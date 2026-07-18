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Cadillac revela el verdadero problema que frena a Checo Pérez en el GP de Bélgica 2026

Nick Chester, director técnico de Cadillac, detalló cuál es el aspecto que más preocupa al equipo tras las prácticas del viernes en Spa-Francorchamps

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(REUTERS/Christian Hartmann)
(REUTERS/Christian Hartmann)

El Gran Premio de Bélgica representa uno de los mayores retos para Cadillac en su temporada debut en la Fórmula 1.

Aunque el nuevo alerón delantero ha dejado sensaciones positivas, el equipo todavía enfrenta dificultades para encontrar el equilibrio ideal del monoplaza, especialmente en uno de los sectores más exigentes del circuito de Spa-Francorchamps, donde Sergio “Checo” Pérez ha tenido complicaciones.

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De acuerdo con Nick Chester, director técnico de Cadillac, el principal objetivo del equipo será optimizar la gestión de la energía híbrida para mejorar el rendimiento del MAC-26 tanto en la clasificación como en la carrera, con la esperanza de acercarse nuevamente a la Q2.

El nuevo alerón convence a Cadillac

(REUTERS/Sarah Meyssonnier)
(REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Cadillac estrenó un nuevo alerón delantero en los autos de Checo Pérez y Valtteri Bottas, una pieza con cambios importantes respecto a la utilizada al inicio de la temporada.

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Según explicó Chester a Motorsport, las modificaciones no se limitan al diseño exterior, sino que también alteran el flujo de aire alrededor del monoplaza.

“Es bastante diferente en el sentido de que la base del cambio en los endplates, los deflectores cambiaron, por lo que toda la estructura del flujo de aire alrededor es muy distinta a la del inicio de año”.

El ingeniero señaló que dentro del equipo están “razonablemente contentos” con el comportamiento mostrado por el nuevo paquete aerodinámico durante la jornada del viernes.

La batería, el principal problema para Checo Pérez

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

Más allá de las mejoras aerodinámicas, Cadillac detectó que el mayor desafío está en la gestión del sistema híbrido a lo largo de los más de siete kilómetros del circuito belga.

Chester explicó que cada escudería está utilizando diferentes estrategias para administrar el despliegue de energía en distintos puntos de la pista.

“Sí, definitivamente, estás viendo en toda la parrilla que los equipos hacen un despliegue diferente al entrar y salir de la curva 10. Algunos están cambiando un poco lo que hacen hacia la curva 1 en comparación con la cima de la colina. Así que hay una variedad de enfoques distintos”.

Esa situación ha impactado directamente el trabajo de Checo, quien busca conservar suficiente energía para afrontar el último sector del circuito, uno de los puntos donde más tiempo pierde el equipo.

“Quizás no sean enormemente diferentes, pero hay sutilezas en lo que cada quien hace a lo largo de la vuelta. Checo dijo las mismas cosas. Ha estado tratando de asegurarse de tener suficiente despliegue en el último sector, porque eso ha sido complicado. Es algo en lo que trabajar para mañana. Pero creo que todos los equipos estarán jugando con eso esta noche”, concluyó Chester.

Con estos ajustes, Cadillac espera encontrar una mejor puesta a punto para que Pérez y Bottas puedan ser más competitivos durante el resto del fin de semana en Spa-Francorchamps.

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