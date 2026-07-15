La cifra que cobraría Flor Vigna a la semana en La Casa de los Famosos México 4

Flor Vigna, influencer argentina, aparece en el set de La Casa de los Famosos México con el logo del programa de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 14 de julio se confirmó a la octava participante de La Casa de los Famosos México 2026, y se trata de la influencer, actriz y modelo argentina Flor Vigna; quien se suma al encierro del reality de Televisa en su cuarta temporada.

Con esta confirmación, los fans del programa se han preguntado cuánto cobraría la también boxeadora por su participación en la temporada 4 de la Casa de los Famosos, y de acuerdo con lo que se ha filtrado, podría recibir uno de los sueldos más bajos pese a sus buenos números en redes sociales.

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En Infobae México te contamos cuál es la cifra que cobraría Flor Vigna por semana dentro de la casa más famosa, más allá de la disputa del premio por 4 millones de pesos mexicanos.

Flor Vigna había adelantado su participación en la Casa de los Famosos México

Flor Vigna es anunciada como octava habitante de LCDLFM (Ig)

Las versiones sobre la llegada de Flor Vigna a La Casa de los Famosos México 2026 se intensificaron previo a su confirmación, luego de que la influencer publicara un mensaje en el que aseguraba que ya estaba en México y que este martes se anunciaría su participación en un proyecto “muy masivo”.

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En sus historias de Instagram, Vigna grabó desde lo que describe como su camerino y dijo: “Mi gente, ya estoy en México en mi camerino. Estoy como con un miedo lindo porque quedé seleccionada para un proyecto muy importante y va a ser muy masivo (...) Mañana se va a anunciar así que espero que estén conmigo”, dijo el lunes pasado.

Esa historia se sumó a las pistas que soltó la producción del reality show de Televisa, y los fans rápidamente concluyeron que se anunciaría a Flor Vigna como nueva integrante del reality show, algo que finalmente se confirmó.

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Los sueldos de los integrantes de La Casa de los Famosos

Ya se acerca la nueva temporada de La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pagos a los habitantes de La Casa de los Famosos no son fijos: dependen de lo que cada participante negocia con la producción, y en la temporada pasada las cifras reportadas van de 70 mil pesos hjasta los 630 mil pesos por semana, de acuerdo con TVyNovelas.

La revista asegura que la mejor pagada en la tercera temporada fue Ninel Conde, con 630 mil pesos semanales durante su participación en el reality. Mientras que Aarón Mercury y Elaine Haro recibieron 140 mil pesos a la semana; por su parte, Aldo De Nigris cobraba 70 mil pesos semanales.

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El mismo medio reporta que, por trayectoria, Facundo y Olivia Collins obtuvieron pagos de 350 mil y 430 mil pesos por semana, respectivamente.

¿Cuánto ganaría Flor Vigna por semana en la Casa de los Famosos 2026?

Flor Vigna a un paso de La Casa de los Famosos México 2026, los detalles que delatarían su llegada al reality (RS)

Para la temporada cuatro se espera que el rango de salarios se mantenga parecido al de la temporada anterior, y de acuerdo con lo reportado, la producción le da mayor valor a la trayectoria en medios de comunicación que a los números actuales en redes, o el potencial de los talentos emergentes; esto al momento de negociar los sueldos.

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Aunque no hay cifras oficiales, se puede especular que la argentina Flor Vigna podría recibir un salario aproximado de 150 mil pesos semanales, esto basado en los perfiles parecidos al suyo que han entrado en esta y temporadas pasadas. Como el caso de Aarón Mercury, quien tenía casi la misma presencia en redes que Flor, previo a entrar a La Casa de los Famosos; pero le faltaba mayor trayectoria en medios tradicionales.

En la cuarta temporada, perfiles como el de la influencer Karina Torres estarían recibiendo cerca de 140 mil pesos, según una lista filtrada de los supuestos sueldos de la actual temporada.

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El video documenta la llegada y presentación de Moisés Peñaloza como nuevo integrante de La Casa de los Famosos México. Las imágenes inician con su descenso de un vehículo en un estacionamiento, seguido de escenas en un auto y preparativos en interiores. Posteriormente, se le observa caminando por un set de televisión. La secuencia culmina con su aparición dentro de una caja escenográfica grande, vestido con un traje amarillo y sosteniendo un objeto. Esta cobertura es la revelación del quinto participante del programa de telerrealidad. (lacasafamososmx/IG)

De los nombres ya confirmados en la nueva temporada de la Casa de los Famosos hasta el momento, en la supuesta lista de sueldos filtrada aparecen:

Yahir: 110 mil pesos semanales

Cynthia Klitbo: 320 mil pesos semanales

Karina Torres: 140 mil pesos semanales

Aldo Rendón: 200 mil pesos semanales

Es así que Flor Vigna estaría recibiendo uno de los sueldos más bajos sólo por encima de lo que recibiría Yahir y Karina Torres, a falta de que se confirmen los demás participantes y los sueldos reales que estarán percibiendo por semana.

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