • Miércoles 9 de septiembre — Veneno para las hadas
  • Miércoles 23 de septiembre — La cocina

El ciclo abre con Rudo y cursi, protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna, una comedia que explora de manera satírica la rivalidad entre dos hermanos dentro del fútbol profesional.

Cierra con La cocina, el drama en blanco y negro de Ruizpalacios que fue nominado al Oso de Oro en el Festival de Berlín y retrata la vida de trabajadores migrantes en un restaurante de Estados Unidos.

De Cantinflas a Buñuel: el arco del ciclo

Entre los títulos intermedios destacan clásicos de distintas épocas y géneros. Ahí está el detalle (1940), de Juan Bustillo Oro con Mario Moreno “Cantinflas”, es una de las comedias de enredos más celebradas de la Época de Oro. El inocente (1956), con Pedro Infante y Silvia Pinal, es otro referente de ese periodo.

Viridiana, coproducción hispano-mexicana de Luis Buñuel, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1961. Mecánica nacional, del mismo director en su etapa mexicana, obtuvo cinco premios Ariel en 1973, entre ellos mejor película y mejor actriz para Lucha Villa.

Del cine más reciente, Sueño en otro idioma (2017) ganó el Premio del Público en el Festival de Sundance y seis Arieles, incluido el de mejor película. La ley de Herodes (1999), de Luis Estrada, acumuló once Arieles con su sátira sobre la corrupción política del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Veneno para las hadas (1984), de Carlos Enrique Taboada, es referente del terror psicológico mexicano y también fue reconocida con el Ariel a mejor película.

Entrada libre y cómo obtener cortesías

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “la difusión del cine nacional es fundamental para preservar y compartir la memoria cultural del país” y que las películas mexicanas resguardan historias que permiten comprender la identidad colectiva.

Todas las funciones del ciclo son en la sede de Chapultepec, ubicada en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec. Las cortesías se obtienen en taquilla el mismo día de la función.

La información de horarios y salas está disponible en cinetecanacional.net

Temas Relacionados

Cineteca NacionalBosque de Chapultepecque hacercine mexicanoSecretaría de CulturaCine En MexicoGratisChapultepecGael GarciaDiego LunaPedro Infantemexico-culturaCantinflasmexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reportan que Aylín Mujica presenció por videollamada los últimos minutos de vida de Mauro: “Desgarrador”

La madre del joven y Osamu Menéndez confirmaron el fallecimiento de su hijo le pasado 17 de julio

Reportan que Aylín Mujica presenció por videollamada los últimos minutos de vida de Mauro: “Desgarrador”

Bloqueos, accidentes y manifestaciones en vivo hoy 18 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Bloqueos, accidentes y manifestaciones en vivo hoy 18 de julio

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 18 de julio

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 18 de julio

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Se registra sismo de magnitud 4.4 en Chiapas: persisten los temblores al sur del país este 18 de julio

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Se registra sismo de magnitud 4.4 en Chiapas: persisten los temblores al sur del país este 18 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsiones y exigen intervención federal: temen ataques contra empleados y clientes

Gaseros de Chimalhuacán denuncian extorsiones y exigen intervención federal: temen ataques contra empleados y clientes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 17 de julio: Ruffo y su relación con los Arellano Félix

Tras detención de Jesús Plácido Galindo, Sedena señala presuntos vínculos del líder indígena con “Los Rojos” y “Los Tlacos” en Guerrero

Detienen a Jesús Plácido Galindo, promotor indígena del CIPOG-EZ: su organización denuncia arresto arbitrario

Procesan a miembro de una red que reclutaba “prestanombres” en EEUU para traficar armas a Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Paloma Cuevas reaparece en boda tras supuesta crisis de salud de Luis Miguel: “El amor da sentido a la vida”

Paloma Cuevas reaparece en boda tras supuesta crisis de salud de Luis Miguel: “El amor da sentido a la vida”

Reportan que Aylín Mujica presenció por videollamada los últimos minutos de vida de Mauro: “Desgarrador”

Nicole Agnesi responde a Aldo Rendón tras “destrozar” su outfit

Qué tan peligrosa puede ser una neumonía, posible causa de muerte del hijo de Aylín Mujica

Estos son todos los hijos de Aylín Mujica: quiénes son sus padres y la historia de su hijo mexicano

DEPORTES

Cruz Azul remonta al Atlético de San Luis y debuta con triunfo en el Apertura

Cruz Azul remonta al Atlético de San Luis y debuta con triunfo en el Apertura

Javier Alarcón confiesa que sufrió “diarrea explosiva”, así narró el analista como vivió la ciclospriasis

Gabriel Fernández imita festejo de Jude Bellingham en la remontada de Cruz Azul sobre San Luis

Mexicanos celebrarán el cumpleaños de Haaland en el Zócalo de la Ciudad de México

Esto vale el lujoso avión privado de Checo Pérez, modelo que también usa Cristiano Ronaldo