Ciencia

Un estudio sugiere que la diversidad de insectos en el planeta podría ser mucho mayor de lo que se pensaba

Un equipo de científicos estimó que la mayoría aún no fue identificada, lo que dificulta los esfuerzos para protegerlas y conservarlas

Guardar
Google icon
El estudio estima que la Tierra alberga entre 14 y 20 millones de especies de insectos
El estudio estima que la Tierra alberga entre 14 y 20 millones de especies de insectos

Un grupo internacional de científicos sostiene que la Tierra podría albergar entre 14 y 20 millones de especies de insectos, una cantidad que multiplica por tres otras cifras. Este dato proviene de una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La investigación advierte que la mayoría de esos insectos permanece sin identificar, lo que representa un desafío para su protección y conservación.

El equipo, liderado por Laura Melissa Guzman, profesora asistente de entomología en Cornell University, utilizó análisis genéticos y modelos estadísticos avanzados para estimar la verdadera magnitud de la diversidad de insectos.

PUBLICIDAD

Los científicos analizaron más de 1,6 millones de ejemplares recolectados en una región protegida de Costa Rica. Los resultados sugieren que la diversidad de estos animales ha sido subestimada de manera sistemática durante décadas.

Globo terráqueo, lupa con siluetas de insectos, gráficos de barras, texto e iconos que ilustran datos sobre la diversidad de insectos y su estimación global.
La investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences replantea cálculos aceptados durante más de cuarenta años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El muestreo en Costa Rica: ADN y trampas para insectos

La investigación se centró en el Área de Conservación Guanacaste, una zona protegida del noroeste de Costa Rica que abarca 169.000 hectáreas (417.000 acres). En ese entorno, los científicos instalaron quince trampas Malaise, dispositivos similares a tiendas de campaña que capturan insectos voladores en diferentes hábitats: bosque seco, bosque nuboso y selva lluviosa.

PUBLICIDAD

Durante casi siete décadas-trampa combinadas, estas trampas recolectaron 1.633.855 ejemplares. Tras analizar los códigos de barras de ADN, el equipo identificó 53.945 especies distintas usando el sistema BIN, que permite agrupar organismos con características genéticas similares.

Guzman subrayó la importancia de este hallazgo: “No podemos proteger especies si no sabemos que existen, y para entender la biodiversidad de nuestro planeta es importante saber cuántas hay”.

Varias hormigas de color marrón rojizo rodean una larva de mariposa verde sobre el tallo de una planta, con hojas verdes desenfocadas al fondo.
El equipo analizó más de 1,6 millones de ejemplares recolectados en una zona protegida de Costa Rica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo reconoció que ni siquiera ese enorme esfuerzo de muestreo reflejaba la totalidad de la diversidad local. Para corregir ese submuestreo, se enfocaron en un grupo específico: las avispas parasitoides del subgrupo Microgastrinae, que depositan sus huevos dentro de orugas.

La combinación de tres métodos de recolección permitió identificar 1.414 especies de microgastrinas, pero el modelo estadístico elevó la estimación mínima real a 2.394 especies.

Usando la diferencia entre lo observado y lo estimado, los científicos calcularon una razón de submuestreo y la aplicaron a todos los insectos del área, lo que arrojó una riqueza estimada de 332.846 especies solo en Guanacaste, con un intervalo de confianza entre 306.847 y 364.963 especies.

Tres científicos con batas y gafas de seguridad observan luciérnagas dentro de un tanque de vidrio y varios frascos, con equipos de laboratorio y un monitor de computadora.
Las trampas Malaise capturan insectos voladores en bosque seco, bosque nuboso y selva lluviosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para trasladar estos datos locales a una escala global, el equipo utilizó referencias cruzadas con otros grupos animales, especialmente árboles, mamíferos y anfibios. Compararon la diversidad registrada en Guanacaste con las estimaciones mundiales de especies de árboles (alrededor de 73.000 especies), polillas satúrnidas y otros organismos.

El resultado de estas extrapolaciones fue contundente: la cifra global más representativa alcanzó los 20,3 millones de especies de insectos. Cuando se aplicaron otros modelos, el rango osciló entre 14,2 millones y 20,3 millones, con una media de 17,3 millones.

El propio estudio aclara que este cálculo es conservador y podría estar por debajo de la realidad, ya que existen numerosos sesgos que tienden a subestimar la diversidad.

Entre los factores que podrían reducir la estimación se encuentran las limitaciones de las trampas Malaise, que no capturan todos los tipos de insectos, la imposibilidad de acceder a las copas de los árboles y las dificultades técnicas para obtener ADN de todos los ejemplares.

