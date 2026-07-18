Joel Huiqui celebra el debut de Cruz Azul, sueña con el bicampeonato y abre la puerta a la salida de Érick Lira

La Máquina comenzó con tres puntos el Apertura 2026 y el jugador aprovechó para elogiar el compromiso rumbo al bicampeonato.

Joel Huiqui comenzó con el pie derecho su nueva etapa al frente de Cruz Azul. La Máquina consiguió una valiosa victoria en su presentación dentro del torneo Apertura 2026 al imponerse como visitante al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, resultado que dejó satisfecho al estratega, quien destacó el rendimiento colectivo y la capacidad de reacción de sus futbolistas durante un encuentro que calificó como exigente desde el primer minuto.

Tras el compromiso, el exdefensor cementero reconoció que esperaba un duelo de alta intensidad debido al estilo que suele imprimir Diego Mejía a sus equipos, aunque consideró que sus dirigidos supieron imponer condiciones durante gran parte del encuentro y generaron oportunidades suficientes para inclinar la balanza a su favor.

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Después del triunfo frente al Atlético de San Luis, el técnico cementero reconoció el profesionalismo del seleccionado mexicano y habló del interés de otros clubes por ficharlo. (Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)

“Hoy el partido como lo esperamos era un partido intenso, veíamos un poco lo que Diego (Mejía) había hecho en sus otros equipos y me parece que fue un comienzo bastante bueno para nosotros, tuvimos un par de ocasiones muy buenas. Nos sorprende el inicio del segundo tiempo, un error donde no logramos contener, sobre todo resolver la acción específica individual y bueno el segundo gol cayó muy rápido. Me quedo mucho con la actitud de los jugadores y los cambios”, comentó Huiqui.

Uno de los temas que también acaparó la atención fue la participación de Érick Lira, quien apenas unos días antes había concluido su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Pese al desgaste físico y emocional que implica disputar un torneo de esa magnitud, el mediocampista volvió a la actividad con Cruz Azul, situación que fue ampliamente reconocida por el entrenador.

Para Huiqui, la disposición y el profesionalismo del futbolista representan un ejemplo dentro del plantel, al considerar que su compromiso con la institución está por encima de cualquier circunstancia.

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El entrenador valoró la intensidad mostrada por su equipo en San Luis, aunque reconoció que todavía existen detalles por mejorar de cara al resto del torneo. (Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)

“Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero para mí la gran responsabilidad que tiene Érick, sobre todo, después de ir a una competencia tan grande como es el Mundial y presentarse una semana después a jugar un partido es, la verdad, admirable. Es un jugador que lo ha demostrado dentro y fuera de la cancha, es un jugador que pertenece a Cruz Azul y hoy es la esencia de Cruz Azul”, afirmó.

El buen nivel mostrado por Lira también ha despertado el interés de otros equipos, por lo que Huiqui fue cuestionado sobre una posible transferencia. Sin cerrar la puerta a una futura salida, dejó claro que cualquier negociación deberá realizarse bajo los términos adecuados para la institución y el propio jugador.

“Obviamente los intereses que haya para él, nos encantaría a todos nosotros que él pudiera cumplir su sueño, pero eso está por verse. El equipo que está interesado, en él, que presente una oferta formal, para que él la pueda considerar”, señaló.

Además de analizar la victoria ante Atlético de San Luis, el entrenador habló sobre la competitividad del futbol mexicano y la polémica por el ascenso y descenso. (Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)

Además de hablar sobre el presente de Cruz Azul, el entrenador aprovechó para opinar acerca de la competitividad en la Liga MX y uno de los temas que más discusión ha provocado en los últimos años: el regreso del ascenso y descenso.

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Desde su perspectiva, el crecimiento del futbol mexicano también responde a las fuertes inversiones que han realizado los clubes en infraestructura, desarrollo deportivo y conformación de planteles, por lo que considera que el análisis sobre el sistema de competencia debe hacerse con responsabilidad.

“Es importante para nosotros mantener la competencia a un alto nivel, y el gran esfuerzo que han hecho todos los equipos para invertir sobre todo en los proyectos, en infraestructuras, sobre todo en los jugadores, también es muy importante. Yo creo que ese sentido tenemos que agradecer a los dueños de la Liga, porque ellos han puesto mucho. Ahora, el debate es complicado, no es fácil el debate decir que haya descenso, o no haya, es un tema que tenemos que tocar con más calma y más tiempo”, concluyó.

El estratega aseguró que el jugador merece cumplir sus sueños, pero dejó claro que cualquier club interesado deberá presentar una oferta formal. (Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)

Con este triunfo, Cruz Azul arrancó de manera positiva su camino en el Apertura 2026 y dejó buenas sensaciones en su primera presentación. Mientras el equipo busca consolidar su funcionamiento en las próximas jornadas, Huiqui también deberá gestionar el futuro de jugadores como Érick Lira, cuya continuidad dependerá de que llegue una propuesta formal que satisfaga tanto al club como al futbolista.

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