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Regidora del municipio de Tecate y su esposo mueren tras ataque a balazos

Sujetos armados interceptaron el vehículo del matrimonio en la calle Coyuca del municipio donde laboraba, según reportes de medios locales

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El atentado ocurrió este 14 de julio. Crédito: Facebook - María Quijada
El atentado ocurrió este 14 de julio. Crédito: Facebook - María Quijada

María de Jesús Quijada, regidora de Morena en el ayuntamiento de Tecate, y su esposo Jesús Pereida fueron asesinados a balazos la tarde de este 14 de julio de 2026 en el fraccionamiento Hacienda de ese municipio de Baja California.

Según información publicada por el medio Zeta Tijuana, el ataque ocurrió a las 17:17 horas en la calle Coyuca, cuando sujetos armados interceptaron el KIA color negro con placas 9TWY116 en que viajaba el matrimonio.

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Quijada tenía 40 años, llevaba menos de dos años como regidora del XXV Ayuntamiento de Tecate y cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, campus Tijuana.

La regidora fue trasladada a un hospital de EEUU y falleció por las heridas

Según la información preliminar, Pereida -esposo de la regidora- murió en el lugar del ataque con múltiples impactos de arma de fuego. María Quijada también recibió varios disparos, entre ellos uno en la cabeza, pero contaba con vida hasta el momento del auxilio.

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Evento reciente de la regidora asesinada en Tecate, Baja California. Crédito: Facebook - María Quijada
Evento reciente de la regidora asesinada en Tecate, Baja California. Crédito: Facebook - María Quijada

Zeta Tijuana reveló después de los hechos que la regidora fue trasladada en una ambulancia con destino a Estados Unidos. Minutos después de iniciado el traslado, un familiar notificó al semanario que la regidora había fallecido.

Los agresores se dieron a la fuga a bordo de un automóvil blanco y hasta el momento no se han reportado detenidos.

Menos de 24 horas antes de su muerte, Quijada recorrió colonias y asistió a una asamblea de Morena

La tarde del lunes 13 de julio, Quijada participó en una Asamblea Informativa para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. En redes sociales, al filo de la 1:00 pm, dejó constancia de su postura.

“Con convicción y compromiso participé en la asamblea. Hoy más que nunca, es momento de cerrar filas con el pueblo de México”, escribió. Añadió que la transformación se fortalece “con la participación de la gente, con unidad, organización y la firme convicción de que el interés del pueblo siempre debe estar por encima de cualquier interés particular”.

Horas después, ya entrada la noche, publicó un segundo mensaje desde la Colonia Militar, donde convivió con vecinas y vecinos del municipio.

Evento de la regidora la tarde del pasado 13 de julio. Crédito: Facebook - María Quijada
Evento de la regidora la tarde del pasado 13 de julio. Crédito: Facebook - María Quijada

Describió la visita como una oportunidad para escuchar inquietudes y fortalecer el vínculo con la comunidad. “Las mejores decisiones nacen al escuchar a quienes viven el día a día de nuestro municipio”, escribió a las 7:44 pm. Fue su última publicación.

Quijada era regidora desde octubre de 2024 y cursaba la licenciatura en Derecho

María Jesús Quijada Maldonado tenía 40 años, acumulaba un año y nueve meses en el cargo y cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, campus Tijuana, cuando fue asesinada. Según su curriculum oficial, actualizado en abril de 2026 por el municipio de Tecate, Quijada había asumido la regiduría del XXV Ayuntamiento en octubre de 2024.

Realizó toda su formación básica en Tecate: estudió en la Escuela Primaria Padre Kino, en la Secundaria Núm. 1 Francisco I. Madero y en el Colegio de Bachilleres. Entre 2006 y 2008 cursó una Associate Degree en Administración de Empresas en Grossmont College, en La Mesa, California.

La regidora tenía 40 años al momento del ataque. Crédito: Facebook - María Quijada
La regidora tenía 40 años al momento del ataque. Crédito: Facebook - María Quijada

Su trayectoria laboral comenzó en febrero de 2011 como auxiliar administrativo en Frank Services, una empresa de almacenaje y logística con sede en Tecate, California, donde trabajó hasta julio de 2018. En paralelo, desde octubre de 2015, fue voluntaria en la asociación “No más cuartos vacíos”, enfocada en la prevención de trata de personas, y desde enero de 2017 también en el Programa de Voluntariado Integral del DIF Municipal de Tecate.

En julio de 2018 asumió como asesora de proyectos y asistente de dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tecate.

En octubre de 2019 se convirtió en asistente de la presidenta del Patronato de esa misma institución. Un año después, en octubre de 2021, fue nombrada directora general del DIF Tecate, cargo que ocupó hasta septiembre de 2022. En enero de 2023 se desempeñó como coordinadora de Asistencia Privada en Zona Costa.

Fotografía de Quijada junto a la gobernadora Marina del Pilar. Crédito: Facebook - María Quijada
Fotografía de Quijada junto a la gobernadora Marina del Pilar. Crédito: Facebook - María Quijada

Su formación incluyó cursos especializados en trata de personas: en julio de 2017 tomó el curso “Detección de Víctimas de Trata de Personas” validado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en julio de 2022 participó en el programa HSI Human Trafficking and Child Exploitation, impartido por Homeland Security Investigations en el Consulado Americano en Tijuana, y en julio de 2023 asistió a un taller sobre el tema en el CEJUM Tijuana.

Hasta el momento no se conocen posibles causas del atentado.

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