Atlante regresa al Estadio Azteca: cuándo y contra quién jugarán los Potros de Hierro

Atlante FC jugará de local en el estadio Azteca. (X/ @Atlante)

Los Potros de Hierro del Atlante FC están a pocos días de volver a disputar un partido de la Primera División tras doce años de ausencia. El equipo de Miguel Herrera va encarar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx jugando como local en el Monumental estadio Azteca.

Los Blaugranas saldrán de Cancún, Quintana Roo para retornar a la Ciudad de México, donde compartirán el Coloso de Santa Úrsula con las Águilas del Club América, a quien le hará los honores en su primera localía prevista para el 24 de julio.

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Primeramente, Atlante FC viajará a Aguascalientes para enfrentar a los Rayos del Club Necaxa en la fecha inaugural del Torneo Apertura 2026. Para la semana entrante, el objetivo será derrotar al Club América que antes se medirá a los Gallos de Querétaro en patio ajeno.

Cuatro refuerzos Atlantistas

Cuatro futbolistas reforzarán a los Potros de Hierro en su regreso a la Liga MX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 14 de julio los Potros de Hierro confirmaron la llegada de: Martín Fernández, Cristóbal Alfaro, Octavio Vázquez y Paolo Adame como las nuevas caras del equipo Blaugrana de cara a disputar el clásico más antiguo del Futbol Mexicano en el estadio Victoria.

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El Atlante FC confirmó la llegada de Martín Fernández a través de un comunicado. “La Garra Charrúa llegó al Equipo del Pueblo. Martín Fernández refuerza nuestra media cancha. ¡Bienvenido al Atlante!“, escribió el club mexicano.

Poco después, el conjunto Azulgrana anunció otras tres nuevas incorporaciones rumbo al inicio del certamen: Cristóbal Alfaro, Octavio Vázquez y Paolo Adame también usarán la camiseta del equipo con 110 años de existencia en el futbol de México.

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“Tres talentos mexicanos, tres prospectos para el futuro, tres incorporaciones para los Potros de Hierro. ¡Bienvenidos al Equipo del Pueblo, Cristóbal (Alfaro), Octavio (Vázquez) y Paolo (Adame)!“, dice la publicación más reciente de los Potros de Hierro del Atlante FC.

Regreso histórico a Primera División

El equipo azulgrana regresa al máximo circuito luego de más de una década ausente. (IG Atlante)

Antes de concluir el Clausura 2026 se supo que Atlante FC regresaría a la Primera División para ocupar la plaza de los Cañoneros del Mazatlán FC. Su nueva etapa en la Liga Mexicana comenzará este jueves 16 de julio al visitar a su similar del Club Necaxa.

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El regreso de los Potros se concretó tras obtener la certificación a Primera División y adquirir la franquicia que hasta el torneo pasado pertenecía al Mazatlán FC, lo que permitió a los Potros de Hierro recuperar su lugar en el Máximo Circuito.

La operación fue encabezada por el empresario Emilio Escalante y aprobada por los altos mandos del Futbol Mexicano. Atlante FC no tendrá que irse de la CDMX al tener como sede el Estadio Azteca que hizo historia tras albergar su tercera Copa del Mundo.

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Los Azulgranas abrieron la baraja y su mejor carta para director técnico es el Piojo Miguel Herrera, con la misión de consolidar un proyecto competitivo y reconectar con la afición que esperó por doce años para volver a vivir un duelo de su equipo en la Máxima Categoría.

¿Cuántos títulos tiene el Atlante FC?

Atlante fue campeón de la Liga de Expansión MX en el Apertura 2021. (Foto: twitter/@Atlante)

Los Potros de Hierro del Atlante FC tiene tres campeonatos en Primera División, el más reciente en el Apertura 2007, bajo el mando de José Guadalupe Cruz al derrotar a Pumas de la UNAM con global de 2-1 en el estadio Andrés Quintana Roo.

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A continuación aparecen los títulos oficiales del Atlante FC en el futbol nacional:

3 títulos de Liga MX: 1946-1947, 1992-1993, Apertura 2007.

3 títulos de Copa MX: 1941-1942, 1950-1951, 1951-1952.

2 títulos del Campeón de Campeones: 1941-1942, 1951-1952.

2 títulos de la Concacaf Liga de Campeones: 1983, 2008-2009.

Títulos en divisiones inferiores: 2 de Segunda División, 3 de la Liga de Expansión MX, 1 de Campeón de Campeones de Expansión.