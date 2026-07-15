Liga MX: estos son los partidos de la Jornada 1 que serán transmitidos en TV abierta

La primera Jornada del Apertura 2026 ofrecerá nueve juegos entre jueves y sábado buscando no empalmarse con la final del Mundial 2026 el 19 de julio. (X/ @LigaBBVAMX)

La expectativa no para de crecer entre los seguidores del futbol mexicano ante el regreso de la Liga MX y el inicio del Apertura 2026.

En esta ocasión, la programación de la Jornada 1 presenta una distribución inusual de las transmisiones, con la mayoría de los partidos reservados para canales de paga y plataformas digitales.

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Con una rivalidad histórica, Atlante y Necaxa traerán de nuevo la actividad a la Liga MX en el Estadio Victoria. (X/ @LigaBBVVAMX)

Esta decisión responde tanto a la coincidencia con la final del Mundial 2026 como a la saturación del calendario futbolístico nacional. En este contexto, sólo tres encuentros podrán disfrutarse en televisión abierta, lo que obliga a los aficionados a planificar cómo seguirán a sus equipos favoritos en el arranque del torneo.

Solamente tres partidos de la Jornada 1 irán por televisión abierta

Tres encuentros de la Jornada 1 del Apertura 2026 estarán disponibles de forma gratuita para la audiencia en México. El resto requerirá suscripción a servicios de paga o streaming.

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Viernes 17 de julio

FC Juárez vs Puebla 21:00 horas Azteca 7 y FOX One

Sábado 18 de julio

Pumas vs Pachuca 17:00 horas Canal 5 y TUDN

Monterrey vs Santos Laguna 19:00 horas Canal 5 y TUDN

Pumas vs Pachuca será uno de los pocos encuentros de la Jornada 1 que serán transmitidos por TV abierta, con el contexto de la reciente semifinal disputada en el Olímpico Universitario y la llegada de Esteban Solari al banquillo auriazul como elementos de expectativa.REUTERS/Henry Romero

De esta manera, para quienes no cuentan con televisión de paga, estos serán los únicos partidos accesibles sin costo por TV abierta durante el fin de semana.

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El resto de encuentros sólo se verán por paga o streaming

Seis partidos de la primera fecha del torneo sólo podrán seguirse en canales exclusivos o plataformas digitales.

Jueves 16 de julio

Necaxa vs Atlante 19:00 horas FOX One

Xolos de Tijuana vs Tigres 21:00 horas FOX One

Viernes 17 de julio

León vs Atlas 19:00 horas FOX One

Atlético de San Luis vs Cruz Azul 19:00 horas ESPN

Sábado 18 de julio

Guadalajara vs Toluca 19:07 horas Prime Video

Querétaro vs América 21:00 horas FOX One

Querétaro y América cerrarán la primer fecha con el encuentro que se disputará en el Estadio Corregidora. (Foto: Cuartoscuro)

Ninguno de estos partidos tiene transmisión por televisión abierta, lo cual reduce las opciones para quienes no cuentan con servicios de paga.

En este sentido, el reparto de transmisiones para este inicio del Apertura 2026 se muestra como un momento sin precedentes que limitará considerablemente el acceso gratuito a sólo tres partidos, mientras que el resto exige contratar servicios adicionales.

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