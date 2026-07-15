Más policías detenidos en Michoacán: arrestan a mujer agente con arsenal de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Tres cateos fueron realizados por las autoridades, dejando un total de 5 personas detenidas, entre ellas la mujer policía. Crédito: FGE Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó este 14 de julio la detención de Ana Brisa “N”, integrante de una corporación policial, durante un cateo en la colonia Lago I de Morelia donde se aseguraron 11 cargadores y 553 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de metanfetamina con fines de comercio.

Esta detención se produce tres días después de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla advirtiera en declaraciones a medios de comunicación que las investigaciones contra elementos policiales vinculados a la delincuencia organizada en el estado no se detendrían.

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La servidora pública quedó a disposición del Ministerio Público junto con Jaime “N”, arrestado en el mismo inmueble ubicado en la calle Velero. La FGE no precisó en su reporte oficial si Ana Brisa “N” pertenece a una corporación municipal o estatal. Ambos enfrentan cargos por posesión de munición y cargadores de uso exclusivo, así como delitos contra la salud.

Autoridades reportaron estas detenciones junto con las de otras tres personas, todas catalogadas como acciones de cateo contra delitos en el estado.

Otros dos cateos en el estado fueron reportados por autoridades

En una primera intervención en la calle Huinduri, colonia Lago II de Morelia, la FGE detuvo a Barnomino “N” y Osvaldo “N” por su presunta relación con delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio.

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En el lugar fueron aseguradas tres camionetas: una GMC Sierra 2019, una Chevrolet Cheyenne 2023 y una Toyota Tacoma 2014, todos vehículos de alto valor. En su interior se localizaron bolsas con una sustancia granulada color azul traslúcido con características de droga sintética, además de seis envoltorios con metanfetamina.

El cateo donde cayó la mujer policía y su acompañante fue reportado como el segundo golpe en la lista.

Parte de los cateos anunciados por la fiscalía estatal. Crédito: FGE Michoacán

En otros hechos, en el municipio de Copándaro, personal de la FGE realizó un tercer cateo en la calle León Aviario, colonia Cuartel II, donde detuvo a María Guadalupe “N” y aseguró 20 envoltorios con cocaína, dos envoltorios con metanfetamina y 19 cigarros de marihuana. Quedó a disposición del Ministerio Público por su posible relación con delitos contra la salud.

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Los vehículos, narcóticos y demás indicios asegurados permanecen bajo resguardo de la autoridad ministerial, que continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades.

En total, el operativo dejó un saldo de cinco detenidos: Ana Brisa “N” (cateo en colonia Lago I, Morelia), Jaime “N” (cateo en colonia Lago I, Morelia), Barnomino “N” (cateo en colonia Lago II, Morelia), Osvaldo “N” (cateo en colonia Lago II, Morelia) y María Guadalupe “N” (cateo en colonia Cuartel II, Copándaro).

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La FGE no confirmó oficialmente si los tres operativos forman parte de una misma línea de investigación o si se trata de acciones independientes entre sí.

Detenciones de elementos policiales en Michoacán se acumulan desde junio

El 12 de junio, un operativo interinstitucional en Coeneo derivó en la detención de ocho elementos de Seguridad Pública municipal, entre ellos la directora de la corporación, Celia Vargas Torres. Medios nacionales vincularon esas detenciones con las investigaciones derivadas de una emboscada del 10 de junio en La Mojonera, municipio de Nahuatzen, que dejó cinco guardias civiles muertos y cinco más con heridas. Reportes extraoficiales señalaron una posible relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación, dato que las autoridades no confirmaron.

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En otros hechos, el 25 de junio, la SSP Michoacán y el Ejército Mexicano detuvieron a nueve hombres que usurpaban funciones de la Guardia Civil en Zinapécuaro. Portaban uniformes, credenciales y dos camionetas balizadas, además de 16 armas, 43 cargadores y más de mil cartuchos.

Además, el 10 de julio, la FGE cumplimentó una orden de aprehensión contra el director y el subdirector de Seguridad Pública de Zacapu, Raúl Fuerte Rodríguez y un segundo mando. Fuentes con conocimiento de la investigación señalaron a Infobae México que una línea de indagatoria los vincula con el presunto robo de armas de cargo de policías municipales de Nahuatzen, los mismos que fueron emboscados.

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El gobernador generó debate luego de sus declaraciones contra las corporaciones policiales de la entidad. (FOTO: X: @FiscaliaMich)

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se pronunció el pasado sábado 11 de julio sobre la infiltración de la delincuencia organizada en corporaciones municipales: “Hay que reflexionar si realmente están sirviendo a su objetivo o están bajo la directriz de la delincuencia organizada”, dijo, y llamó a un debate sobre una reforma al modelo de policías municipales. Ese mismo día informó sobre la detención de ocho elementos de Policía Municipal de Zinacantepec por delincuencia organizada, en un caso distinto al de Nahuatzen.

Ramírez Bedolla advirtió que las indagatorias abarcan varios municipios y que habrá más detenidos.