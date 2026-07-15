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Julieta Venegas y Porter llegan a Edomex con el Festival Amigo 2026: fecha y cómo conseguir tus boletos

La sexta edición del Festival Amigo aterriza en el Estado de México; consulta la fecha, la sede y los detalles para adquirir tus boletos

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Dos carteles publicitarios. Uno con Julieta Venegas y su nombre. El otro con el grupo Porter y su nombre. Ambos tienen el logo "FA Festival Amigo 2026"
Julieta Venegas y Porter anuncian su participación en el Festival Amigo 2026. (Festival Amigo)

El Festival Amigo 2026 anunció a través de redes sociales la participación de Julieta Venegas, Porter y otros artistas internacionales para su sexta edición en el Estado de México.

Los boletos estarán disponibles a partir del 16 de julio a las 10:00 horas a través de Boletia.

El evento convoca a figuras de la música alternativa de México y Latinoamérica, con el objetivo de acercar conciertos de gran formato a la entidad mexiquense.

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Hasta ahora, el cartel oficial y los horarios no han sido revelados, por lo que se recomienda estar atento a las redes sociales del festival para futuras actualizaciones.

Porter y Julieta Venegas encabezan el cartel

Julieta Venegas es la primera artista confirmada para esta edición. Su regreso al Estado de México forma parte del objetivo del festival de presentar intérpretes consolidados en su cartel.

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Porter, banda de Guadalajara, llega al festival con más de veinte años de carrera. Se espera que la agrupación toque en vivo su disco más reciente, titulado ‘Rituales’.

Este álbum marca la evolución de un proyecto que incluye discos reconocidos como ‘Las Batallas’ y ‘La Historia Sin Fin’.

Porter ha tenido presencia en foros como el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional, donde han ofrecido conciertos ante miles de personas.

Fármacos y la apuesta internacional

La agrupación chilena Fármacos se suma al festival, liderada por Diego Ridolfi.

Desde 2016, la banda gana reconocimiento en la escena alternativa latinoamericana con temas como ‘Conocer Tu Mundo’ y ‘Amor y Porno’.

En México, Fármacos ha encontrado una base de seguidores creciente y ha realizado presentaciones en recintos como Bajo Circuito, Foro Indie Rocks y el Lunario del Auditorio Nacional.

Disco Bahía y Los Amigos Invisibles completan la lista de confirmados hasta el momento.

Ambas propuestas se suman a la diversidad sonora que caracteriza al festival, enfocada en reunir proyectos nacionales consolidados junto a nuevas voces del panorama musical.

La organización del festival ha subrayado que el cartel oficial completo y los horarios de los shows aún no están disponibles.

Cuándo y dónde será el Festival Amigo 2026: detalles del acceso

El Festival Amigo 2026 se llevará a cabo el 7 de noviembre de 2026 en el Campo Los Alcanfores, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Los accesos para esta sexta edición estarán disponibles a partir de las 10:00 horas del 16 de julio.

La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma Boletia. La organización recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que en ediciones anteriores la demanda ha sido alta.

El festival nació en febrero de 2020 con la intención de acercar conciertos de gran formato al público del Estado de México.

Actualmente se ha consolidado como un espacio para el encuentro de distintas generaciones y propuestas musicales, con la meta de fortalecer la escena alternativa en la región.

En la edición 2025 del Festival Amigo participaron artistas destacados de la escena musical en español.

El cartel incluyó a Siddhartha, Sabino, Inspector, Charles Ans, Caloncho, Jumbo, Liquits, Clubz, Technicolor Fabrics y Valeria Dávila.

Diversidad musical y próximas confirmaciones

Este año, el festival refuerza su compromiso con la escena musical alternativa al reunir artistas de distintas trayectorias y propuestas emergentes, ofreciendo al público del Estado de México una experiencia diversa.

Para quienes buscan vivir una jornada musical fuera del circuito tradicional, el Festival Amigo representa una oportunidad para disfrutar de conciertos en un formato accesible y cercano.

La organización mantiene abierta la expectativa en torno a nuevas confirmaciones y la revelación de los horarios.

Se recomienda consultar los canales oficiales para asegurar acceso a boletos, conocer recomendaciones de acceso y recibir avisos importantes sobre la logística del evento.

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