México

Caso Dafne: Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de una menor en campamento militarizado

La Fiscalía de Tamaulipas investiga bajo el protocolo de feminicidio la muerte de la adolescente de 13 años ocurrida en un campamento militarizado. Mientras tanto, un exalumno aseguró que durante su estancia sufrió presuntos abusos físicos y psicológicos en la institución

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Silueta de adolescente con uniforme escolar, sentada en posición fetal, rodeada por cuatro manos oscuras. Una cinta violeta se extiende desde una muñeca. Fondo azul grisáceo.
La Fiscalía de Tamaulipas investiga bajo el protocolo de feminicidio la muerte de Dafne ocurrida en un campamento militarizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, una adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas, continúa generando indignación y nuevas denuncias, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer las circunstancias del caso.

A la exigencia de justicia por parte de la familia de la menor ahora se sumó el testimonio público de un exalumno de la institución, quien aseguró que durante su estancia fue víctima de presuntos malos tratos físicos y psicológicos, por lo que afirmó que el fallecimiento de Dafne “no le sorprendía”.

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Las declaraciones surgieron mientras agentes ministeriales continúan realizando diligencias en las instalaciones de la academia y otros padres de familia preparan denuncias penales contra los responsables del plantel.

¿Qué pasó con Dafne dentro del campamento?

De acuerdo con el testimonio de Alejandra Quintos, madre de la adolescente, Dafne ingresó al campamento el pasado lunes con entusiasmo y disposición para participar en las actividades.

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“Venía con una actitud muy positiva”, relató la mujer, quien explicó que su hija veía el curso como una oportunidad para aprender y desarrollar nuevas habilidades.

Infografía con titular, texto, el número 13 y seis ilustraciones: joven en campamento, joven triste con soldado, familia con teléfono, carpeta, personas denunciando, agentes.
La cronología de la muerte de Dafne Zapata, de 13 años, en un campamento militarizado de Ciudad Madero, Tamaulipas, muestra la investigación por feminicidio y las denuncias emergentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, apenas tres días después, la familia recibió reportes por parte de la academia en los que se señalaba que la menor se encontraba desmotivada y tenía una actitud considerada como insubordinada.

La madre aseguró que ese cambio de comportamiento le resultó inexplicable y considera que pudo estar relacionado con el trato recibido dentro de la institución.

“Yo siento en mi corazón de madre que de ahí se agarraron... porque el video es lo que dice”, declaró.

Según su versión, cuando intentó sacar a su hija del campamento recibió evasivas por parte de la administración.

Posteriormente, personal de la academia notificó a la familia que Dafne había fallecido, bajo el argumento de que la adolescente simplemente se había desvanecido.

La familia rechaza esa explicación. Alejandra Quintos afirmó que otra madre de familia le reveló que su hija presuntamente sufrió agresiones dentro del plantel.

Refugios improvisados de lona, sacos de arena, cajas de madera, botas, mochilas, cascos y equipo militar en un campamento selvático con niebla.
Un exalumno aseguró en redes sociales que durante su estancia en la academia sufrió presuntos maltratos físicos y psicológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esa mamá me dijo que le hicieron cosas horribles a Dafne hasta que la aislaron porque ella ya no podía”, aseguró.

Hasta ahora, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades ministeriales y forma parte de los hechos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

Exalumno denuncia presuntos abusos en la academia

Mientras el caso cobraba relevancia nacional, un hombre identificado en Facebook como Charlie King, quien aseguró haber sido alumno de la academia militarizada, publicó un mensaje en el que afirmó que no le sorprendía lo ocurrido.

“Como ex alumno de esta supuesta institución debo decir que no me sorprende que haya pasado algo así. Lamento mucho lo sucedido, es muy triste, pero también invito a todos los ex alumnos a que platiquen los malos tratos físicos y psicológicos que recibieron”, escribió.

En su publicación, el exestudiante sostuvo que él y otros alumnos habrían sido víctimas de presuntos abusos cometidos por personas a quienes identificó como los hermanos Ponce.

Incluso aseguró que utilizaban diversos objetos para golpear a los estudiantes.

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
La familia de la adolescente realizará una segunda necropsia y exige que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esas barras y paletas que usaban eran más un disfraz similar a los de un payaso”, señaló.

Asimismo, cuestionó el nombre y la imagen de la academia al afirmar que hacen referencia al almirante alemán Karl Dönitz, quien sucedió a Adolf Hitler durante los últimos días del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, expresó sus condolencias a la familia de Dafne y manifestó su respaldo a las exigencias de justicia.

Hasta el momento, las acusaciones realizadas por el exalumno corresponden a señalamientos difundidos en redes sociales y no han sido confirmadas por la Fiscalía de Tamaulipas.

Fiscalía mantiene investigación por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó que abrió una carpeta de investigación y que todas las diligencias se realizan bajo el protocolo de feminicidio.

Durante las primeras horas del viernes, agentes de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razón de Género (FENAM) realizaron diligencias dentro de las instalaciones de la academia como parte de la integración de la carpeta de investigación.

Hasta ahora, la autoridad ministerial no ha informado oficialmente la causa de muerte de la adolescente ni ha dado a conocer si existen personas detenidas.

Por su parte, Alejandra Quintos anunció que contratará peritos particulares para realizar una segunda necropsia, al considerar que es necesario contar con un análisis independiente.

Además, otros padres de familia comenzaron a organizarse para presentar denuncias penales contra el propietario y personal de la academia.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia insiste en que se esclarezca cómo murió Dafne dentro del campamento militarizado y se determinen las responsabilidades correspondientes, mientras las recientes denuncias de un exalumno agregan un nuevo elemento de contexto que las autoridades deberán valorar durante el desarrollo de la indagatoria.

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