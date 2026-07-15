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De medallista olímpico a nutricionista, el boxeador Marco Verde se graduó de la universidad

A sus 24 años, el medallista sinaloense ahora explora nuevos caminos profesionales tras concluir sus estudios

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A través de redes sociales, Marco Verde presumió su ceremonia de graduación. Concluyó sus estudios en la licenciatura de nutrición en la Universidad Autónoma de Sinaloa y forma parte de la generación 2022 - 2026 (IG/ @marco_alonso_green)

Marco Verde, el boxeador que conquistó la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, obtuvo un logro más en su carrera: concluyó sus estudios de licenciatura. El pugilista profesional compartió en redes sociales detalles de la ceremonia de graduación de la carrera en Nutrición, concluyó sus estudios de la generación 2022-2026 en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en Mazatlán.

El boxeador compartió este momento con una breve frase: “No me lo van a creer…Ya me pueden decir Licenciado". En una ceremonia realizada en el Polideportivo de la UAS, se graduaron 217 estudiantes de las carreras de Nutrición y Gastronomía. En el acto destacó la presencia del pugilista, quien acudió con toga y acompañado por su familia.

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Marco Verde, conocido como el Green en el cuadrilátero, nació en 2002. Es hijo del boxeador olímpico Manuel Verde, quien compitió en la categoría de peso medio pesado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y fue quien lo acercó al boxeo desde pequeño.

Marco Verde - box - 29 enero 2025
Marco Verde se lanza al boxeo profesional (Luz Coello/ Infobae México)

Desde que su carrera se potencializó por su presentación en los Juegos Olímpicos, el mazatleco siempre expuso que combinó el deporte con los estudios, pues siempre encontró el equilibrio para desempeñarse en ambas áreas.

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Marco Verde en el boxeo amateur

En 2023 ganó la medalla de oro en la categoría de 71 kilos en los Juegos Panamericanos. Ese mismo año también obtuvo otra presea dorada en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Su trayectoria en el boxeo amateur registra 50 peleas. En el terreno profesional suma cuatro combates y mantiene el mismo número de victorias.

En 2024, en la colonia Montuosa, el barrio donde nació y vivía el pugilista, colocaron una gran pantalla para que la afición y sus vecinos siguieran la pelea con la que obtuvo la medalla de plata en París.

En Mazatlán también se construye desde 2023 el Centro de Desarrollo Comunitario “Marco Verde”, en la colonia Benito Juárez, proyecto que contará con espacios deportivos.

Marco Verde tendrá su segunda pelea como boxeador profesional (Instagram | Box Azteca)
De medallista olímpico a nutricionista, el boxeador Marco Verde se graduó de la universidad (Instagram | Box Azteca)

¿Por qué dejó el boxeo amateur para iniciar en el profesional?

Durante la presentación de Marco Verde como boxeador profesional, el Green compartió las razones por las que se inclinó por esta decisión. Aunque el panorama para Los Ángeles 2028 sí influyó, confesó qué es lo que pensó luego de subir al podio en Francia.

Marco Verde dejó el boxeo amateur tras ganar la medalla de plata en París 2024 y anunció su salto al profesionalismo con la meta de buscar un título mundial. El mazatleco fijó su debut para mayo de 2025 en una cartelera que también marcó el regreso al ring de Canelo Álvarez.

Verde explicó en una rueda de prensa que la medalla olímpica lo llevó a replantear su ruta después de 12 años en el amateurismo. Señaló que era algo que iba a extrañar, pero consideró que era momento de crecer, tras platicar la decisión con su padre Manuel Verde y con su entrenador Radamés Hernández.

El boxeador sostuvo que siempre visualizó el profesionalismo después de unos Juegos Olímpicos y que subir al podio en Francia fue la mejor manera de cerrar esa etapa. En esta nueva fase, lo acompaña Eddy Reynoso y apunta a un campeonato mundial en la división de las 160 libras.

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