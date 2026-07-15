Vanessa Claudio espera sanción a Pedro Sola en Ventaneando: “Se lo dejo a los jefes”

La presentadora puertorriqueña Vanessa Claudio y el conductor Pedro Sola aparecen en una imagen dividida que muestra sus rostros en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escándalo que persigue a Pedro Sola sigue generando eco en las redes sociales y el mundo del espectáculo. El conductor de Ventaneando enfrenta una ola de críticas por sus desafortunados comentarios en contra de los perros y las personas que los llevan a espacios públicos, o los tratan como hijos.

Ahora fue el turno de la modelo y presentadora de televisión puertorriqueña Vanessa Claudio, quien es compañera de Pedrito Sola en TV Azteca, y señaló que espera que existan consecuencias al interior del canal, sin embargo, no se atrevió a afirmar cuál sería la sanción adecuada, dejando esa decisión a los jefes.

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En una charla compartida por el canal de TV Notas, Vanessa Claudio comentó que le sorprendió que Pedro Sola pensara así, y compartió que coincidió recientemente con él en la empresa, asegurando que iba apresurado y no la está pasando bien en estos momentos de polémica.

La postura de Vanessa Claudio sobre el comentario de Pedro Sola

Vanessa Claudio (Foto por: Ricardo Díaz)

Vanessa Claudio afirmó que el comentario de Sola le sorprendió porque, de su experiencia con él, no había detectado antes esa postura hacia los animales. incluso siempre la ve con su perro y habla maravillas de él: “Siempre cuando me ve con Luca en el canal, siempre le dice: ‘Ay, tu perro tan educado, tan bonito’”, señaló la puertorriqueña.

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La presentadora calificó la declaración como un “comentario muy desafortunado” y sostuvo que no lo aplaudió. “Ustedes saben que yo soy superperruna”, aseguró contundentemente Vanessa Claudio sobre los comentarios de su compañero.

Claudio también planteó que existía “mucha ignorancia” sobre lo que se permitía con perros de servicio y consideró que había lugares que no entendían que “la generación cambió” y que cada vez más personas llevaban a sus perros a todos lados. “Entiendo que también no te tienen que gustar los perros, pero tienes que respetarlos sobre todas las cosas”, comentó la presentadora.

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¿Despiden a Pedrito Sola?, Vanessa Claudio espera sanción interna en TV Azteca

Pedro Sola enfrenta la cancelación digital por una serie de comentarios controversiales sobre los perrihijos. (Infobae México Especial)

Sobre una medida disciplinaria, la conductora evitó pedir un castigo puntual y trasladó la definición al interior del canal. “Yo la verdad, ahí se lo dejo a los jefes… ellos sabrán qué pasa internamente”, dijo Vanessa Claudio.

Aun así, sostuvo que “debe existir algo”, aunque dijo no tener certeza de “cuál sería lo correcto”, y mencionó el impacto que una decisión así podría tener en el trabajo. “Hay que pensar… somos seres humanos y también podemos cometer errores. Un error que pues claramente yo no apoyo”, señaló la modelo puertorriqueña, dejando en claro que no comparte la idea de un posible despido.

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Pedro Sola la está pasando mal, afirma Vanessa Claudio

Vanessa Claudio también relató que se encontró a Pedrito Sola en la empresa y percibió que evitó detenerse. “Creo que corrió más que de saludarme, tenía ganas de irse. Sé que no la está pasando bien”, comentó en el video difundido en redes sociales.

Un joven chef y un adulto preparan un platillo con camarones en un estudio de televisión. El niño, vestido con chaqueta blanca de chef, y el adulto, con delantal de MasterChef, manipulan ingredientes en una sartén. Alrededor de la estación de cocina, varios adultos observan la demostración. En pantalla se visualiza un anuncio de "ESTRENAMOS HORARIO" y la fecha "1 DE MAYO 4:00 PM", sugiriendo un cambio de programación. El fondo incluye una ventana con vegetación y una pantalla con la gráfica "SIN CENSURA".

En su argumento, la conductora enmarcó el episodio en la responsabilidad pública de quienes aparecen en pantalla. “Es parte de nosotros como figuras públicas… tener esa responsabilidad de comunicar”, dijo Claudio.

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También afirmó que, en su lectura, el comentario recibió un rechazo generalizado. “Creo que es universalmente un comentario que nadie… no tiene defensa”, comentó.

Las consecuencias por las declaraciones de Pedro Sola

Además de la ola de críticas contra el conductor, la televisora también ha lidiado con la salida de marcas como patrocinadores, y otro tipo de reacciones negativas. Panditas, Trident, Halls y Clorets retiraron su pauta publicitaria.

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Jorge Carbajal: trabajadores de Ventaneando denuncian acoso sexual (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

A esa reacción se sumó la marca Hellmann’s, que entró a la polémica con una publicación en Instagram, en una crisis que dejó de ser solo digital y empezó a tener consecuencias de negocio para el programa.

Las cuatro marcas que salieron de la pauta difundieron un comunicado conjunto para deslindarse de las expresiones y reprobar “cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales”.

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El caso también avanzó al terreno legal. El 9 de julio, la organización Va por sus Derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por hechos que, a su juicio, podrían constituir delitos relacionados con la presunta apología del maltrato animal; también incluyó a otros participantes de la emisión, entre ellos Pati Chapoy,