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Filtran uniforme de la Selección Mexicana Femenil para el Mundial 2027

El Tri femenil ya tendría lista su indumentaria si consigue el boleto a la justa mundialista del año entrante

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Cinco jugadoras de fútbol femenino con uniforme verde de México posan juntas. Llevan camisetas con números, shorts y calcetas. Fondo magenta con patrones
El Tri ya tiene su uniforme para el siguiente Mundial. (Jesús Avilés )

La Selección Mexicana Femenil comienza a generar expectativa rumbo a uno de los objetivos más importantes de su historia reciente. A varios meses de que se dispute el Campeonato Concacaf W 2026, certamen que definirá los boletos de la región para la Copa del Mundo de Brasil 2027, en redes sociales comenzó a circular la que sería la nueva indumentaria del combinado nacional.

Aunque no existe una confirmación oficial por parte de Adidas ni de la Federación Mexicana de Futbol, la filtración rápidamente llamó la atención por su propuesta visual y por llegar en un momento clave para el equipo dirigido por Pedro López.

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El Tri Femenil se pintaría rosa

La filtración fue dada a conocer por el sitio especializado Footy Headlines y posteriormente retomada por distintos medios, revelando el que sería el uniforme de visitante que utilizaría la Selección Mexicana Femenil en caso de clasificar a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Correspondería al uniforme de visita, según reportes. @Footy_Headlines
Correspondería al uniforme de visita, según reportes. @Footy_Headlines

El diseño apuesta por un llamativo color rosa mexicano como base, acompañado por un patrón floral tipo damasco en un tono más oscuro que recorre toda la camiseta.

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Además, incorpora detalles en negro, como las tradicionales tres franjas de Adidas sobre los hombros, mientras que el cuello presenta un acabado en tonos dorados o crema que le da un estilo diferente al utilizado en años recientes.

Otro de los elementos que más ha llamado la atención es el regreso del logotipo clásico Trefoil de Adidas, en sustitución del emblema moderno de la marca.

A ello se suma un escudo de México con inspiración retro, en el que aparece el águila acompañada únicamente por la palabra "México“, siguiendo la línea nostálgica que Adidas también utilizó en algunas de las equipaciones presentadas para el futbol internacional durante 2026.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la filtración. Ni la marca deportiva ni la FMF han confirmado que este sea el diseño definitivo, aunque el historial de aciertos de Footy Headlines en lanzamientos de uniformes ha provocado que la propuesta genere una amplia conversación entre aficionados y especialistas debido a su veracidad.

De acuerdo con la información que acompaña la filtración, la camiseta podría salir a la venta durante los primeros meses de 2027, previo al arranque del Mundial en Brasil.

México está a un triunfo de asegurar su lugar en Brasil 2027

El conjunto dirigido por Pedro López superó la fase preliminar de las eliminatorias de Concacaf como líder de su grupo y ahora disputará el Campeonato Concacaf W 2026, programado del 27 de noviembre al 5 de diciembre en Texas, Estados Unidos.

En el torneo participarán ocho selecciones: Estados Unidos y Canadá, que obtuvieron su lugar de forma automática, además de México y los cinco equipos clasificados desde la fase preliminar.

México Femenil no pudo clasificar en el Mundial pasado. (X/ @Miseleccionfem)
México Femenil no pudo clasificar en el Mundial pasado. (X/ @Miseleccionfem)

A diferencia de ediciones anteriores, el campeonato se disputará directamente bajo un formato de eliminación directa desde los cuartos de final.

El certamen otorgará cuatro boletos directos para la Copa Mundial de Brasil 2027, mismos que conseguirán las selecciones que alcancen las semifinales.

Además, habrá dos plazas para el repechaje intercontinental, las cuales se definirán mediante un torneo de reclasificación entre los equipos eliminados en cuartos de final.

Por ello, el panorama para el Tricolor es claro: una victoria sobre Haití el próximo 28 de noviembre aseguraría automáticamente su regreso a un Mundial, algo que no consigue desde la edición de Canadá 2015.

Aunque Estados Unidos continúa siendo el principal referente de la región y Canadá mantiene una plantilla de alto nivel, México llega como uno de los equipos más sólidos de Concacaf.

La posibilidad de estrenar un nuevo uniforme en Brasil 2027 todavía depende de que México consiga su clasificación en el Campeonato Concacaf W.

Sin embargo, la filtración ha servido para aumentar la expectativa alrededor de un equipo que atraviesa uno de sus mejores momentos en la última década y que está a un solo triunfo de asegurar su regreso a una Copa del Mundo.

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