Consecuencias para la conservación y advertencias de los autores

El muestreo identificó 53.945 especies distintas en el Área de Conservación Guanacaste (University of Guelph, Ontario, Canada).
El muestreo identificó 53.945 especies distintas en el Área de Conservación Guanacaste (University of Guelph, Ontario, Canada).

Laura Melissa Guzman señaló que los resultados del estudio muestran “una gran cantidad de insectos no descritos, los que no tienen nombre”. La investigadora advirtió: “Con los informes recientes sobre disminuciones de insectos, podría haber muchas especies en declive que ni siquiera hemos descubierto”.

Además, el trabajo contó con la colaboración de quince especialistas, entre ellos Robert Colwell, profesor de investigación distinguido de la University of Connecticut y entomólogo del Museo de Historia Natural de la University of Colorado, y Michael Sharkey, profesor emérito de la University of Kentucky.

La investigación subraya la urgencia de avanzar en la identificación de nuevas especies como paso fundamental para su protección, ya que la mayoría sigue sin nombre ni descripción científica.

El desconocimiento de esa diversidad complica los esfuerzos para evaluar su estado y diseñar estrategias eficaces de conservación.

Temas Relacionados

InsectosBiodiversidadConservación de especiesCosta Ricaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudios revelan que el parto en los primates puede ser más difícil que en los humanos

Nuevas investigaciones muestran que la complejidad anatómica y los riesgos asociados al nacimiento afectan a múltiples especies, desafiando la idea de que el parto humano es el más complicado

Estudios revelan que el parto en los primates puede ser más difícil que en los humanos

Un estudio español descubrió variantes genéticas ocultas de la bacteria que causa la tuberculosis

Identificaron alteraciones en el ADN del patógeno que los métodos habituales no podían detectar. Cómo hallaron que el patógeno muta un 44% más rápido de lo calculado

Un estudio español descubrió variantes genéticas ocultas de la bacteria que causa la tuberculosis

Un estudio encontró hielo extremadamente puro en una luna de Júpiter

Observaciones realizadas entre 2011 y 2024 detectaron un indicio consistente con una corteza de agua congelada excepcionalmente limpia

Un estudio encontró hielo extremadamente puro en una luna de Júpiter

Cómo es el hidrogel inyectable que logró cerrar heridas en 72 horas en pruebas de laboratorio

Lo desarrollan científicos de Brasil y Estados Unidos. Los ensayos mecánicos indicaron que la sustancia fluye bajo presión a través de un calibre fino y recupera su consistencia, un requisito clave para un uso clínico en procedimientos con mínima intervención

Cómo es el hidrogel inyectable que logró cerrar heridas en 72 horas en pruebas de laboratorio

Una expedición científica descubrió 31 nuevas especies marinas en las costas de Brasil

Investigadores a bordo del buque Falkor (too), operado por el Schmidt Ocean Institute, identificaron en tiempo récord animales nunca antes registrados en aguas profundas del Atlántico Sur. Es una campaña similar a la liderada por expertos argentinos del CONICET en el cañón Mar del Plata

Una expedición científica descubrió 31 nuevas especies marinas en las costas de Brasil
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

Comunidad de Punta de Mita pide no adelantar victoria luego de que Semarnat reconociera irregularidades en playa Las Cocinas

Un descubrimiento alimentó la esperanza de la familia del niño argentino que buscan entre los escombros en Venezuela: “Mucha fe”

Fijaron fecha para la Junta Médica que investigará la muerte de Silvina Luna

Topos México satura dos acopios para Venezuela y habilita uno nuevo: “Gracias por tu solidaridad”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué hace tanto calor en Panamá? Tres fenómenos coinciden y elevan la sensación térmica

¿Por qué hace tanto calor en Panamá? Tres fenómenos coinciden y elevan la sensación térmica

Hinchas mexicanos rodearon el hotel de Ecuador

El pasaporte de Estados Unidos queda fuera de los diez más poderosos del mundo: estos son los países que lideran el ranking

La nicaragüense con ojos de lince que tumbó el gol de la victoria de Alemania en el Mundial 2026

Australia aumentará las sanciones a las plataformas que permitan el acceso de menores a redes sociales

ENTRETENIMIENTO

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se reporta la construcción de un castillo dentro del Madison Square Garden para el magno evento

Murió Michael Byrne, actor de “Indiana Jones 3” y “Harry Potter”

La reacción de Kristen Stewart ante un hombre en el escenario que desató la polémica en redes

Melissa Gilbert lanza un llamado a padres de niños actores tras la muerte de Daveigh Chase: “Pierden de vista cuál es su verdadera responsabilidad”

Cara Delevingne confirmó que tuvo un romance con Amber Heard durante el divorcio con Johnny Depp: “Estaba bastante enloquecido por los celos”