Los mejores ejercicios para fortalecer espalda baja y aminorar los dolores

El dolor de espalda baja es uno de los padecimientos más comunes entre adultos mexicanos y también uno de los más prevenibles.
La causa más frecuente no es una lesión grave sino músculos débiles: cuando los glúteos, el core y los erectores espinales no tienen suficiente fuerza para sostener la columna, la zona lumbar absorbe una carga que no le corresponde y responde con tensión, inflamación y dolor.
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La buena noticia es que la mayoría de los ejercicios que más ayudan no requieren equipo, se hacen en el suelo y toman menos de 20 minutos.
La evidencia clínica respalda un enfoque en tres frentes: movilidad para liberar la tensión acumulada, estabilidad para activar los músculos profundos que sostienen la columna, y fuerza para que esos músculos aguanten la carga del día a día. Practicarlos 3 a 5 veces por semana produce mejoras perceptibles en pocas semanas.
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Ejercicios de movilidad: el primer paso para liberar la tensión lumbar
Antes de fortalecer, la columna necesita moverse. Estos ejercicios reducen la rigidez, mejoran la circulación en los tejidos y preparan los músculos para el trabajo de estabilidad y fuerza.
- Basculación pélvica: acostado boca arriba con rodillas flexionadas a 90 grados y pies apoyados, contraer abdomen y glúteos para aplanar la curva lumbar contra el suelo. Sostener 5 segundos y soltar. 10 repeticiones. Es la base para aprender a proteger la columna con el core.
- Gato-vaca (cat-cow): en cuatro puntos de apoyo, alternar entre arquear la espalda hacia el techo —contrayendo abdomen y metiendo la cabeza— y dejar caer el abdomen hacia el suelo levantando la cabeza. Movimiento lento, guiado por la respiración. 10 repeticiones en cada dirección.
- Rodillas al pecho: acostado boca arriba, llevar ambas rodillas simultáneamente hacia el tórax, sujetarlas con las manos y mantener 10 segundos. No despegar los hombros del piso. Estira los músculos paravertebrales y la zona glútea con profundidad.
- Rotación de columna: acostado boca arriba con brazos en cruz y rodillas flexionadas, dejar caer ambas piernas hacia un lado lentamente, regresar al centro y repetir hacia el otro. 10 repeticiones por lado.
Mantener cada posición entre 20 y 30 segundos en los estiramientos, sin forzar el rango de movimiento, produce mejoras en la movilidad en pocas sesiones.
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Ejercicios de estabilidad: activar el core para proteger la columna
El core no es solo el abdomen. Incluye los músculos profundos que rodean la columna como un corsé natural: transverso abdominal, multífidos, suelo pélvico y oblicuos. Cuando esos músculos trabajan bien, la lumbar deja de ser el punto débil de la cadena.
- Bird-dog: en cuatro puntos de apoyo, extender simultáneamente el brazo izquierdo hacia adelante y la pierna derecha hacia atrás, manteniendo la cadera nivelada. Sostener 5 segundos, bajar con control y alternar lados. 10 repeticiones por lado. Mejora el equilibrio y la estabilidad sin cargar la columna.
- Plancha frontal: apoyado sobre codos y puntas de los pies, mantener el cuerpo en línea recta contrayendo el abdomen. Empezar con 20 segundos e ir aumentando. No dejar caer la cadera ni elevarla.
- Plancha lateral: apoyado sobre un codo y el borde del pie, levantar la cadera formando una línea recta. Sostener 20 segundos por lado. Activa los oblicuos y los estabilizadores laterales de la columna.
- Superman: acostado boca abajo con brazos extendidos al frente, levantar simultáneamente brazos y piernas entre 10 y 15 centímetros del suelo. Mantener 5 segundos y bajar con control. 10 repeticiones. Fortalece los erectores espinales y los glúteos.
Ejercicios de fuerza: puente de glúteos y peso muerto para la cadena posterior
La cadena posterior —glúteos, isquiotibiales y erectores espinales— es la que sostiene la postura erguida y protege la lumbar durante las actividades cotidianas. Fortalecerla reduce la sobrecarga en los discos intervertebrales.
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- Puente de glúteos: acostado boca arriba con rodillas flexionadas y pies apoyados, apretar glúteos y levantar la cadera hasta formar una línea recta desde hombros hasta rodillas. Sostener 1 o 2 segundos en la cima y bajar vértebra por vértebra. 10 a 15 repeticiones. Hacer este ejercicio todos los días mejora la movilidad de cadera y alivia la tensión lumbar.
- Peso muerto con mancuerna o pesa rusa: de pie con los pies al ancho de caderas, mantener el pecho erguido y llevar las caderas hacia atrás flexionando ligeramente las rodillas mientras se baja el peso hacia el suelo. Empujar con los talones para volver a la posición erguida. 8 a 12 repeticiones. Fortalece toda la cadena posterior con carga progresiva.
- Buenos días sentado: en una silla firme con los pies apoyados, bajar el tronco lentamente hacia adelante manteniendo la espalda recta y doblando en la cadera —no en la cintura—. Regresar a posición erguida. 10 repeticiones. Útil para quienes pasan muchas horas sentados.
Estos tres grupos de ejercicios se complementan: la movilidad libera, la estabilidad protege y la fuerza previene. Ejecutarlos de forma secuencial en una misma sesión de 15 a 20 minutos produce el mayor beneficio sobre el dolor lumbar crónico de origen muscular.
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