Franco Escamilla se convierte en el primer comediante mexicano en dar show en el Madison Square Garden

Desde Roma, el comediante, anunció su presentación en el Madison Square Garden. (Video: Instagram/francoescamillaoficial)

El comediante regiomontano, Franco Escamilla, compartió en sus redes sociales que tendrá una presentación en el Madison Square Garden con su show “El Juicio”

Esto lo convierte en el primer comediante mexicano en presentarse en el escenario principal de dicho recinto.

¿Cuándo se llevará a cabo el show?

El show se llevará a cabo el 9 de julio de 2027, en el Madison Square Garden, Nueva York. El comediante esta listo para sumar otro de los recintos más emblemáticos a su trayectoria.

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Por lo que con un video desde Roma, anunció la presentación, asegurando que no aguantaba la emoción y decidió compartir la noticia con todos sus seguidores.

“Raza, andamos en Roma. Quería darle una noticia porque ya no me aguataba las ganas. Próximo 9 de julio 2027, en Nueva York, Franco Escamilla en Madison Square Garden”, mencionó el comediante en su video.

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Además de pedirle a todos sus seguidores que aparten el día, ya que no pueden faltar.

“Apunten la fecha, sepárenla, nada de que se murió tu mamá, vamos a ir a ver ”El Juicio" en Madison Square Garden", concluyo Franco Escamilla.

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Franco Escamilla se convierte en el primer comediante mexicano en presentarse en el Madison Square Garden. REUTERS/Henry Romero

¿Cuál fue la reacción de sus seguidores?

El comediante que se encuentra dando una gira por Europa recibió felicitaciones por la gran notica.

“Algo bien, muchas felicidades”

“Felicidades compadrito, ahí estaremos”

“Con todo carnal, muchas felicidades, que sigan los éxitos”

Son algunos de los comentarios que se pueden encontrar felicitando al comediante.

El primero en la historia

Si bien, a lo largo de los años diversos artistas mexicano se han presentando en el recinto es la primera vez que un comediante mexicano pisa el recinto.

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Hasta ahora no existe registro alguno de un mexicano encabezando un show de comedia en la arena principal del Madison Square Garden, acto que lo coloca en los libros de historia del recinto.

¿Qué mexicanos se han presentado en el recinto?

Algunas de la celebridades que se han presentado en el Madison Square Garden son Luis Miguel, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Ana Gabriel, Maná y Peso Pluma.

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Todos ellos pertenecientes al mundo de la música, pero de igual forma, consolidando el nombre de México internacionalmente.

FOTO DE ARCHIVO: Franco Escamilla se presentará en el Madison Square Garden. REUTERS/Adam Gray/Archivo

¿Cuáles son sus presentaciones más importantes?

Franco Escamilla ha realizado varias presentaciones en escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los comediantes mexicanos de mayor proyección global. Cada gira marca una etapa clave en su carrera y representa un avance en la expansión del stand-up en español.

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La gira “Por la Anécdota” es una de las más emblemáticas en la trayectoria de Escamilla. Con este show se presentó en recintos de Estados Unidos, Europa, Japón y Australia, incluyendo funciones agotadas en ciudades como Los Ángeles, Londres, París, Barcelona y Tokio, lo que marca un hito para el stand-up mexicano fuera del país.

Entre 2018 y 2019, la gira “RPM” llevó a Franco Escamilla a escenarios de Hong Kong, Sídney, Melbourne, Israel, Dubái, Japón, Argentina, México y Estados Unidos.

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En febrero de 2020, Franco Escamilla se convierte en el primer comediante latino en presentarse en el Carnegie Hall de Nueva York. Este hecho representa un parteaguas en su carrera y abre la puerta a otros artistas hispanohablantes en recintos de alto prestigio internacional.

En México, Escamilla es el primer comediante que logra llenar el Auditorio Nacional y la Arena Ciudad de México, dos de los recintos más importantes del país.

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La gira “Payaso”, vigente entre 2019 y 2021, recorrió México, Estados Unidos y varios países europeos. Este tour incluyó presentaciones en ciudades de América Latina y Europa, ampliando la presencia de Escamilla en el circuito internacional.

Franco Escamilla se ha consolidado como uno de los comediantes más influyentes. (Difusión)

Entre 2021 y 2023, Franco Escamilla realizó la gira “Gaby”, con presentaciones en México, América Latina y Estados Unidos.

En una actuación conjunta, Escamilla realizó una presentación en inglés en el Staples Center de Los Ángeles junto al comediante estadounidense Gabriel Iglesias.

Este evento contribuyó a su reconocimiento en el mercado angloparlante y lo posicionó como figura del stand-up latino en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Franco Escamilla se ha presentado en recintos históricos, por lo que su presentación en el escenario principal del Madison Square Garden es la consolidación total de su carrera.