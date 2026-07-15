Gala Montes arremete contra Pablo Chagra por rumores sobre su distanciamiento familiar

Gala Montes ataca a Pablo Chagra en redes sociales Foto: IG, galamontes

La actriz mexicana, Gala Montes, comenzó una batalla en redes sociales en contra del creado de contenido Pablo Chagra, esto tras las recientes noticias del distanciamiento entre Gala y su hermana Beba Montes.

La situación comenzó tras la información compartida por Gala Montes, en donde mencionaba que no ha logrado ver ni hablar con su sobrina Alabama desde hace meses.

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Todo esto después de un viaje familiar a Tailandia y Japón en el que la convivencia fue “normal”, relata la propia Gala Montes.

¿Cuál es la causa del distanciamiento?

Se rumora que el distanciamiento se dio a causa de la actitud de la actriz y en la etapa de la vida en que se encuentra su hermana.

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Chagra menciona que Beba Montes se encuentra feliz con su pareja Itzel Lechuga, mientras que Gala Montes mantiene una vida nocturna importante.

Lo que habría llevado a Beba Montes a tener un desencuentro y posterior distanciamiento con ella, decidiendo romper el contacto entre Gala y su sobrina.

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(Instagram/ @labebamontes)

Gala Montes contra Pablo Chagra

El tema llegó a las redes sociales de la actriz, donde comenzó a compartir mensajes respondiendo a los rumores del posible distanciamiento.

Escribiendo un mensaje que se especula esta dedicado a Pablo Chagra y sobre la información que ha compartido sobre el tema, esto por la relación de amistad que mantiene Chagra con Beba.

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“Decir que ‘Le contaron cosas del viaje’ y se espantó, por eso no permite que la vea son puras ¡MAMADAS! ¿Por qué nadie nos espantamos cuando se la llevaron al torito un lunes? ¿Verdad? Y salió a decir que había llevado a su hija a la escuela. ¿Quien mentirá? You full of shit", escribió Gala Montes.

La relación entre Beba y Chagra es cercana, por lo que Gala arremetió en contra del creador de contenido por la información que compartió, mencionando que lo “mandan” para hablar mal de Gala Montes.

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Gala Mones tes asegura que "mandan" a Pablo Chagra a que hable mal de ella. (Instagram)

Por su parte, Pablo Chagra, comentó que a él no le manda nadie, que únicamente es su amiga y alguien a quien aprecia, razón por la cual ha defendido su postura de apoyarla.

“La realidad es que no, nunca he atacado ni he dicho todo lo que sé, uno, porque hay cosas que se me han contado en confianza e intimidad”, aseguró Chagra.

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Chagra mencionó que “no tiene pelos en la legua” y que Gala Montes tiene problemas con todas las personas, por lo que no le sorprende que también busque problemas con él.

Mencionando que lo que tiene Gala es envidia a la relación que sostiene Beba Montes con Itzel Lechuga.

“Creo que aquí es un coraje de que su hermana está siendo feliz. Beba Montes está en una relación sana donde están construyendo una casa”

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Gala Montes menciona que Pablo Chagra es igual de "mmmm" que Itzel Lechuga, actual pareja de su hermana Beba (Captura de pantalla: X/GalaMontes2 )

¿Qué respondió Gala Montes?

Ante estas declaraciones de Pablo Chagra, la actriz, continúo compartiendo publicaciones en redes sociales atacando a Chagra y su hermana.

En estas publicaciones, Gala, asegura la historia que se esta compartiendo no es real y recalca varias situaciones para demostrar que la decisión de no dejarla ver a su sobrina es errónea.

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Para terminar mencionando que Pablo Chagra la apoyaba cuando ella se identificaba como lesbiana, sin embargo, ahora que se declaró abiertamente bisexual ya no tiene su apoyo.

Gala Montes arremete contra Pablo Chagra en redes sociales por comentarios sobre la relación con su hermana (Captura de pantalla: X/GalaMontes2 )

Asegurando que ella continuará hablando con la verdad a pesar de que la “crucifiquen” en redes sociales.

“Yo siempre fui BISEXUAL. Yo siempre hablé con la verdad y me crucificaron por ello voy a repetirlo. ¿No me morí verdad? ¡Aquí andamos y andaremos! Arre", escribió en redes sociales.

Gala montes mencionó que aunque la "crucifiquen" seguirá hablando con la verdad (Captura de pantalla: X/GalaMontes2 )

Por su parte, Beba Montes, no ha realizado declaraciones al respecto y prefiere mantenerse alejada del tema junto a su hija y su pareja.