Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.

Este 27 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum junto a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, inauguraron la planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador del ganado en Metapa de Domínguez, Chiapas.

La biofábrica comenzará operaciones este 28 de junio y proyecta alcanzar una producción de 100 millones de moscas por semana a finales de 2026, con miras a una eventual ampliación a 120 millones semanales.

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El gobierno de Estados Unidos anunció una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para la operación del complejo y para reforzar los mecanismos de prevención, control y erradicación del gusano barrenador en ambos países.

La planta producirá 28 millones de moscas por semana desde mediados de julio

Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.

La biofábrica de Metapa de Domínguez operará de forma escalonada, para mediados de julio alcanzará una producción de 28 millones de moscas estériles semanales, cifra que aumentará gradualmente hasta llegar a los 100 millones a finales de 2026. Una vez cumplida esa capacidad máxima, los especialistas del Senasica evaluarán la posibilidad de ampliar la producción a 120 millones por semana.

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La planta de Chiapas sumará su producción a la de Pacora, Panamá, que opera a su máxima capacidad -100 millones de moscas estériles semanales- desde 2024 para abastecer de material biológico a Centroamérica y, posteriormente, a México y Estados Unidos.

La estrategia de control avanzará del norte al sur del continente, con el objetivo de confinar nuevamente la plaga en el Tapón del Darién, la selva densa ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia.

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Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.

Cómo funciona la Técnica del Insecto Estéril

La liberación de moscas estériles es el componente central de la Técnica del Insecto Estéril (TIE), pero no opera de forma aislada. Las liberaciones se realizan únicamente en zonas con baja densidad de la plaga, porque se requieren al menos 10 machos estériles por cada mosca silvestre para que la técnica sea efectiva.

Las medidas complementarias que acompañan a la TIE incluyen:

Detección y curación de heridas en animales de sangre caliente

Atención a notificaciones y vigilancia epidemiológica

Regulación de la movilización de ganado

Capacitación a productores y a la población en general

Promoción de la notificación ciudadana

El conjunto de estas acciones busca disminuir las poblaciones de moscas y generar datos que permitan evaluar el funcionamiento adecuado de la técnica.

Gusano barrenador: gobierno federal espera producir 100 millones de moscas estériles por semana a finales de 2026.

Más de 5.3 millones de cabezas de ganado inspeccionadas desde noviembre de 2024

El primer caso de gusano barrenador del ganado en México se detectó el 21 de noviembre de 2024 en Catazajá, Chiapas. Desde entonces, la estrategia coordinada entre el Senasica, las Oficinas de Representación de Agricultura en los estados y el sector ganadero ha permitido inspeccionar más de 5.3 millones de cabezas de ganado y verificar 84 mil cargamentos.

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En ese periodo se liberaron casi 7 mil millones de moscas estériles con el apoyo de más de 2 mil especialistas veterinarios y técnicos en campo. A ellos se sumaron más de 400 mil sembradoras y sembradores del campo, quienes instalaron 578 mil trampas artesanales para capturar 13 millones de moscas. Más de 4 mil técnicos del programa Sembrando Vida participaron en la vigilancia de la plaga.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, anunció que en coordinación con los secretarios de Agricultura de los 32 estados se impulsará una nueva estrategia nacional de prevención, control y erradicación del gusano barrenador, con seguimiento a las acciones de difusión, capacitación, vigilancia y regulación de la movilización de ganado.

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México y Estados Unidos lanzan planta de moscas en Chiapas para combatir el gusano barrenador. (X - @Claudiashein)

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, destacó el tiempo de construcción de la planta y reconoció a Sheinbaum como aliada en el esfuerzo conjunto:

“Nuestros países han vencido esta plaga anteriormente, hace 40 o 50 años, y lo vamos a volver a hacer gracias al trabajo extraordinario que vamos a llevar a cabo con esta planta”. El embajador Johnson señaló que el proyecto es reflejo de que “cuando trabajamos juntos tenemos resultados para todos nuestros pueblos”.

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