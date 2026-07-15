Liga MX: estos son los partidos de la Jornada 1 que serán transmitidos en TV abierta

La expectativa no para de crecer entre los seguidores del futbol mexicano ante el regreso de la Liga MX y el inicio del Apertura 2026.
En esta ocasión, la programación de la Jornada 1 presenta una distribución inusual de las transmisiones, con la mayoría de los partidos reservados para canales de paga y plataformas digitales.
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Esta decisión responde tanto a la coincidencia con la final del Mundial 2026 como a la saturación del calendario futbolístico nacional. En este contexto, sólo tres encuentros podrán disfrutarse en televisión abierta, lo que obliga a los aficionados a planificar cómo seguirán a sus equipos favoritos en el arranque del torneo.
Solamente tres partidos de la Jornada 1 irán por televisión abierta
Tres encuentros de la Jornada 1 del Apertura 2026 estarán disponibles de forma gratuita para la audiencia en México. El resto requerirá suscripción a servicios de paga o streaming.
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Viernes 17 de julio
- FC Juárez vs Puebla 21:00 horas Azteca 7 y FOX One
Sábado 18 de julio
- Pumas vs Pachuca 17:00 horas Canal 5 y TUDN
- Monterrey vs Santos Laguna 19:00 horas Canal 5 y TUDN
De esta manera, para quienes no cuentan con televisión de paga, estos serán los únicos partidos accesibles sin costo por TV abierta durante el fin de semana.
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El resto de encuentros sólo se verán por paga o streaming
Seis partidos de la primera fecha del torneo sólo podrán seguirse en canales exclusivos o plataformas digitales.
Jueves 16 de julio
- Necaxa vs Atlante 19:00 horas FOX One
- Xolos de Tijuana vs Tigres 21:00 horas FOX One
Viernes 17 de julio
- León vs Atlas 19:00 horas FOX One
- Atlético de San Luis vs Cruz Azul 19:00 horas ESPN
Sábado 18 de julio
- Guadalajara vs Toluca 19:07 horas Prime Video
- Querétaro vs América 21:00 horas FOX One
Ninguno de estos partidos tiene transmisión por televisión abierta, lo cual reduce las opciones para quienes no cuentan con servicios de paga.
En este sentido, el reparto de transmisiones para este inicio del Apertura 2026 se muestra como un momento sin precedentes que limitará considerablemente el acceso gratuito a sólo tres partidos, mientras que el resto exige contratar servicios adicionales.
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