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Los mejores ejercicios para fortalecer espalda baja y aminorar los dolores

Así puedes ejercitar esta zona del cuerpo y olvidarte de las molestias

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Ilustración de acuarela de mujer sentada en silla de oficina con manos en la espalda baja que muestra tonos rojizos, un laptop y una taza en el escritorio.
El dolor de espalda baja suele ser muy molesto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de espalda baja es uno de los padecimientos más comunes entre adultos mexicanos y también uno de los más prevenibles.

La causa más frecuente no es una lesión grave sino músculos débiles: cuando los glúteos, el core y los erectores espinales no tienen suficiente fuerza para sostener la columna, la zona lumbar absorbe una carga que no le corresponde y responde con tensión, inflamación y dolor.

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La buena noticia es que la mayoría de los ejercicios que más ayudan no requieren equipo, se hacen en el suelo y toman menos de 20 minutos.

La evidencia clínica respalda un enfoque en tres frentes: movilidad para liberar la tensión acumulada, estabilidad para activar los músculos profundos que sostienen la columna, y fuerza para que esos músculos aguanten la carga del día a día. Practicarlos 3 a 5 veces por semana produce mejoras perceptibles en pocas semanas.

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Ejercicios de movilidad: el primer paso para liberar la tensión lumbar

Una mujer con top deportivo turquesa y shorts negros realiza la postura Gato-Vaca sobre una colchoneta gris en una habitación con piso de madera y plantas.
Ejercicio gato-vaca, ideal para aliviar el dolor de la lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de fortalecer, la columna necesita moverse. Estos ejercicios reducen la rigidez, mejoran la circulación en los tejidos y preparan los músculos para el trabajo de estabilidad y fuerza.

  • Basculación pélvica: acostado boca arriba con rodillas flexionadas a 90 grados y pies apoyados, contraer abdomen y glúteos para aplanar la curva lumbar contra el suelo. Sostener 5 segundos y soltar. 10 repeticiones. Es la base para aprender a proteger la columna con el core.
  • Gato-vaca (cat-cow): en cuatro puntos de apoyo, alternar entre arquear la espalda hacia el techo —contrayendo abdomen y metiendo la cabeza— y dejar caer el abdomen hacia el suelo levantando la cabeza. Movimiento lento, guiado por la respiración. 10 repeticiones en cada dirección.
  • Rodillas al pecho: acostado boca arriba, llevar ambas rodillas simultáneamente hacia el tórax, sujetarlas con las manos y mantener 10 segundos. No despegar los hombros del piso. Estira los músculos paravertebrales y la zona glútea con profundidad.
  • Rotación de columna: acostado boca arriba con brazos en cruz y rodillas flexionadas, dejar caer ambas piernas hacia un lado lentamente, regresar al centro y repetir hacia el otro. 10 repeticiones por lado.

Mantener cada posición entre 20 y 30 segundos en los estiramientos, sin forzar el rango de movimiento, produce mejoras en la movilidad en pocas sesiones.

Ejercicios de estabilidad: activar el core para proteger la columna

Mujer realizando el ejercicio bird dog sobre una colchoneta en un gimnasio. Se apoya en rodilla y mano, con el brazo derecho y la pierna izquierda extendidos.
Ejercicio perro pájaro, para mejorar el core, el equilibrio y, por tanto, la lumbar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El core no es solo el abdomen. Incluye los músculos profundos que rodean la columna como un corsé natural: transverso abdominal, multífidos, suelo pélvico y oblicuos. Cuando esos músculos trabajan bien, la lumbar deja de ser el punto débil de la cadena.

  • Bird-dog: en cuatro puntos de apoyo, extender simultáneamente el brazo izquierdo hacia adelante y la pierna derecha hacia atrás, manteniendo la cadera nivelada. Sostener 5 segundos, bajar con control y alternar lados. 10 repeticiones por lado. Mejora el equilibrio y la estabilidad sin cargar la columna.
  • Plancha frontal: apoyado sobre codos y puntas de los pies, mantener el cuerpo en línea recta contrayendo el abdomen. Empezar con 20 segundos e ir aumentando. No dejar caer la cadera ni elevarla.
  • Plancha lateral: apoyado sobre un codo y el borde del pie, levantar la cadera formando una línea recta. Sostener 20 segundos por lado. Activa los oblicuos y los estabilizadores laterales de la columna.
  • Superman: acostado boca abajo con brazos extendidos al frente, levantar simultáneamente brazos y piernas entre 10 y 15 centímetros del suelo. Mantener 5 segundos y bajar con control. 10 repeticiones. Fortalece los erectores espinales y los glúteos.

Ejercicios de fuerza: puente de glúteos y peso muerto para la cadena posterior

Mujer con top blanco y calza beige sobre colchoneta azul, realizando el ejercicio de puente de glúteos en dos fases. Abdomen, glúteos e isquiotibiales están resaltados en rojo.
Ejercicio de puente de glúteos, da fuerza y soporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cadena posterior —glúteos, isquiotibiales y erectores espinales— es la que sostiene la postura erguida y protege la lumbar durante las actividades cotidianas. Fortalecerla reduce la sobrecarga en los discos intervertebrales.

  • Puente de glúteos: acostado boca arriba con rodillas flexionadas y pies apoyados, apretar glúteos y levantar la cadera hasta formar una línea recta desde hombros hasta rodillas. Sostener 1 o 2 segundos en la cima y bajar vértebra por vértebra. 10 a 15 repeticiones. Hacer este ejercicio todos los días mejora la movilidad de cadera y alivia la tensión lumbar.
  • Peso muerto con mancuerna o pesa rusa: de pie con los pies al ancho de caderas, mantener el pecho erguido y llevar las caderas hacia atrás flexionando ligeramente las rodillas mientras se baja el peso hacia el suelo. Empujar con los talones para volver a la posición erguida. 8 a 12 repeticiones. Fortalece toda la cadena posterior con carga progresiva.
  • Buenos días sentado: en una silla firme con los pies apoyados, bajar el tronco lentamente hacia adelante manteniendo la espalda recta y doblando en la cadera —no en la cintura—. Regresar a posición erguida. 10 repeticiones. Útil para quienes pasan muchas horas sentados.

Estos tres grupos de ejercicios se complementan: la movilidad libera, la estabilidad protege y la fuerza previene. Ejecutarlos de forma secuencial en una misma sesión de 15 a 20 minutos produce el mayor beneficio sobre el dolor lumbar crónico de origen muscular.

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