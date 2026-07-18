Selección Mexicana gana plata y clasifica a seis finalistas en la Copa México de Clavados 2026

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Este viernes 17 de julio, la Selección Mexicana firmó una destacada actuación en la segunda jornada de la Copa México de Clavados 2026, al conquistar la medalla de plata en la prueba por equipos mixtos y colocar a seis representantes en las finales individuales que se disputarán este fin de semana en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco.

Además del podio colectivo, los clavadistas nacionales tuvieron una sobresaliente participación en las rondas preliminares, manteniendo vivas las aspiraciones de sumar más medallas frente a varias de las principales potencias mundiales.

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México conquista la plata en equipos mixtos

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El equipo conformado por Juan Celaya, Aranza Vázquez, Randal Willars y Alejandra Estudillo obtuvo la medalla de plata tras acumular 420.10 puntos, únicamente por detrás de China, que se llevó el oro con 451.10 unidades. Alemania completó el podio con 356.15 puntos.

México también presentó un segundo conjunto integrado por Kenny Zamudio, Adriana Torres, Kevin Muñoz y Lía Cueva, que finalizó en la cuarta posición.

"Es diferente; la competencia está bastante divertida. Desafortunadamente, he estado teniendo algunos problemas con las piernas y no pude hacer un mejor trabajo, pero seguimos aportando al equipo. Ahí vamos viendo cómo se desarrollan las cosas“, comentó Juan Celaya.

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Por su parte, Aranza Vázquez destacó las sensaciones con las que afrontó la prueba.

"Sí, me he sentido muy contenta y muy bien conmigo misma. Siento bien mis clavados y también el ritmo en el trampolín. Hacer esta prueba, la verdad, me ayuda a soltarme para la competencia individual“, señaló.

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Seis mexicanos avanzan a las finales individuales

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En el trampolín de 3 metros varonil, Juan Manuel Celaya cerró la fase preliminar en el segundo lugar con 386.50 puntos, solo por detrás del chino Yukang Hu (471.10). También avanzó Kevin Muñoz, quien terminó quinto con 373.25 unidades.

Carlos Uriel Solórzano fue noveno con 342.40 puntos, mientras que David Gabriel Vázquez concluyó en el sitio 11 con 331.50.

"La verdad, estoy muy contento de iniciar con esta medalla. Además, es la primera medalla para México en esta competencia. Esta prueba también me sirvió para soltar los nervios, empezar a adaptarme mejor a la alberca y llegar en mejores condiciones para mi prueba individual de mañana“, expresó Randal Willars.

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En la plataforma de 10 metros femenil, México dominó la clasificación al colocar a cuatro representantes entre las cinco mejores.

Alejandra Estudillo encabezó la eliminatoria con 315.75 puntos, luego de presentar una rutina de alto grado de dificultad que incluyó un clavado ejecutado por primera vez por la mexicana en una competencia internacional. La china Zhixin Qu fue segunda con 313.80 unidades.

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También aseguraron su lugar en la final Samantha Jiménez (305.25), Adriana Torres (294.10) y Suri Cueva (287.10).

"La verdad, me emociona mucho competir al lado de Randall. Creo que es un gran clavadista y lo ha demostrado una y mil veces. Me motiva, también me enseña muchas cosas y estoy muy contenta de compartir esta prueba con él. Estoy muy contenta. Creo que el hecho de que Randal ejecute clavados de un grado de dificultad tan alto le da al equipo la posibilidad de intentar rutinas más complejas“, afirmó Alejandra Estudillo.

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Continúa la actividad en Zapopan

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La Copa México de Clavados 2026 continuará este 18 de julio con las finales de trampolín sincronizado de 3 metros varonil, plataforma sincronizada de 10 metros femenil, trampolín de 3 metros femenil y plataforma de 10 metros varonil, pruebas que reunirán a varios de los mejores exponentes internacionales y servirán como un importante parámetro competitivo para los clavadistas mexicanos rumbo a sus próximos compromisos del ciclo olímpico.